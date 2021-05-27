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Автор Игорь Буккер

Переработка - путь к могиле, который каждый выбирает сам

Общество

Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на результаты международного исследования заявила: в 2016 году 745 человек умерли от инсульта и других сердечных заболеваний, связанных со слишком продолжительным рабочим днём, — это на 30% больше, чем в 2000 году; работа в течение 55 и более часов в неделю увеличивает риск возникновения инсульта на 35%.

Переработка - путь к могиле, который каждый выбирает сам

Статистика, тем более медицинская — штука, с которой не поспоришь. Наверное, пришла пора вмешаться юристам.

Насколько они готовы законодательно защитить работников от риска смерти из-за переработок и есть ли для этого механизмы?

Об этом ведущему программы "Точка зрения" рассказала член ассоциации "Юристы за трудовые права", заместитель главного редактора ЭСМИ "Закония", судебный юрист, специалист по трудовым спорам Ксения Печеник.

— Я могу сказать из своего опыта, что на протяжении достаточно большого периода времени (я практикую уже более 18 лет) люди действительно нередко обращаются с вопросом об оплате сверхурочной работы.

У нас нет такого понятия, как переработка, у нас есть нормирование труда, и всё, что свыше, должно оплачиваться определенным образом, в зависимости от того, в какой день вы работаете: либо это у вас продолжительность дня увеличивается, либо вы работаете в выходной день и так далее.

На практике могу сказать, что люди в России достаточно терпеливо относятся к таким вещам, как переработки. И в общем-то, 80-90% людей, которые сталкиваются с переработками, вообще никак этому не противятся.

И более того: еще и денег за это не просят.

Причин такому положению вещей несколько:

  • люди пытаются "понять работодателя";
  • хотят быть удобными;
  • боятся потерять работу.

Вопрос об оплате переработок возникает только тогда, когда уже какой-то конфликт назрел или собираются увольняться.

Почему работники проигрывают суды

И тут начинается бойня с работодателем. Иногда дело доходит до суда. К сожалению, здесь перспективы незавидные, потому что с точки зрения действующего законодательства любое привлечение к работе сверх нормы должно оформляться соответствующими документами именно работодателем, то есть прописываться в локальных актах.

Должно. Но никто почти этим не заморачивается.

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Поэтому когда работник приходит в суд, у него, как правило, на руках нет никаких доказательств того, что он работал сверх нормы. Ему, соответственно, на слово не верят. И суд отказывает во взыскании оплаты сверхурочной работы.

Как можно привлечь человека на сверхурочную работу

Способов достаточно много.

По закону:

  • издается приказ о привлечении работников к сверхтруду,
  • работник с ним должен быть ознакомлен и как минимум согласен, потому что принудить вас работать, если это не ЧП, крайне сложно.

Второй способ:

  • работодатель может и не оформить никаких документов текущей датой, но, зная, что работник отработал больше положенного времени, табелировать это соответствующим образом и в бухгалтерию уже спустить табель учета рабочего времени, содержащий достоверные сведения.

— Получается, что человек находится в неудобных условиях, соглашаясь на переработки, потому что боится потерять место. И защитить его не могут ни законодательство, ни юристы, ни суды?

— С точки зрения закона мы все защищены. Если брать мой любимый затасканный Трудовой кодекс, всё прекрасно расписано:

  • оплата сверхурочной работы, статья 152, 152 и так далее, и как это должно происходить.

Но вопрос в том, что вы не можете посадить своего руководителя и водить его рукой, чтобы он написал приказ о том, что вы привлекаетесь к сверхурочной работе.

А ведь всех предупреждают заранее

  • Очень многие при трудоустройстве видят в описании вакансии, что возможна работа сверх нормы.
  • На собеседованиях часто спрашивают: "Готовы ли вы к переработкам?"

А люди эпизодически к переработкам готовы.

  • Плюс в трудовом договоре указано (как правило, это действительно так), что работа ненормированная, то есть имеет работодатель возможность привлекать работника эпизодически, подчеркиваю, к работе сверх нормы, и за счет этого работнику положено 3 дополнительных дня к отпуску ежегодно.

Вопрос в том, что вот это "эпизодически", которое должно быть с точки зрения закона, на практике перерастает в "постоянно", то есть работник фактически работает в режиме ежедневных переработок и бороться с этим никак не может.

Что ему от этих трех дней? Пусть это будет, ладно, за 3 года 9 дней выходных. Сейчас не принято ходить в отпуск на полный месяц, а уж тем более с дополнительными днями отдыха.

Поэтому что ему от этих дней, если он в течение года перерабатывает так, что у него физически организм не успевает восстанавливаться? Об этом никто не думает.

Я очень надеюсь, что люди пересмотрят свое отношение к здоровью, потому что этот бешеный темп уже многие на себе почувствовали во всех возможных формах, начиная от эмоционального выгорания и заканчивая хроническими заболеваниями, которые все врачи связывают однозначно со стрессами и отсутствием отдыха.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы юрист ксения печеник сверхурочная работа
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