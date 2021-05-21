EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Уберите руки! Как общество реагирует на домогательства в школах

Общество

Согласно новому исследованию, реакция на сексуальные домогательства учителей по отношению к ученикам зависит от определенных характеристик, которые могут повлиять на то, будут ли пострадавшие сообщать об инциденте.

Московский школьник написал в соцсети, что принесет в школу винтовку
 

В школах США все больше педагогов-педофилов

В исследовании, проведенном в североамериканских университетах Prairie View A&M и Невады, изучалось влияние

  • половой принадлежности,
  • сексуальной ориентации,
  • возраста

на восприятие сексуальных проступков со стороны учителей.

Как следует из публикации в журнале Feminist Criminology, 495 респондентов были набраны в 2019 году через краудсорсинговый веб-сайт. Все принявшие участие в исследовании старше 18 лет (средний возраст — 36 лет), по преимуществу белые (60%) мужчины (60%) нормальной сексуальной ориентации (74%).

"Поскольку сексуальное насилие над ребенком или подростком в любом контексте имеет существенные психологические, эмоциональные и физические последствия для жертвы, сексуальные проступки учителей представляют серьезную медицинскую проблему, — признает научный руководитель исследования и доцент кафедры правосудия университета Prairie View A&M Кристан Рассел (Kristan Russell). — Однако проводилось крайне мало исследований для изучения факторов, которые влияют на восприятие этих случаев".

На решение суда по такого рода делам большое влияние оказывает общественное мнение. Кроме этого, отношение общества может оказывать влияние на готовность жертв сообщать о таких случаях.

Портрет эротомана

В ходе эксперимента его участники должны были ознакомиться с одной из восьми случайно выбранных вымышленных газетных заметок с описанием сексуальных домогательств учителя к 17-летнему ученику. В статьях содержалось описание таких форм несексуального контакта, как:

  • демонстрация снимков обнаженного тела,
  • сообщения сексуального содержания,
  • изнасилования.

Затем опрашиваемые отвечали на вопросы об их восприятии случая и в целом об их отношении к аналогичным случаям.

Статьи варьировались в зависимости от пола учителя (мужчина или женщина), гендерной пары учителя и ученика (лица противоположного пола, нормальной ориентации, гомосексуалисты) и возраста учителя (26 или 52 года). Стоковые фотографии учителей различались по полу и возрасту.

Хотя доказательств значительного взаимодействия между полом, сексуальностью и возрастом исследователи не обнаружили, но каждый из этих факторов повлиял на восприятие участников эксперимента.

"Лолита" лучше, чем "Пятнадцатилетний капитан"

Наименьший вред наносят отношения между учительницей и учеником, ученик взрослеет и становится более ответственным, такие отношения — наиболее приемлемы.

Традиционные отношения более приемлемы, чем однополые, при этом ученик воспринимается более зрелым и ответственным в гетеросексуальных парах.

Нижнее белье

Когда учитель старше, его воспринимали как более ответственного, а ученика — как имеющего психологические проблемы, которые толкали его на подобную связь. Возраст учителя не имел существенного влияния на характер взаимоотношений с учеником.

На данном этапе исследований можно утверждать, что развратные действия сексуального характера преуменьшаются, если речь заходит об учительницах. В результате это приводит к занижению сведений о таких проступках со стороны пострадавших, отмечают авторы исследования. В целом об отношениях между мужчиной и женщиной сообщается меньше, чем о приставаниях гомосексуалистов. Несмотря на навязываемую пресловутую "толерантность", наша психика сопротивляется любым извращениям.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Наталия Красовская
Новости
В Токио сообщили об очередном олимпийском "урезании"
Садоводам Подмосковья расскажут, как оформить загородное имущество
Александру Пушному научным языком объяснили, почему он бесчувственный отец
Лукашенко предложил "серьёзное решение" по доллару в рамках ЕАЭС
"Инопланетянин" Илон Маск рассказал, каким будет мир через 50 лет
Экстренная китайская: зачем Пекину помогать Палестине и при чём тут США
Беседа по-киевски: эксперт о возможной встрече Путина и Зеленского
Принц Гарри рассказал о суицидальных мыслях Меган Маркл
Военный эксперт: SARS-CoV-2 создали в США, но обвинили Китай
Немцы вступились за Манижу после нападок антироссийской прессы
Последние материалы
Уберите руки! Как общество реагирует на домогательства в школах
Мельница мифов: от кряканья эхо бывает!
В Токио сообщили об очередном олимпийском "урезании"
Кто проиграл и выиграл в войне Израиля и ХАМАС
Садоводам Подмосковья расскажут, как оформить загородное имущество
Александру Пушному научным языком объяснили, почему он бесчувственный отец
Лукашенко предложил "серьёзное решение" по доллару в рамках ЕАЭС
США и НАТО приготовились атаковать Крым и Калининград
"Инопланетянин" Илон Маск рассказал, каким будет мир через 50 лет
Первый пошёл: депутаты горсовета Николаева отстояли русский язык
Популярное
Ваше здоровье
Пять способов снять спазмы сосудов без лекарств

Спазмы сосудов (ангиоспазм) - обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца.

Пять способов снять спазмы сосудов без лекарств
Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Профилактика
Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Полезно знать
Мельница мифов: слоны - вовсе не алкоголики!
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Соломон Соловьев Знак зодиака 21 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Адольф Эффенди: как фюрер относился к исламу Игорь Буккер Любовь Степушова Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM Любовь Степушова
Здоровье
Девять причин, почему часто появляются синяки
Новости Украины
На Украине отреагировали на отказ США от санкций в адрес оператора "СП-2"
Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM
Евросоюз
Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников