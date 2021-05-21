Уберите руки! Как общество реагирует на домогательства в школах Общество Согласно новому исследованию, реакция на сексуальные домогательства учителей по отношению к ученикам зависит от определенных характеристик, которые могут повлиять на то, будут ли пострадавшие сообщать об инциденте. В школах США все больше педагогов-педофилов В исследовании, проведенном в североамериканских университетах Prairie View A&M и Невады, изучалось влияние половой принадлежности,

сексуальной ориентации,

возраста на восприятие сексуальных проступков со стороны учителей. Как следует из публикации в журнале Feminist Criminology, 495 респондентов были набраны в 2019 году через краудсорсинговый веб-сайт. Все принявшие участие в исследовании старше 18 лет (средний возраст — 36 лет), по преимуществу белые (60%) мужчины (60%) нормальной сексуальной ориентации (74%).

"Поскольку сексуальное насилие над ребенком или подростком в любом контексте имеет существенные психологические, эмоциональные и физические последствия для жертвы, сексуальные проступки учителей представляют серьезную медицинскую проблему, — признает научный руководитель исследования и доцент кафедры правосудия университета Prairie View A&M Кристан Рассел (Kristan Russell). — Однако проводилось крайне мало исследований для изучения факторов, которые влияют на восприятие этих случаев".

На решение суда по такого рода делам большое влияние оказывает общественное мнение. Кроме этого, отношение общества может оказывать влияние на готовность жертв сообщать о таких случаях.

Портрет эротомана

В ходе эксперимента его участники должны были ознакомиться с одной из восьми случайно выбранных вымышленных газетных заметок с описанием сексуальных домогательств учителя к 17-летнему ученику. В статьях содержалось описание таких форм несексуального контакта, как:

демонстрация снимков обнаженного тела,

сообщения сексуального содержания,

изнасилования.

Затем опрашиваемые отвечали на вопросы об их восприятии случая и в целом об их отношении к аналогичным случаям.

Статьи варьировались в зависимости от пола учителя (мужчина или женщина), гендерной пары учителя и ученика (лица противоположного пола, нормальной ориентации, гомосексуалисты) и возраста учителя (26 или 52 года). Стоковые фотографии учителей различались по полу и возрасту.

Хотя доказательств значительного взаимодействия между полом, сексуальностью и возрастом исследователи не обнаружили, но каждый из этих факторов повлиял на восприятие участников эксперимента.

"Лолита" лучше, чем "Пятнадцатилетний капитан"

Наименьший вред наносят отношения между учительницей и учеником, ученик взрослеет и становится более ответственным, такие отношения — наиболее приемлемы.

Традиционные отношения более приемлемы, чем однополые, при этом ученик воспринимается более зрелым и ответственным в гетеросексуальных парах.

Когда учитель старше, его воспринимали как более ответственного, а ученика — как имеющего психологические проблемы, которые толкали его на подобную связь. Возраст учителя не имел существенного влияния на характер взаимоотношений с учеником.

На данном этапе исследований можно утверждать, что развратные действия сексуального характера преуменьшаются, если речь заходит об учительницах. В результате это приводит к занижению сведений о таких проступках со стороны пострадавших, отмечают авторы исследования. В целом об отношениях между мужчиной и женщиной сообщается меньше, чем о приставаниях гомосексуалистов. Несмотря на навязываемую пресловутую "толерантность", наша психика сопротивляется любым извращениям.