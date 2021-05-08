Традиционно в канун Дня Победы информационное поле изобилует новостями о мероприятиях психоделического свойства.
Депутаты Государственной думы Елена Ямпольская, Александр Жуков и член Совета Федерации Алексей Пушков разработали поправки в Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов". В нижнюю палату российского парламента внесён законопроект № 1166218-7, с принятием которого Статья 6.1. будет выглядеть следующим образом:
"Запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы".
С гуманитарной миссией, вероятно, не согласились бы жители бывших соцстран, которым откровенно навязали коммунистические режимы. Равно как и страны бывшей советской Прибалтики не сильно прониклись бы исторической правдой от Ямпольской, Жукова и Пушкова.
Пока хотя бы один документ о Второй мировой не рассекречен, говорить о полноте картины чудовищной войны преждевременно. В советское время деликатно умалчивали:
Отчего-то только в наше время власти рассекречивают документы, свидетельствующие о зверствах нацистов на территории СССР. Если "деликатное умалчивание" в советские времена оправдывали интересами так называемого социалистического лагеря и обретением дружественных отношений с некоторыми западными странами, то смысл утаивать преступления СС почти 80 лет весьма туманен.
Цели, действия и решения, которые собираются запретить обсуждать, у всех тоталитарных режимов либо тождественны, либо имеют некоторые свои особенности, не меняющие картину в целом:
Аналогий настолько много, что впору запретить мыслить самостоятельно или вообще высказываться по теме отечественной истории, которую превратили в предмет околорелигиозного культа. Обстоятельное изучение исторического прошлого трансформировалось в инструмент пропаганды, призванный отождествить правящую политическую элиту с подлинными заслугами защитников Отечества.
Что значит "решающая роль"? Всё "решающее" состоит из частностей. Военно-техническая помощь союзников по антигитлеровской коалиции, включая и обмен разведданными, во многом способствовала разгрому нацистов.
Британский флот нещадно топил германские транспортные суда, которые перевозили личный состав и боеприпасы на Восточный фронт. Бомбардировки союзниками немецких предприятий военно-промышленного комплекса также вносили свою лепту в общую победу.
Цель у союзников была общей, и достигалась она совместно. Если же говорить о жертвах среди советских военнослужащих и мирного населения европейской части Советского Союза, то повода для гордости и вовсе нет. Впору этот чудовищный просчёт режима назвать преступлением, а не восторженно брать на флаг образ Иосифа Сталина как "вдохновителя и организатора всех наших побед".
Прилетевший же в Европу "чёрный лебедь" свёл все составляющие для большого военного пожара воедино, привёл к гигантской катастрофе, и в итоге получилось то, что получилось. Любой подвиг — это чьи-то разгильдяйство, глупость или осознанная подлость. За безалаберность властей в очередной раз своими жизнями расплатились советские люди.
Абсолютно верно, что действия советских солдат и героев тыла определили исход войны. Вот саму память о погибших и выживших следовало бы беречь и чтить, постепенно уводя общественное сознание именно в поминовение, а не в эстетику уличного карнавала. Поминая миллионы соотечественников, погибших за Родину, всё-таки не сильно прилично танцевать с воздушными шариками и тем более устраивать третьесортные спекуляционные перформансы.
Если речь идёт о сохранении памяти именно о солдатах Красной армии, то запретительная система никаким образом не сможет справиться с задачей. Репрессиями никому и никогда не удавалось заставить кого-то полюбить или объективно оценить масштаб исторических событий.
Понятно и желание правящей политической элиты превратить сталинский режим в селекционный продукт так называемой исторической правды, удобной и исключительно позитивной. Смешивание же реального подвига советских людей, вынесших и преодолевших военное лихолетье, с действиями сталинского режима, выглядит скорее политической целесообразностью, нежели заботой о сохранении памяти.
Память сохранят люди, если не превращать святую для советских людей и их потомков тему в карнавал и обязаловку, вызывающую абсолютно адекватное пробуждение духа противоречия, а временами и жёсткого отторжения. Молитва ветеранов Великой Отечественной "Лишь бы не было войны!" была подменена квазипатриотическим лозунгом "Можем повторить!", который всячески подпитывается агитпропом.
Новой запретительной идеей правящая политическая элита, по сути, расписывается в провале своего представления о патриотическом воспитании. Ни флешмобы, ни всевозможные публичные акции со словом "победа", ни новые школьные предметы, видимо, не справились с задачей, раз дело дошло до казарменного запрета. Тем не менее агитпроп не унимается и плодит новые формы девальвации подвига советского народа:
По теме парада детсадовцев в Тверской области ёмко высказались в администрации Лихославльского муниципального района:
"Это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма".
Верно, градус разумнее повышать, но, вероятно, не в данном случае. Ведь может так случиться, что в не сильно отдалённой перспективе главным достижением современной России станут называть карнавальные празднества, посвящённые Дню Победы. Именно празднества, а не искреннее поминовение соотечественников, которые ценой своей жизни, здоровья и благополучия сломали хребет нацизму.
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