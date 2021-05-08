День Победы обрастает странными перформансами

Традиционно в канун Дня Победы информационное поле изобилует новостями о мероприятиях психоделического свойства.

Запрет отождествления

Депутаты Государственной думы Елена Ямпольская, Александр Жуков и член Совета Федерации Алексей Пушков разработали поправки в Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов". В нижнюю палату российского парламента внесён законопроект № 1166218-7, с принятием которого Статья 6.1. будет выглядеть следующим образом:

"Запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы".

С гуманитарной миссией, вероятно, не согласились бы жители бывших соцстран, которым откровенно навязали коммунистические режимы. Равно как и страны бывшей советской Прибалтики не сильно прониклись бы исторической правдой от Ямпольской, Жукова и Пушкова.

Пока хотя бы один документ о Второй мировой не рассекречен, говорить о полноте картины чудовищной войны преждевременно. В советское время деликатно умалчивали:

о жестокости отечественных коллаборационистов (Хатынь и другие белорусские деревни на их совести);

о колоссальных потерях Красной Армии из-за просчётов командования и преследовании героев обороны Брестской крепости;

о существовании секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа;

о мифе союзничества с Францией, когда советские солдаты гибли от рук французских бойцов дивизий Ваффен-СС в пику одной эскадрильи "Нормандия-Неман", воевавшей на стороне СССР.

Отчего-то только в наше время власти рассекречивают документы, свидетельствующие о зверствах нацистов на территории СССР. Если "деликатное умалчивание" в советские времена оправдывали интересами так называемого социалистического лагеря и обретением дружественных отношений с некоторыми западными странами, то смысл утаивать преступления СС почти 80 лет весьма туманен.

Цели, действия и решения, которые собираются запретить обсуждать, у всех тоталитарных режимов либо тождественны, либо имеют некоторые свои особенности, не меняющие картину в целом:

оба режима развивали систему концентрационных лагерей (геноцид на национальной почве и на основе классовой принадлежности соответственно);

расстреливали и пытали граждан с одинаковым усердием;

оба режима насаждали свои правила на оккупированных территориях.

Аналогий настолько много, что впору запретить мыслить самостоятельно или вообще высказываться по теме отечественной истории, которую превратили в предмет околорелигиозного культа. Обстоятельное изучение исторического прошлого трансформировалось в инструмент пропаганды, призванный отождествить правящую политическую элиту с подлинными заслугами защитников Отечества.

Возвращение к поминовению

Что значит "решающая роль"? Всё "решающее" состоит из частностей. Военно-техническая помощь союзников по антигитлеровской коалиции, включая и обмен разведданными, во многом способствовала разгрому нацистов.

Британский флот нещадно топил германские транспортные суда, которые перевозили личный состав и боеприпасы на Восточный фронт. Бомбардировки союзниками немецких предприятий военно-промышленного комплекса также вносили свою лепту в общую победу.

Цель у союзников была общей, и достигалась она совместно. Если же говорить о жертвах среди советских военнослужащих и мирного населения европейской части Советского Союза, то повода для гордости и вовсе нет. Впору этот чудовищный просчёт режима назвать преступлением, а не восторженно брать на флаг образ Иосифа Сталина как "вдохновителя и организатора всех наших побед".

Прилетевший же в Европу "чёрный лебедь" свёл все составляющие для большого военного пожара воедино, привёл к гигантской катастрофе, и в итоге получилось то, что получилось. Любой подвиг — это чьи-то разгильдяйство, глупость или осознанная подлость. За безалаберность властей в очередной раз своими жизнями расплатились советские люди.

Абсолютно верно, что действия советских солдат и героев тыла определили исход войны. Вот саму память о погибших и выживших следовало бы беречь и чтить, постепенно уводя общественное сознание именно в поминовение, а не в эстетику уличного карнавала. Поминая миллионы соотечественников, погибших за Родину, всё-таки не сильно прилично танцевать с воздушными шариками и тем более устраивать третьесортные спекуляционные перформансы.

Повышая градус

Если речь идёт о сохранении памяти именно о солдатах Красной армии, то запретительная система никаким образом не сможет справиться с задачей. Репрессиями никому и никогда не удавалось заставить кого-то полюбить или объективно оценить масштаб исторических событий.

Понятно и желание правящей политической элиты превратить сталинский режим в селекционный продукт так называемой исторической правды, удобной и исключительно позитивной. Смешивание же реального подвига советских людей, вынесших и преодолевших военное лихолетье, с действиями сталинского режима, выглядит скорее политической целесообразностью, нежели заботой о сохранении памяти.

Память сохранят люди, если не превращать святую для советских людей и их потомков тему в карнавал и обязаловку, вызывающую абсолютно адекватное пробуждение духа противоречия, а временами и жёсткого отторжения. Молитва ветеранов Великой Отечественной "Лишь бы не было войны!" была подменена квазипатриотическим лозунгом "Можем повторить!", который всячески подпитывается агитпропом.

Новой запретительной идеей правящая политическая элита, по сути, расписывается в провале своего представления о патриотическом воспитании. Ни флешмобы, ни всевозможные публичные акции со словом "победа", ни новые школьные предметы, видимо, не справились с задачей, раз дело дошло до казарменного запрета. Тем не менее агитпроп не унимается и плодит новые формы девальвации подвига советского народа:

в союзной и идеологически тождественной Белоруссии устроили перформанс в мемориальном комплексе "Шунёвка" с "сожжением" мирных жителей;

во Владивостоке ко Дню Победы вывесили флаги, чрезвычайно похожие на символику военно-морских сил Японии;

в одном из образовательных учреждений дети в униформе времён ВОВ изображали могилы советских солдат;

в Тверской области на 9 Мая запланирован парад переодетых в военную форму воспитанников детских садов, которые устроят шуточный "Бессмертный полк" и споют песенки.

По теме парада детсадовцев в Тверской области ёмко высказались в администрации Лихославльского муниципального района:

"Это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма".

Верно, градус разумнее повышать, но, вероятно, не в данном случае. Ведь может так случиться, что в не сильно отдалённой перспективе главным достижением современной России станут называть карнавальные празднества, посвящённые Дню Победы. Именно празднества, а не искреннее поминовение соотечественников, которые ценой своей жизни, здоровья и благополучия сломали хребет нацизму.

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