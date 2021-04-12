Россиян ждёт празднование 650-летия Куликовской битвы

Президент России 8 апреля 2021 года подписал распоряжение о праздновании в 2030 году 650-летия Куликовской битвы.

Отметим масштабно

Документ, в котором глава государства сформулировал задачи, стоящие перед правительством в свете празднования грядущего юбилея, размещён на официальном интернет-портале правовой информации. В нём отмечено важное значение исторической битвы и даны фундаментальные поручения, которые правительство России должно исполнить за последующие 9 лет:

образовать оргкомитет и утвердить его состав;

обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования;

рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования.

Если судить о временном отрезке, который обозначен в распоряжении президента России, то правительству предстоит большая работа, которая, вероятно, потребует и солидных бюджетных ассигнований.

Когда речь идёт о праздновании, то любые финансовые ужимки, ссылки на падение доходов граждан и прочие не сильно позитивные моменты уходят на задний план. Надо понимать всю глубину процесса и его значение для поддержания идеологического фундамента правящей политической элиты.

Это же целая история создать оргкомитет и сверстать план мероприятий. Вполне вероятно, что дело не ограничится только костюмированными псевдоисторическими реконструкциями. Речь может идти и о полноценном военном параде.

Как ни крути, это всё-таки день победы над татаро-монгольскими захватчиками, а не какими-нибудь печенегами и половцами, из-за набегов которых до сих пор в стране не все граждане могут воспользоваться тёплыми клозетами и другими благами цивилизации.

Навстречу юбилею

Дуальность предстоящего празднества заставит власти пройти по тонкой грани тезиса о многонациональном российском народе, который и является основой отечественной государственности. Оргкомитету придётся решать непростые задачи.

Один только план мероприятий в Татарстане потребует недюжинного креативного напряжения. Ну и, разумеется, надо будет определиться с приглашением на торжества представительной делегации из Монголии. Уместно ли будет присутствие потомков печенегов и половцев — тоже вопрос.

Для МИД России, вероятно, будет определён свой фронт работ, помимо основной задачи по популяризации за пределами страны значения Куликовской битвы. Важно же дать оценку действиям тогда ещё раздробленного коллективного Запада, ведь после своего поражения хан Мамай бежал в Крым, где его ждали союзники генуэзцы, контакты с которыми несколько подтачивают стереотипы о "дикости" ордынцев.

Вероятно, силовым министерствам и ведомствам предстоит провести проверку действий тогдашних иностранных агентов и нежелательных организаций, которые раскачивали "ладью" стабильности русских княжеств.

Министерству обороны — рассмотреть возможность проведения военного парада с использованием исторических военно-технических устройств и праздничного запуска стрел с горящими наконечниками в честь победы над ханом Мамаем. ФСБ — рассекретить документы той эпохи и показать, наконец, истинное лицо ига, при котором наблюдался небывалый расцвет православной культуры.

Депутатам Государственной думы от "Единой России" как аутентичным носителям духовных скреп представляется логичным инициировать принятие поправок в отечественное законодательство:

юридически закрепить статус ветерана Куликовской битвы;

обозначить размеры штрафов и продолжительность тюремных сроков за оскорбление участников сражения, приравняв любые оценочные суждения к реабилитации татаро-монгольского ига;

объявить День Куликовской битвы государственным праздником и выходным днём.

Трудно себе представить масштабное празднование без вовлечения широкой общественности. Добровольческое движение страны просто необходимо пополнить "Волонтёрами Куликовской битвы", которые бы организовали поздравление потомков русских ратников или ныне живущих ветеранов сражения с ордынцами.

Неудобные вопросы

Разумеется, властям надо будет готовиться и к ожидаемому витку информационной войны или, как теперь модно говорить, ментальной. Такое событие не оставит в стороне международное закулисье, которое только и ждёт удобного момента, чтобы переписать берестяные грамоты.

Надо будет постараться избежать ответов на весьма неудобные вопросы, которые связаны с самой Куликовской битвой, или решительно законодательно запретить их задавать:

о географических несостыковках (на всё ещё предполагаемом месте битвы был лес);

о захоронении героев Куликовской битвы в Москве и об отсутствии могил ордынцев на поле боя, равно как и коней;

об отсутствии на поле брани каких-либо внятных археологических находок;

об иконе "Куликовская битва", на которой отчётливо выписаны одинаковое облачение воинов и знамёна с ликом Христа Спасителя у обеих противоборствующих сторон;

о многовековом поиске реального места битвы, которая имеет такое важное значение в истории страны (место утвердили при императоре Александре II).

Объяснения же, которые снисходительно дают приверженцы официально утверждённой истории в парадигме "Сам дурак!", вряд ли устроят самостоятельно мыслящих граждан, потому тут потребуется особая решительность и основательность агитпропа, чтобы нивелировать опасность, о которой предупреждал ещё Дени Дидро:

"В истории любого народа найдётся немало страниц, которые были бы великолепны, будь они правдой".

Пробуждение лиха

Россию, к сожалению, абсолютно справедливо называют страной с непредсказуемым прошлым. Каждая новая власть считает своим долгом опереться на удобные страницы истории, чтобы продвигать идеологемы в контексте внутренней политики.

Так поступали все правители, начиная от царей Романовых, которые внезапно решили устроить торжества по случаю юбилея Куликовской битвы, чтобы поднять патриотический дух на фоне не самой доброй для страны общественно-политической ситуации. Так делали и большевики, оправдывая жестокие репрессии поступками того же порядка Ивана XIV и Петра I.

Если и в новейшей истории на ровном месте появляются "белые пятна" недомолвок или откровенной лжи, в хрониках Второй мировой войны полным-полно неизвестных или необъяснённых страниц, требующих обстоятельного изучения для приближения к истинной картине, то о временах той же Куликовской битвы и говорить не приходится.

Икона вряд ли врёт. Да и представлять иконописца клиническим идиотом, который изобразил сражающихся воинов со знамёнами с ликом Христа Спасителя, предоставляя возможность угадать, с какой из сторон полотна запечатлены татаро-монгольские завоеватели, тоже было бы нелепо. Это же не просто картина, а произведение, написанное строго по канонам Русской православной церкви.

Вот выяснится, что это русские с русскими бились на Куликовом поле, вроде как "московские" сошлись с "казанскими", что тогда? Отпразднуем братоубийственное сражение? Надо бы всё-таки разобраться.

Даже если исходить из тезиса, что история — некий общественный договор, "будем считать, что так оно и было", а не "так было на самом деле", то всё равно возникает деликатный момент. Возможно, в череде празднований с военно-историческим запалом тема межнациональных отношений и оказалась несколько в тени, но она легко может напомнить о себе, причём в совсем непраздничной форме.