Женщины в мужских профессиях: рабочие будни помощницы машиниста в Калининграде

С января 2021 года в России расширен список профессий, которые доступны для женщин. Теперь представительницам прекрасного пола можно садиться за руль самосвалов и фур, работать трактористами. Также при желании они могут работать матросами, шкиперами или боцманами.

Дарина Верхоланцева, помощник машиниста

Кроме того, бесстрашным дамам теперь можно заниматься верхолазными работами на высоте более 110 метров и заниматься прибрежным ловом рыбы. Не мечта, а реальность отныне для леди управлять поездом. Одной из первых девушек в стране, которая не только приняла решение стать машинистом электропоезда, но и уже работает по профессии, стала жительница Калининграда Дарина Верхоланцева.

Корреспондент "Правды.Ру" пообщался с работницей РЖД и выяснил, что подвигло жительницу Янтарного края выбрать непростую профессию.

Дарине 21 год. Неделю назад она отправилась в свой первый рейс в качестве помощника машиниста. Мы встретились с девушкой на Южном вокзале. С него отправляются поезда дальнего следования и пригородного направления.

Дарина в форме машиниста. Она придает ей солидность, но не скрывает молодость и женственность.

Уверенно, как будто уже не один год работает на железной дороге, открывает тяжелую дверь кабины и приглашает пройти внутрь.

Внутри приборы, рычаги и табло с показателями. Загадочные и непонятные для обывателя и хорошо знакомые молодой работнице железной дороги.

В кабине электрички

— Дарина, как вы пришли в эту профессию?

— Закончила Калининградский морской рыбопромышленный колледж по специальности "радиомеханик". Во время учебы была практика в море на паруснике "Крузенштерн". Меня море не покорило. Не понравилось жить по шесть человек в одной каюте. Да и разлука длиной в полтора месяца с родными оказалась тяжела. Романа с морем не случилось, а вот любовь к приборам и технике осталась. Стала думать, куда бы применить свои знания. Как-то пролистывала вакансии на сайте и наткнулась на объявление, что будет набор, в том числе и женщин, на обучение по специальности "помощник машиниста". Решение приняла сразу.

Перрон Южного вокзала Калининграда



— Был ли отбор? Как проходила учеба?

— Да, из Калининграда я единственная прошла отбор. У меня было около 10 конкуренток. Я показала лучшие результаты по психологической устойчивости и по медпоказателям.

После отбора девушку направили на учебу в Москву. Обучение длилось полгода.

Учеба была с утра и до вечера 4-5 пар в день. Учились в Лихоборском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций. Нас было 7 девушек и столько же молодых людей из разных городов. Это Москва, Краснодар, Иркутск, Рязань, ну и я из Калининграда. Была практика, ее я проходила в своем городе. Потом экзамены. И вот теперь я полноценный член команды.

— Какие обязанности у помощника машиниста?

— Следить за приборами, светофорами, обстановкой на дороге, посадкой и высадкой пассажиров. В случае необходимости нужно уметь оказать первую помощь. Но надеюсь, до этого не дойдет.

А еще помощник машиниста обязан знать технические особенности поезда, в случае поломки понимать, что это может быть и в чем причина неисправности.

Приборы в кабине электрички



— Как родители отнеслись к вашему выбору профессии?

— Они были не против. Хотя в нашей семье не было работников железной дороги. Я первая!

— А как ваши мужчины-коллеги приняли известие, что теперь с ними работает девушка?

— Не знаю, мне об этом не рассказывали. Но думаю, что хорошо. Мы с напарником хорошо ладим. На железной дороге все серьезно. Нас с ним подбирали по результатам тестов. Мы должны быть как минимум психологически совместимы.

— Первый рейс был сложным? Волновались?

— Нет, я как-то сразу влилась в работу. Думаю, это моё.

Дарина отмечает, что смена может длиться и 3 часа, и 10 часов. Рабочие дни выпадают и на выходные, и на праздники. Постоянного графика нет. Но девушке работа нравится. В этой профессии, по ее словам, все время находишься в движении.

Южный вокзал Калининграда из кабины электрички

Романтика дороги. Постоянно картинка за окном меняется. И пассажиры разные. Веселые, задумчивые, молодые и в солидном возрасте. Очень интересно. И рейсы у нас недолгие, поэтому я не успеваю затосковать по дому.

После 2,5 лет в должности помощника машиниста Дарина сможет пройти переобучение и стать машинистом. Тогда она сама будет водить большую машину. При этом девушка заверила нас, что обязательно отучится и продолжит карьеру уже в должности машиниста. А работать будет на пригородном направлении. Поближе к дому.