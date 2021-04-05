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Автор Анна Папенкова

Женщины в мужских профессиях: рабочие будни помощницы машиниста в Калининграде

Общество

С января 2021 года в России расширен список профессий, которые доступны для женщин. Теперь представительницам прекрасного пола можно садиться за руль самосвалов и фур, работать трактористами. Также при желании они могут работать матросами, шкиперами или боцманами.

электричка калининград
Дарина Верхоланцева, помощник машиниста

Кроме того, бесстрашным дамам теперь можно заниматься верхолазными работами на высоте более 110 метров и заниматься прибрежным ловом рыбы. Не мечта, а реальность отныне для леди управлять поездом. Одной из первых девушек в стране, которая не только приняла решение стать машинистом электропоезда, но и уже работает по профессии, стала жительница Калининграда Дарина Верхоланцева.

Корреспондент "Правды.Ру" пообщался с работницей РЖД и выяснил, что подвигло жительницу Янтарного края выбрать непростую профессию.

Дарине 21 год. Неделю назад она отправилась в свой первый рейс в качестве помощника машиниста. Мы встретились с девушкой на Южном вокзале. С него отправляются поезда дальнего следования и пригородного направления.

Дарина в форме машиниста. Она придает ей солидность, но не скрывает молодость и женственность.

Уверенно, как будто уже не один год работает на железной дороге, открывает тяжелую дверь кабины и приглашает пройти внутрь.

Внутри приборы, рычаги и табло с показателями. Загадочные и непонятные для обывателя и хорошо знакомые молодой работнице железной дороги.

кабина электрички
В кабине электрички

— Дарина, как вы пришли в эту профессию?

— Закончила Калининградский морской рыбопромышленный колледж по специальности "радиомеханик". Во время учебы была практика в море на паруснике "Крузенштерн". Меня море не покорило. Не понравилось жить по шесть человек в одной каюте. Да и разлука длиной в полтора месяца с родными оказалась тяжела. Романа с морем не случилось, а вот любовь к приборам и технике осталась. Стала думать, куда бы применить свои знания. Как-то пролистывала вакансии на сайте и наткнулась на объявление, что будет набор, в том числе и женщин, на обучение по специальности "помощник машиниста". Решение приняла сразу.

перрон
Перрон Южного вокзала Калининграда


— Был ли отбор? Как проходила учеба?

— Да, из Калининграда я единственная прошла отбор. У меня было около 10 конкуренток. Я показала лучшие результаты по психологической устойчивости и по медпоказателям.

После отбора девушку направили на учебу в Москву. Обучение длилось полгода.

Учеба была с утра и до вечера 4-5 пар в день. Учились в Лихоборском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций. Нас было 7 девушек и столько же молодых людей из разных городов. Это Москва, Краснодар, Иркутск, Рязань, ну и я из Калининграда. Была практика, ее я проходила в своем городе. Потом экзамены. И вот теперь я полноценный член команды.

— Какие обязанности у помощника машиниста?

— Следить за приборами, светофорами, обстановкой на дороге, посадкой и высадкой пассажиров. В случае необходимости нужно уметь оказать первую помощь. Но надеюсь, до этого не дойдет.

А еще помощник машиниста обязан знать технические особенности поезда, в случае поломки понимать, что это может быть и в чем причина неисправности.

приборы в кабине элетрички
Приборы в кабине электрички


— Как родители отнеслись к вашему выбору профессии?

— Они были не против. Хотя в нашей семье не было работников железной дороги. Я первая!

— А как ваши мужчины-коллеги приняли известие, что теперь с ними работает девушка?

— Не знаю, мне об этом не рассказывали. Но думаю, что хорошо. Мы с напарником хорошо ладим. На железной дороге все серьезно. Нас с ним подбирали по результатам тестов. Мы должны быть как минимум психологически совместимы.

— Первый рейс был сложным? Волновались?

— Нет, я как-то сразу влилась в работу. Думаю, это моё.

Дарина отмечает, что смена может длиться и 3 часа, и 10 часов. Рабочие дни выпадают и на выходные, и на праздники. Постоянного графика нет. Но девушке работа нравится. В этой профессии, по ее словам, все время находишься в движении.

вокзал
Южный вокзал Калининграда из кабины электрички

Романтика дороги. Постоянно картинка за окном меняется. И пассажиры разные. Веселые, задумчивые, молодые и в солидном возрасте. Очень интересно. И рейсы у нас недолгие, поэтому я не успеваю затосковать по дому.

После 2,5 лет в должности помощника машиниста Дарина сможет пройти переобучение и стать машинистом. Тогда она сама будет водить большую машину. При этом девушка заверила нас, что обязательно отучится и продолжит карьеру уже в должности машиниста. А работать будет на пригородном направлении. Поближе к дому.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы машинист профессии калининград
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