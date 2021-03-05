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Автор Василий Амирджанов

Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ

Общество

Власти планируют потратить миллиарды рублей на продвижение федеральных массмедиа и создание "правильного" контента.

Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ

Платят и заказывают

Правительство России планирует увеличить финансирование государственной программы "Информационное общество". Об этом рассказали некоторые российские СМИ, цитируя перечень задач проекта:

  • довести плановый охват аудитории телеканала Russia Today с 800 до 900 млн зрителей в год;
  • увеличить объём вещания СМИ, входящих в холдинг "Россия сегодня", на иностранную аудиторию в сутки со 110 до 114 часов;
  • поднять цитируемость СМИ, относящихся к МИА "Россия сегодня", с 2,8 млн до 3 млн единиц;
  • увеличить охват аудитории "Российской газеты" с 118,2 млн до 120,5 млн читателей.

Производство контента также станет предметом финансового внимания правительства страны. На наполнение "правильным" содержанием интернет-СМИ и создание телерадиопрограмм планируется потратить не менее 211,1 млрд рублей. В предыдущие 4 года затраты на поддержку федеральных СМИ составили 177,1 млрд рублей.

Скорректированная госпрограмма "Информационное общество" предполагает и увеличение денежного вспомоществования всем "дочкам" ВГТРК. Помогут нарастить долю собственного контента и "Общественному телевидению России".

Ответственным исполнителем назначено Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Всё это случится тотчас же, как только изменения утвердит председатель правительства Михаил Мишустин.

Смысловой фастфуд

Федеральные телеканалы и вправду не особо балуют зрителя новым контентом. Все новогодние каникулы тот же Первый канал почивал своих зрителей не только прошлогодними телевизионными "салатами", но и достал из запасников поистине винтажную "телеснедь".

Развлекательные телеканалы уже несколько лет как запустили реверсную телевизионную ротацию продуктов американской киноиндустрии, причём далеко не самой первой свежести. Да, фильмы достойные, но когда в год их показывают с частотой практически уровня "Иронии судьбы" Эльдара Рязанова, то это уже всё-таки перебор.

Заметно лишь особое внимание к пестованию общественно-политического вещания, которое уже стало завсегдатаем прайм-тайма, нежно конкурируя с ток-шоу скандально-базарного уровня. Копание в грязном белье известных в стране граждан, видимо, заслужило признание "наверху", ведь трудно придумать более эффективную альтернативу отсутствию интеллектуального содержания телевизионного контента, творческой конкуренции и реального плюрализма мнений.

Проще же говорить об адюльтере, пьянках и нравственной деградации мутных личностей, чем обсуждать проблемы, которыми в реальности живёт страна. Смысловой фастфуд стал настоящей находкой для идеологов правящей политической элиты.

Первый космический размах

Космическим размахом в сфере массмедиа ответил "Роскосмос" "американской выскочке" Илону Маску на его технологическую движуху. Радостной вестью поделилась госкорпорация — 4 марта 2021 года объявлено о начале вещания телеканала "Первый космический". Главным отличием детища Дмитрия Рогозина от медийных конкурентов, как утверждается в "Роскосмосе", станут:

  • прямые эфиры запусков ракет;
  • включения из космоса;
  • программы с участием профильных экспертов и космонавтов.

Пока телеканал "Первый космический" не набрал лояльную аудиторию в спутниковом вещании, страна замерла в предвкушении кинодебюта "Роскосмоса". Уже порядка 3 тысяч российских девушек записались на кастинг на соискание главной роли в первом художественном фильме, который планируется снять на МКС.

Фильм, конечно, станет первым, если Том Круз, который уже утверждён на главную роль для съёмок в космосе, не сообщит продюсерам российской картины Дмитрию Рогозину и Константину Эрнсту, что их миссия уже невыполнима.

Кастинг обещает быть медийно насыщенным. Если не получается удивлять в космосе, так ничего не остаётся, как создавать ощущение чего-то глобального на Земле. Константин Эрнст рассказал, что в финале конкурса примут участие как знаменитые актрисы, так и не очень. Будут даже несколько соискательниц вообще без актёрского опыта.

Как только отберут 30 участниц, их отправят на медкомиссию. Имена двух победительниц, основной актрисы и её дублёрши объявят уже после обследования и прохождения учебно-тренировочного курса подготовки в Школе космонавтов.

За этим действом, несомненно, будет наблюдать восхищённая телеаудитория Первого канала и, наверно, "Первого космического". Возможно, Дмитрий Рогозин расскажет о своей продюсерской деятельности, когда будет приглашён к главе государства, чтобы отвлечь внимание общественности от какого-нибудь очередного успеха NASA и Илона Маска.

Философия дармоеда

Всё-таки движение по "особому пути" трансформирует не только общественное сознание, но и корректирует экономические законы, возможно, и законы физики. Отечественные телеканалы фактически конкурируют друг с другом уровнем государственных финансовых вливаний, а отнюдь не творческой составляющей.

Разумеется, доверие денежными знаками не заработать, как и не сделать ножку маленькой, чтобы она смогла влезть в заветную хрустальную туфельку Золушки. Вероятно, это понимает и руководство телеканалов, но ничего не может поделать — уже привыкли, когда заказчик утверждает плейлист высокобюджетной "аквадискотеки".

Экономический и творческий статус российских телеканалов и других крупных массмедиа можно сравнить с отечественным футболом. На "бездуховном" Западе СМИ, как и футбольные клубы, зарабатывают самостоятельно талантами авторов, телеведущих и продюсеров.

Те СМИ, которые получают помощь государства, тем не менее вынуждены отвечать запросам общества на плюрализм мнений. Любое вмешательство извне в редакционную политику рассматривается как серьёзный скандал. Частные массмедиа находятся в ровно таком же положении и станут неинтересны своей аудитории, если продемонстрируют ангажированность.

Да, уж прямо независимых СМИ, вероятно, не существует, но есть рамки, за которыми начинается недоверие. А это уже угроза оттока рекламодателей, что равносильно краху предприятия. В этом смысле положение российских федеральных СМИ выглядит финансово предпочтительнее.

Философию российских датируемых массмедиа мне как-то сформулировал один мой коллега, в то время большой начальник в государственной радиокомпании. Когда я стал излагать ему идею развития своего успешного проекта, он мне спокойно заметил:

"А оно тебе надо? Деньги в компании есть и будут, зарплату выплатят. Чего суетиться? Сиди себе и кайфуй!"

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы массмедиа роскосмос дмитрий рогозин
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