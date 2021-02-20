Разгон демонстраций посчитали "уроком мужества"

В нижневартовской школе №42 дети на "уроке мужества" под руководством правоохранителей "разогнали митинг".

Приобщение к дубинкам

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа учащиеся школы №42 приняли участие в перформансе, который организовали местные силовики. В спортзале была разыграна сцена уличных беспорядков. Одна группа школьников изображала протестующих, другая — ОМОН.

Видео с перформансом распространил местный телеканал, а региональное управление МВД сообщило на своём сайте о проведённом "уроке мужества":

"Ребятам была представлена экспозиция из полицейских фуражек стран мира, а потом разыграна сценка".

Группа "росгвардейцев" выстроилась в боевой порядок напротив "оголтелой толпы", которая стала забрасывать "силовиков" мячами. В какой-то момент из группы "омоновцев" выдвинулась группа бойцов, которая свинтила одного из участников "беспорядков". Затем группа "росгвардейцев" высокохудожественно продемонстрировала выпад с одновременным ударом ногой и дубинкой.

Приобщение к дубинкам с детства, вероятно, новое слово в педагогике. И правда, граждане России должны с ранних ногтей ощущать всю полноту преимуществ суверенной демократии, адекватно оценивать риски при выказывании своего мнения на акциях протеста и быть готовыми получить одновременный удар ногой и дубинкой.

Благодаря таким "урокам мужества" юноши и девушки смогут быстрее определиться в своих предпочтениях, выбрав, к примеру, сторону с повышенным содержанием духовных скреп и, по сути, отрицанием демократических принципов взаимоотношений государства и гражданина.

Загремели под фанфары

Видимо, "сценка" настолько удалась, что её оценили даже в МВД России, назвав недопустимым инцидентом. Уловить перебор в так называемом военно-патриотическом воспитании молодого поколения по нынешним временам — уже достижение.

Комиссия УМВД России по ХМАО-Югре провела служебную проверку в отношении сотрудников УМВД России по округу и УМВД России по Нижневартовску. По её итогам было принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по г. Нижневартовску Олега Сураева. Также:

предупреждены о неполном служебном соответствии трое начальников отделов и старший специалист группы по связям со средствами массовой информации УМВД России по г. Нижневартовску;

объявлены строгие выговоры заместителю начальника Управления по работе с личным составом УМВД и ещё троим специалистам УМВД России по г. Нижневартовску.

День рождения строгого режима

Оригинальным способом поздравили подростков, достигших своего 14-летия, сотрудники Московского управления Следственного комитета России (СК). В видеоролике, который стал в интернете вирусным, дяди и тёти из СК объяснили именинникам, что отныне им "самим придётся отвечать", в том числе:

за убийство и причинение вреда здоровью;

за терроризм, захват заложников и изнасилование;

за кражу, разбой, грабёж, угон и вымогательство.

Жизнеутверждающее поздравление от СК заканчивается вполне позитивно, можно сказать, задорно:

"Твоя жизнь — твоя ответственность! Следственный комитет поздравляет с днём рождения!"

Насколько уместно подобное поздравление детям от лица представителей государства — вопрос к руководству ведомства, а может, и к кому повыше. Но на этом фоне группа правозащитников выпустила свой видеоролик, придерживаясь художественной стилистики креативщиков из СК. В нём авторы объясняют только что получившему удостоверение полицейскому — за какие проступки ему отныне придётся отвечать перед законом и обществом.

Профессиональный арбитр

Психоделический креатив некоторых силовиков уверенно шагает по стране. Пропаганда "человека с ружьём" как символа Отечества всё чаще теряет берега и превращает профессию в образ, которому предлагают соответствовать внешними признаками, а не содержанием.

Махать дубинкой — большого ума не надо. Профессия требует куда более тонкой настройки, в том числе и юридической. "Сценками" с одновременным ударом не объяснишь детям, что применение силы — это не долг, а крайняя мера. Решение, которое должно сопровождаться предварительным анализом, чтобы оно не вошло в противоречие с основным законом страны, федеральным законодательством и гуманистическими ценностями.

В начале 1990-х довольно часто звучало словосочетание "преступный приказ", и была надежда, что вектор движения к созданию полноценного правового государства сохранится. Правда, довольно быстро и незаметно была выведена за скобки активность государства как арбитра в общественной дискуссии.

Подарочный набор

Тем временем питерский художник Артём Бизяев, который стал популярен в интернете благодаря своим концептам с изображением конструктора Lego, представил очередную работу. В череде его произведений в стилистике русских народных сказок появился и отклик на текущую отечественную реальность. Бизяев воплотил в стилизованной упаковке конструктора разгон митинга ОМОНом.

Получилось весьма стильно и внезапно, как и полицейский перформанс в нижневартовской школе. Художник, который ратует за появление альтернативного русского бренда Oleg вместо Lego, считает, что иноземные наборы популярного на весь мир конструктора своими идеалистическими сюжетами создают у российских детей ложное представление о действительности.

Если всё-таки воплотится идея художника с созданием отечественного бренда конструктора, то занятным подарком, отвечающим стилистике московского управления СК, стал бы набор "силовик", чтобы нерастраченную энергию можно было реализовать в развивающих играх, а не сразу переходить к практике на живых людях. Да и перформансы в школах с разгоном демонстраций не стали бы называть "уроками мужества", нещадно и цинично девальвируя это понятие.