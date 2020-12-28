Как украсить дом, чтобы встретить наступающий год во всеоружии

Новый год, ускоряясь, приближается. Уже началась последняя в уходящем 2020-м рабочая неделя. А значит, откладывать предпраздничные дела больше уже просто некуда.

Как правильно наряжать елку и украсить свой дом так, чтобы 2021 год стал лучше, счастливее и продуктивнее своего предшественника?

Об этом ведущему программы "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказала флорист и декоратор Татьяна Весенняя.

— Какую елку выбрать — искусственную или живую? Все-таки жалко живые деревья, но говорят, что их сегодня выращивают специально для этого…

— Я, конечно, всеми руками за живую ель, потому что живая энергетика дома — это прекрасно. Ощущение праздника создаёт ароматная хвоя. Тем более у нас рынок обилен, нормандские ели сейчас есть и пихты, которые не осыпаются, с длинными иголками, очень красивые.

— Ель или сосна?

— Тут уже каждый по своим предпочтениям выбирает — ель или сосна. Я, конечно, за ель. Эти деревья пышные, красивые очень.

Для тех, кто жалеет елочки (я прекрасно понимаю их), есть хорошая новость: появилась прекрасная услуга, когда выращивают ели, привозят их в кадках, и они стоят у вас буквально 2-3 недели, и потом их забирают. Их никто не рубит, они прекрасно себя чувствуют, их даже не надо поливать.

Конечно, есть очень красивые искусственные ели. Их множество: и зелёные, и заснеженные, и розовые — и каких только нет. Тут уже дело выбора. Все ограничивается лишь вашими вкусами, желаниями, бюджетом, поэтому выбирайте для себя.

Я выбираю живую елку, я готова ехать за ней на другой конец Москвы, даже ночью и по пробкам. Но ради атмосферы праздника можно же и потерпеть…

— А в каких цветах нынче украшать?

— Я всегда за выбор. Человеку должно быть уютно в интерьере. Поэтому я предлагаю несколько вариантов.

Первый вариант. У нас год Металлического Быка, поэтому мы используем все оттенки серого, белый цвет, светлые тона. Блеск — обязательно. Это серебро, золото, что-то добавляем.

Естественно, у каждого в семье есть игрушки, которые из года в год с нами идут, из гаража — домой, из дома — в гараж, поэтому мы совершенно спокойно можем взять эти игрушки и добавить туда белый, серебро, золото, блеск…

Единственный совет — уберите из декора красный цвет, чтобы не раздражать быка.

Второй вариант. Так как бык — животное сильное, свободное, он любит простор, пасется на лугах, мы можем использовать все натуральные краски.

Это зелень, трава, голубой цвет неба, коричневый цвет — всё очень близко быку.

Добавляем луговые травы: желтый цвет, лиловый. Но и тут добавляем блеск, серебро — вносим нотку восточного Нового года.

Третий вариант. Он для тех, кто хочет идти в ногу со временем. Не далее как 2 недели назад Институт цвета Пантон порекомендовал два основных цвета на Новый год — это ultimate grey и illumination, то есть насыщенные серый и желтый, цвета, которые прекрасно вписываются тоже в металлический цвет. Добавляем к ним белый, серебро, золото — и у нас получается третья цветовая гамма.

- Татьяна, а мы не спешим с быком? Китайцы-то его только 21 февраля ждут. Может, стоит как-то мышку проводить, что-то серое добавить?

— Мышка, мне кажется, сильно не хочет от нас уходить.

— Кстати, синолог Бронислав Виногродский тоже говорит, что бык продолжает то, что сделала мышка. Ведь она, помните, на рога ему прыгнула, потому она первая, с нее цикл начинается. Так что, может быть, стоит ее провожать или нет? Как Вы думаете?

— Давайте ее проводим серым цветом. Как вариант. Это будет красиво. Это все будет очень дорого смотреться.

— А дом как оформить?

— Сейчас очень обширный рынок услуг: можно пригласить декоратора, дизайнера, который вам заранее все спланирует, все украсит. Либо вы можете самостоятельно это сделать тоже. Большой выбор роликов, которые можно посмотреть, если на фантазию времени или сил нет.

- Хотелось бы рекомендаций. Ну хотя бы общее направление задайте. Есть же какие-то определенные правила?

— Главное — безопасность. Хорошо бы декор разместить так, чтобы питомцы не достали:

убрать подальше стекло, чтобы его не было на нижних ярусах, чтобы не разбили;

ёлку закрепить получше, чтоб не опрокинули.

Конечно, если маленькие дети, то тоже не рекомендуются стеклянные шары, оформление, свечи… Но это азбука.

Вот сегодня как раз я наряжала елочку там, где маленькие детки. Там у нас только деревянные игрушки, пластик хороший, тканевые шарики.

По поводу свечей, естественно, если мы ставим их на новогодний стол, обязательно надо следить.

— А что бы вы посоветовали тем, кто решит встречать в загородном доме или на даче?

— Конечно, это ель на улице. Она живая, особенно если она растет там. Но можно и в кадке купить.

Конечно, иллюминация на входной группе (крыльцо, дверь) плюс красивый венок. Если в доме есть камин — его тоже украсить, потому что это особая атмосфера: живой огонь, тепло и запах хвои…

— Сварил глинтвейн, достал трубку…

— Сварил глинтвейн, конечно, слепил снеговика — и все хорошо.