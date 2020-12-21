Символ 2020 года: как памятник в Нововоронеже ошеломил всю Россию

Едва ли власти Нововоронежа — небольшого города в Воронежской области — предполагали, что открытие памятника в честь 250-летия села Новая Алёновка вызовет такой резонанс в России. Но скульптура на какое-то время стала темой номер 1 и в прессе, и в соцсетях.

Памятник, ошеломивший всех (или почти всех)

Памятник посвящен девушке по имени Алёнка (собственно, ее он и изображает). Согласно легенде, она пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Вскоре Аленка погибла от руки разбойника Кудеяра. "С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Алёновкой", — говорится в сообщении городской библиотеки Нововоронежа. В настоящее время на месте села Новая Алёновка расположен Нововоронеж.

В самом факте установки памятника нет ничего особо примечательного. Нет никаких сомнений, что это событие и не заметили бы — если б не внешний вид Алёнки.

"Ею только пугать", "эту жуть нельзя показывать детям", "страшнее 2020 года", "выглядит крипово…", "Алёнка из фильма ужасов", — это только самые мягкие отзывы.

Власти Нововоронежа отреагировали оперативно. Открыли его 18 декабря, а 21-го приняли решение демонтировать. "Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Алёновка. Установка арт-объекта — одно из многочисленных мероприятий", — заявила РИА "Новости" замглавы администрации города Светлана Тулинова.

Стоит заметить, что ранее в понедельник власти Нововоронежа объяснили, что проект памятника была согласован со старейшими жителями города.

Попросили старожилы

"Информация о появлении негативных отзывов относительно "Алёнки" была доведена до инициаторов проекта — уроженцев села Новая Алёновка. И решение о сносе будет принято, в случае если инициаторы арт-объекта (старожилы) примут такое решение", — отмечалось в сообщении горадминисртрации.

Подчеркивалось также, что памятник стал "подарком городу и старожилам-уроженцам Новой Алёновки к 250-летию села", и на его создание и установки "ни копейки бюджетных средств на скульптуру потрачено не было".

Стало быть, "старожилы" согласились с тем, что выглядит Алёнка действительно страшновато. Хотя в соцсетях предложили переделать только лицо, а сам памятник оставить. Впрочем, в городской администрации, явно не обрадованной таким вниманием, наверняка постараются побыстрее "решить вопрос" раз и навсегда. Уже обещано, что на месте памятника будет табличка.

Вообще говоря, ничего из ряда вон выходящего в Нововоронеже не произошло. Памятник (или арт-объект, авторов которого, к слову, пока не назвали) может и получился неудачным, но такие неудачи происходят постоянно. И не только в России.

В 2018 года в аэропорту Мадейры установили памятник футболисту Криштиану Роналду, который моментально стал предметом насмешек. Роналду, мягко говоря, был на себя не похож. Памятник заменили, однако жители острова потребовали, чтобы вернули первый вариант, который, по их мнению, был оригинален.

Добиться своего им не удалось — но может быть, их реакция и была самой правильной. Все же к таким вещам не следует относится слишком уж серьезно. Если только, конечно, речь не о реставрации памятника культуры — а примеров неудач и здесь хватает.