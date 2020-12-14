Россияне ощутили действие поправок в Конституцию

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказали, что граждане считают внесённые поправки в Конституцию России действенными.

В Якутии шаман благословил Sukhoi Superjet 100

Поправки на ветер

ВЦИОМ поинтересовался у граждан, как они оценивают влияние поправок в Конституции России на их жизнь и страну в целом.

74% из числа опрошенных полагают, что тюнинг основного закона удался, что, собственно, было очевидно с принятием закона о поправках. Общероссийское голосование по поправкам в Конституции, прошедшее с 25 июня по 1 июля включительно, закрепило уверенность граждан в ощущении легитимности процесса. Эта часть населения России полагает, что поправки скорее реализуются, чем нет.

97% граждан пришлись по сердцу поправки о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны. Видимо, они были не в курсе, что в стране действует природоохранное законодательство и его достаточно просто исполнять.

96% процентов сообщили, что тронуты определением, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Видимо, до изменений в основной закон это было неочевидно, что даже пришлось эти тезисы зафиксировать в Конституции.

Теперь, возможно, благотворительным организациям упростят сбор пожертвований по СМС на лечение тяжёлых недугов юных граждан России. Одним словом, почин с поцелуем мальчика в пупочек на кремлёвской брусчатке станет конституционным.

Обязательству государства поддерживать научно-технологическое развитие России, сохранять и развивать её научный потенциал обрадовались 95% опрошенных. Эта поправка очень важна, потому что теперь власти должны будут ещё чаще рассказывать соотечественникам по федеральному телевидению, что они поддерживают развитие страны и стремительное движение к прогрессу.

94% счастливы поправкам:

о гарантии оказания адресной соцподдержки и индексации социальных пособий и выплат;

о защите животных.

92% россиян высоко оценили:

конституционное закрепление русского языка;

обеспечение государством доступности и качества медобслуживания;

защиту исторической правды.

Русский язык и до внесения поправок являлся не только государственным языком в России, но и на неформальном уровне традиционно служит коммуникатором межнационального общения на всём постсоветском пространстве.

Возможно, поправки и окажут влияние на медицину, хотя вроде бы и действующего законодательства вполне достаточно для решения задач. Может быть, когда-нибудь за пределами Московской кольцевой автодороги граждане смогут получать равноценную со столичными жителями медицинскую помощь.

Со стремлением защищать историческую правду трудно не согласиться. Дело за малым — осталось только раскрыть архивы, пусть и подкорректированные ещё при советской власти, провести всестороннее исследование темы и беспристрастно рассказать гражданам страны, как оно было на самом деле. То есть не оценочную версию, которой придерживаются идеологи правящей политической элиты и ретранслирующие их сентенции представители агитпропа.

Про радость граждан от обнуления президентских сроков действующего главы государства ВЦИОМ не сообщил, равно как и о том, понравилось ли Богу Его упоминание в Конституции России.

Коровник знаний

У школьников башкирского села Новомусино благодаря закреплённой в Конституции заботе о детях появился шанс на лучшую долю. Учащиеся, переведённые из-за карантина на дистанционное обучение, остались без интернета и вынуждены были грызть гранит науки в заброшенном коровнике. Только в этом строении есть качественный доступ ко Всемирной паутине.

Возможно, каким-то образом вступили в конфликт поправки о детях и защите животных, из-за чего последним был отдан технологический приоритет. В социальной сети "ВКонтакте" красуется фото, на котором сидят школьники с учебниками на бетонных плитах.

В студёную пору юных граждан страны согревают костёр, тёплые вещи и осознание, что государство бросило всю мощь Конституции на защиту исторической правды. Но надо признать, что коровник всё-таки предпочтительнее лесной берёзы, на которую приходилось залезать омскому студенту, чтобы ловить качественный интернет и продолжать учёбу на удалёнке в своей родной деревне.

Бомж Ван Дамм и заклинания шамана

Несмотря на то что в Конституцию внесли только Бога и не прописали духов, с которыми гармонизируют пространство шаманы, даже непринятая поправка на этот счёт уже заработала на Крайнем севере страны. Авиакомпания "Якутия" провела церемонию благословения самолёта Sukhoi Superjet 100, о чём сообщили в пресс-службе предприятия.

При нынешнем уровне доверия к этому летательному аппарату без участия духов добра, видимо, не обойтись. Шаман подливал какую-то жидкость в костёр, разведённый на лётном поле, манипулировал с перьями, читал заклинания и высокодуховно размахивал руками. Вероятно, призывал покровителей небесных лайнеров присоединиться к синергии инженерной мысли, родившей это легендарное воздушное судно.

Не успели зацвести пеньки после общероссийского голосования, как прогресс ворвался и на улицы Владивостока. Местный бомж Вова Ван Дамм по достоинству оценил постулат о развитии страны. Он вместе со своим другом облюбовал для своего проживания так называемую "умную" остановку общественного транспорта.

Бездомные граждане счастливы, что зимой в этом павильоне автоматически закрываются двери и в нём можно согреться. Пока что в городе таких "умных" остановок всего три, но и они заняты бомжами, превратившими их в ночлежки и места для корпоративных тусовок. Это всё же способнее, чем проводить ночи в коллекторах, на теплотрассах или в подъездах жилых домов, откуда бомжей постоянно гоняют местные жители.

А так прилёг в тепле, переполнился гордостью за великое прошлое страны, грядущую эру торжества импортозамещения и порадовался за бескорыстную помощь России странам СНГ, народам Африки, Азии и Латинской Америки.

Исследование ВЦИОМ, по идее, можно рассматривать и как вполне объективное. Правда, ответы респондентов абсолютно не касались конкретно ощутимых изменений в жизни россиян, а всего лишь давали оценку труженикам агитпропа, которые продолжают убеждать граждан через федеральные массмедиа, что будущие поколения будут жить в процветающей России.

Примерно в том же духе, как при советской власти грозились к 1980 году построить коммунизм. Но было тоже прикольно — случилась Олимпиада в Москве и олимпийский Мишка, пустив скупую слезу, улетел на шариках куда-то вдаль.