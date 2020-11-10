Андрей Туманов: садоводы живут вне правового поля

Что такое дачная амнистия, зачем ее продлевают, как нужно решать споры в садовых товариществах и чем поможет соседское право, рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру руководитель организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Дачный самострой

— У нас действует дачная амнистия с 1 сентября 2006 года. Зашла речь о том, чтобы ее продлить. Что это значит?

— Дачная амнистия — это название, которое придумали журналисты. Есть законодательство в области земельного права, кадастрового учета, но все скопом названо дачной амнистией. Насчет земли законы изначально принимались как бессрочные. Поэтому то, о чем мы сейчас говорим, касается исключительно строений. Был пункт в этих законах, что строения надо регистрировать. Регистрировать сложно, особенно для дачников.

Мы, садоводы, живем вне правового поля, несмотря на амнистии.

Но несколько лет назад решили регистрировать, потому что некоторые дачные поселки представляют из себя конгломераты побольше деревень, люди там живут постоянно, в полноценных домах. У государства, кроме того чтобы навести порядок, есть задача с нас взять налоги. Те первые документы касались именно садоводов. Потом их уже в одни документы ставили вместе с индивидуальным жилищным строительством.

Как зарегистрировать, если вы домик самостоятельно построили? Наняли бригаду, они в домике разводили электрические сети "на коленке". Я вспоминаю свой дом. Он строился с середины 80-х годов и до сих пор перестраивается. Склепан из старых досок, мы с папой таскали с соседней стройки: стройка заканчивается, доски остаются, мы их пилили на домик. Потом кирпичом обкладывали. Сейчас он красиво выглядит. Но как я буду оформлять, что внутри него? Никакого плана нет.

Есть дома, которые нависают над головой и могут в любое время обвалиться. Поэтому наводить порядок надо, Минстрой пытается с этим работать, но, к сожалению, не очень успешно. Я больше на стороне Минстроя нахожусь, а не на стороне налоговых органов, потому что для меня главное — наведение порядка. Дом может обвалиться на вас, на вашего соседа, если вы построили с нарушением, впритык к нему. В любом садоводческом товариществе настоящие соседские войны идут. Стоит дом:

построен с нарушением строительных норм,

непонятно из каких материалов,

нет пространственной изоляции от соседей,

нет противопожарных разрывов.

Комиссия найдет тысячу нарушений, а для человека это единственная недвижимость.

Проблемы Крыма и не только

— В Крыму или в Подмосковье есть какие-то нюансы?

— Если у нас безнадежно в Московской области, то в Крыму еще хуже. Там есть проблемы с владельцами, с их регистрацией. Допустим, участок принадлежал гражданину Украины, который пропал, его участок заняли, и вдруг человек появляется. Что делать? Естественно, органы регистрации стараются очень осторожно в Крыму регистрировать, потому что может вылезти много судебных проблем. Естественно, эти проблемы не могут решиться на уровне административном. Тогда оно не решается вообще либо решается коррупцией.

Мне много приходит писем из Крыма по этому поводу. Я много ездил в Крым, большую часть вопросов мне не удалось решить даже через Госдуму, Росреестр (я нахожусь в Общественном совете Росреестра). Потому что есть местечковость: мы остров Крым, тут наши законы, вы к нам особо не лезьте. Всякий местный руководитель, понимая, что он что-то нарушает, пытается оградить себя от федерального контроля.

Поэтому в России нужна общая инвентаризация земель и строений.

У нас власть решила сделать это максимально для себя легко и не затратно: давайте регистрацией будут заниматься сами люди за свой счет. То есть сразу отрезали от инвентаризации, от того, что называем амнистией, людей бедных.

Странная реформа: если ты можешь за кадастрового инженера заплатить, то становишься полноправным владельцем. Если человек не имеет денег, то лишен права на регистрацию своих строений.

Второе — то, что подразумевается под дачной амнистией в виде упрощения регистрации строений. А если вы настроили неправильно? Депутаты продлили эту патовую ситуацию.

В большинстве своем граждане получают в Росреестре отказы в регистрации: ссылаются именно на нарушение норм, поэтому их строения можно признать самостроем.

Росреестр уже нарегистрировал границы 10 лет назад, когда люди проводили от фонаря границу, не подтвержденную кадастровым инженером, и после этого возникли земельные споры. Земельный спор может поколениями длиться.

В свое время мы с Павлом Крашенинниковым пытались сделать так называемое соседское право, то есть он делал, я ему помогал.

Соседское право — это попытка разрешить многие вопросы между соседями, опираясь не на конкретные нормы, а на договоренности между соседями.

Если вам не мешает то, что я строю свой дом в метре от вашего участка, и вы оформляете это на бумаге (может быть, вы получили компенсацию за это), значит, все по закону. Нормы соседского права не от фонаря появились: было переработано Гражданское уложение Германии с российскими нюансами. В Германии оно работает много лет, поэтому копировать хорошее лучше, чем придумывать бредятину самим.

Свет в конце туннеля

Где жизнь вне правового поля, там право сильного, коррупция. "Газпром" строил линии вдоль садоводческих товариществ. Потом начал повышать давление в линиях, реконструировать, в результате зона, где нельзя строить, расширилась. Дачники оказались вне закона. И что делают "Газпром", "Транснефть"? Они подают в суд и выигрывают дела, и суд присуждает, что вы должны снести дома за свой счет. Я когда-то на большой пресс-конференции об этом Владимиру Владимировичу Путину говорил, и приостановили массовый снос, потому что под снос попадают целые поселки.

— Андрей, вы могли бы толику оптимизма добавить? Уж очень мрачно получилось.

— Я могу толику оптимизма добавить в том, что особого беспредела сейчас даже со стороны "Газпрома" и "Транснефти" нет, потому что власти боятся, что люди начнут выходить, и вырастет социальная напряженность.

Я ни к чему не призываю, но вы должны понять: если садовое товарищество является сильным, дружным, вам не страшны ни государство, ни "Газпром", ни риелторы-жулики, ни рейдеры, даже вне правового поля находясь, вы сможете себя отстоять.

В основном страдают недружные, где внутри ругаются. Недвижимость должна людей связывать в структуры гражданского общества, потому что, даже если я не люблю вас, а у нас рядом дома, мы обречены жить вместе.

Жить вместе дружно гораздо выгоднее, чем жить недружно.

Многие садоводческие товарищества сообща стали решать дела плюс на полставки, на треть ставки наняли юристов местных, которые специализируются на дачных, кадастровых делах. У садоводов главное оружие — это не камень и даже не грабли, а юридические знания.

Союз садоводов готовит юристов, иногда удается получать гранты президентские на это, наши юристы объездили всю страну и кое-где решили проблемы.

— То есть можно обращаться к "Садоводам России"?

— Да. Но радикальное решение вопроса все-таки за государством. Есть маленькие-маленькие страны, которые я проехал, чтобы изучить, что там:

Эстония,

Латвия,

Литва.

Они навели в земельных отношениях порядок, иногда очень жестко, отбирая недвижимость у людей, которые не смогли в силу каких-то причин зарегистрировать.

Надо изучать как положительные, так и негативные стороны. Умный человек — это не тот, кто не ошибается, а тот, кто не наступает на одни и те же грабли. Мы же по этим граблям ходим по кругу. Давайте закончим с продлением амнистии и сделаем нормальную схему, потому что другого пути нет.

К публикации подготовила Марина Севастьянова