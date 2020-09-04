Ирина Волынец: на дистанционке учителя проявили себя настоящими героями

О дистанционном образовании, подготовке школ к новому учебному году и тестировании учеников на наркотики рассказала ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России и мама четверых школьников Ирина Волынец.

Дистанционная профанация

— Ирина, этот год выдался особенным. Что вы думаете о дистанционном обучении?

— Это профанация, которая, к сожалению, продолжалась больше двух месяцев, оставила очень печальные и тяжёлые воспоминания.

Мы так и не поняли, зачем это вообще было нужно.

Чтобы ребёнок полноценно занимался, необходимо:

хорошее интернет-соединение,

отдельная комната с дверью для звукоизоляции,

отдельный компьютер с камерой, микрофоном,

чтобы ребёнку никто не мешал, и он сам никому не мешал.

Сколько в нашей стране семей, которые могут каждому своему ребенку обеспечить такие условия? Большая часть родителей просто мучились, потому что работали на дистанционке, дети учились на дистанционке, учителя не были готовы ни морально, ни технически. Поэтому оценки были не такие жесткие, как при очном образовании.

— Разницу почувствовали между старшими и младшими при обучении дистанционно?

— Нет. У нас старшая дочь оканчивает 11-й класс, а младший сын — 4-й класс. Отличник, очень дисциплинированный. Но с ним мы сидели больше времени. Старшие учились сами.

Я сказала: если будут двойки, пойдёте в дворники или судомойки.

Так что они уже понимают, чем чревата плохая учеба. Более маленькие дети, конечно, нуждаются в том, чтобы с ними сидели, напоминали, когда начинается и заканчивается урок.

— Педагоги говорят, что некоторые наработки, сделанные на удалёнке, могут помочь и после снятия ограничений. Что вы об этом думаете?

— Я не вижу ничего плохого в том, что вся учебная программа будет записана в виде видеоуроков, к которым будет иметь доступ каждый школьник. Независимо от того, на каком обучении он находится: школьном или семейном. Ребёнок может пропустить школу, потому что:

болеет;

спортсмен, постоянно на соревнованиях;

олимпиадник, который ездит по всей стране, участвует в олимпиадах и благодаря этому имеет преференции при поступлении в вуз;

имеет ограниченные возможности здоровья. К нему приходят учителя, но, например, он что-то не понял;

слабый ученик, отстаёт от школьной программы.

Надо, чтобы у всех детей и родителей (чтобы они могли детям объяснять) была возможность бесплатного подключения к этим урокам.

Но заменой очного образования дистанционка не может быть. Не только родители, но и дети восстают против этого.

Маски необязательны

— Что ждёт школы в новом учебном году? Маски, антисептики обязательны?

— Маски и перчатки, к счастью, носить необязательно. Это физически и морально было бы тяжело. Директор не имеет права обязать ребёнка надеть маску. Если желание родителей и администрации школы совпадают в ношении масок, то школа обязана обеспечить ребёнка — как государственная, так и частная.

Если родители опасаются за детей, то могут написать заявление на имя директора школы и перевести ребёнка на дистанционное образование до конца 2020 года.

Вопрос, кто будет заниматься детьми в дистанционном формате, если даже для проведения очных занятий не хватает учителей.

— Обеспечены ли наши учебные заведения бесконтактными термометрами?

— Да, за счёт государственного бюджета. Термометры, санитайзеры есть. А вот бактерицидными рециркуляторами воздуха укомплектованы далеко не все школы, потому что это стоит достаточно дорого. Но надо понимать, что рециркуляторы воздуха производятся в том числе и в России, это покупка, которая совершается один раз и навсегда. Потом просто комплектующие меняются. Это инвестиция в здоровье детей. Рециркуляторами должны быть оснащены все социальные объекты, потому что они могут работать и в присутствии людей, они абсолютно безопасны и дают 100%-ную гарантию при любых вирусах и бактериальных заболеваниях.

Имея рециркуляторы воздуха, можно не пользоваться масками, перчатками и санитайзерами и не устраивать карантин, в том числе и во время гриппа.

— Как обстоит дело с питанием в школьных буфетах и столовых?

— Масочно-перчаточный режим обязателен по нормам для всех сотрудников пищеблока. Хотя качественное оборудование, которым сейчас активно оснащаются наши школы, предполагает минимум контакта человека с продуктами.

Учиться всю жизнь

— Наши педагоги вошли в группу риска, как и медики?

— Нет. Им, в отличие от медиков, к сожалению, не повысили зарплату. Хотя я считаю, за тот период, когда они работали дистанционно, нужно было им доплатить.

Учитель — это миссия.

И в данном случае они проявили себя с самой лучшей стороны. Объём работы и нагрузка на учителей возросли многократно. Они действительно настоящие герои.

— Какую работу комитет проделал, чем можете похвалиться?

— Во-первых, доплата в размере 5000 рублей классным руководителям — это и наша заслуга. Потому что мы уже много лет выступаем за повышение престижа профессии учителя. Во-вторых, наша заслуга — это горячая еда бесплатно для всех начальных классов. Мы будем добиваться, чтобы кормили всех. Потому что одиннадцатиклассник хочет есть не меньше, чем третьеклассник. В-третьих, отменён обязательный ЕГЭ по иностранному языку. В-четвертых, выплаты 10 000 рублей на каждого школьника до 16 лет.

— Тестирование подростков на наркотики — это добровольное дело. Но ведь могут родители, которые подозревают в этом своего ребёнка, отказаться от обследования, как-то выгородить его?

— Пусть родители выгораживают своего ребёнка. Это нормально — защитить его от огласки, от того, чтобы его начали гнобить. Но главное при этом не бездействовать. То есть мало оградить ребёнка от распространения информации, главное — оградить от наркозависимости.

Если родители что-то подозревают, то тестирование они могут провести сами. Школьное тестирование как раз для тех случаев, когда родители даже не догадываются о том, что ребёнок пристрастился к наркотикам, причём в младших классах. Потому что их могут угощать якобы конфетами, делать это в форме игры.

— Что вы пожелаете зрителям в начале учебного года?

— Хочется пожелать уважаемым зрителям помнить о том, что мы все до конца жизни остаёмся учениками. Тогда жить интересно, и любые проблемы воспринимаются нами как уроки. Можно усвоить эти уроки, задать вопрос не "за что на меня это свалилось", а "для чего со мной сейчас это произошло". Отвечая на вопрос правильно, мы получаем пятёрку в виде достижения, результата. Я искренне верю в то, что человек должен, как дерево, всю жизнь расти духовно. Как только дерево перестаёт расти, оно становится сухим бревном.

Поэтому уважаемые родители и дети, учитесь, радуйтесь полученным знаниям, делайте выводы и переходите в следующие классы, получайте свои пятёрки уже от жизни.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова