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Автор Игорь Буккер

Русичи нанимали викингов за валюту

Общество

Древние монеты нередко можно обнаружить в зарытых кладах по всему свету, но некоторые находки более уникальны, чем другие. Необычная находка монет времен Киевской Руси найдена в Ирландии. Сделанные из серебра и золота, они являются первыми монетами русов-викингов, найденными в Ирландии.

Русичи нанимали викингов за валюту

Тайник с древними монетами был обнаружен Робертом Карли (Robert Carley) недалеко от города Корк. После того, как сильный ливень размыл часть оврага, живущий неподалеку Карли вышел со своим металлоискателем и обнаружил зарытые в землю небольшие монетки с нанесенными на них христианскими символами и, возможно, изображениями монархов.

По сообщению Irish Central, Роберт обнаружил "древние монеты Киевской Руси, которые датированы 10-м веком".

Как зарабатывали во времена Владимира Красное Солнышко

Правившая Киевской Русью династия Рюриковичей начала чеканить собственные монеты во время правления Владимира Святославича (около 958-1015 гг.), прозванного Святым, Крестителем и Красным Солнышком. На золотых и серебряных монетах имелись одинаковые знаки и изображения. На многих из чеканившихся монет было изображение трезубца, ставшего одним из символов Украины — государственного образования на территории бывшей советской республики Украинской ССР.

На сайте Irish Central сообщается, что "эти монеты не играли значительной роли в экономике державы, поскольку были главным образом символом власти правителя". До Владимира Святого русичи пользовались арабскими и византийскими деньгами или золотыми слитками. Там же можно прочитать следующее: чеканка собственных денег "была политической декларацией суверенитета и значимости страны".

Монеты могли быть платой варягам-наемникам

Монеты викингов, которых на Руси называли варягами, чрезвычайно редки и, вероятно, использовались для платы наемникам и для торговых сделок. Личность владельца этого клада точно не установлена, предположительно, он был викингом — "джентльменом удачи".

В Х и ХI веках викинги осели в окрестностях Корка, превратив его в крупный торговый центр, связанный со скандинавскими торговыми сетями, простирающимися на восток до Киевской Руси. Русичи продолжали поддерживать тесные отношения с викингами.

Монеты Киевской Руси

Это монеты высокой пробы, что не является вовсе необычным. Часто монеты более низкого качества обнаруживают на землях, принадлежавших Киевской Руси, но серебряные все же чаще находят в других странах. Похоже, что такие "дорогие" монеты использовались для платы иностранным купцам и денежного довольствия "псам войны", прибывшим из-за бугра. Кроме того, "монеты викингов" также могли использоваться и в дипломатических целях.

Роберт Карли также считает, его находка очередное доказательство, что в Ирландии еще предстоит сделать много ценных открытий. Несомненно, известие об этом кладе пробудит во многих ирландцах мечту найти другие сокровища.

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Темы клады викинги киевская русь
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