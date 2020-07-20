Вакцина от коронавируса: российская элита ее уже получила?

Российскую элиту частенько принято критиковать — причем, скажем так, нередки при этом весьма и весьма резкие оценки. Но вот тут американское агентство Bloomberg дало повод предполагать, что высокопоставленные российские чиновники, предприниматели, деятели культуры — в общем все те, кого принято именовать элитой — люди безрассудно отважные.

Вакцина для элиты

Ну а как иначе расценивать информацию, что уже начиная с апреля российская элита получила возможность опробовать экспериментальную вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.

По данным агентства, доступ к вакцине получили сотни политиков и крупных бизнесменов. Bloomberg получил подтверждения от десятков участников этой — программы, эксперимента? — в общем, процедуры. Некоторые из них пожаловались на побочные эффекты. Другие отказались от вакцинации.

Как обстоят дела

Какими фактами мы располагаем относительно испытания вакцин в России?

В настоящее время вакцину, разработанную центром им. Гамалеи, тестируют в Сеченовском университете и госпитале Бурденко. Заявляется, что испытания проходят успешно, добровольцы уже выписаны домой.

Ранее также сообщалось, что весной вакцину ввели себе сотрудники центра им. Гамалеи, включая директора Александра Гинцбурга. И здесь тоже прошло все хорошо.

Гинцбург, комментируя информацию Bloomberg, заявил агентству "Интерфакс", что ничего не знает ни про крупных, ни про мелких бизнесменов, якобы участвовавших в вакцинации. И предложил обратиться в Минздрав.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что испытания двух форм вакцины продолжаются, по итогам будет решаться вопрос о государственной регистрации, в настоящий момент в "гражданский оборот" вакцина не выпущена.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов также опроверг информацию агентства: "Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи".

Почему трудно поверить в вакцину для элиты

Честно говоря, очень сложно поверить, чтобы российские чиновники и бизнесмены в массовом порядке бросились делать себе экспериментальную вакцину, эффект которой в апреле едва ли был понятен специалистам. Много ли найдется желающих ставить на себе опыты? Ведь надо учитывать массу факторов, в том числе состояние здоровья каждого конкретного человека.

И вообще, зачем бы это понадобилось? Заявление про возможность "вести дела как обычно", прямо скажем, не слишком-то убедительно.

Так что это было? Попытка доказать, что российская элита имела доступ к вакцине, в то время, как население страны сидело по домам в самоизоляции? Какая-то странная попытка…

И очень напоминает историю с аппаратами искусственной вентиляции легких, которые в начале пандемии якобы бросились скупать богатые россияне. Хотя ИВЛ предназначены для критических ситуаций, а не для профилактики и требуют навыков в обращении. Теперь вот история про чудодейственную вакцину… Что будет дальше?