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Автор Любовь Степушова

Вильям Шмидт: "Отдать Софийский собор православным – самый мощный шаг"

Общество

Повлияет ли предложение Турции сделать Софийский собор мечетью на отношения с Россией, а также о том, какое решение было бы более правильным, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой директор Центра религиоведческих и этнокультурных исследований Института госслужбы и управления президентской академии Вильям Шмидт.

Как Путин ответит на превращение Святой Софии в мечеть?

Читайте начало интервью:

Главный храм ойкумены

— В православном мире неоднозначно отнеслись к решению Эрдогана сделать мечеть в Софийском соборе. Греки протестуют. Русская православная церковь выразила не протест, а несогласие с этим, озабоченность, что утерян статус музея. Это нейтральная позиция. Все же это православный храм, и служение в нем другой религии для христиан несколько оскорбительно, с моей точки зрения. Хотя ваша точка зрения, что христиане такое заслужили своим поведением, неверием в Бога, тоже имеет место быть. В Турции тоже идут дискуссии об этом. Турецкий журналист Недим Шенер заявил каналу Haber Turk, что "Путину все равно, а турецкий народ заслужил право молиться в Айя-Софии". То есть турки сомневаются, как это будет воспринято в России, и делают вывод, что Путину все равно. Видимо, здесь присутствует боязнь проблем в отношениях между государствами?

— Греки остро реагируют, потому что Греция официально является православной республикой. Исторически храм Софии — это наследие владыки Варфоломея, Константинопольского патриархата. Хотя греческая церковь сейчас церковь Эллады, со временем произошли выделения патриархатов в ойкумены. В широком смысле православная ойкумена образуется большим количеством патриархатов. Патриархат — это митрополии, епископии и так далее.

София является главным храмом ойкумены.

Сейчас она находится в пределах суверенного государства, которое несет за нее ответственность. В Турции есть общественно значимые идеологии. Каждое государство, если оно исторически древнее, опирается на значительные элементы своей истории, гордится своими свершениями, когда оно:

  • расширило границы,
  • спасло людей,
  • с кем-то поборолось.

В российской истории много всего было. Например, когда обрушилась Российская империя, Советский Союз на первых порах отказался быть ее правопреемником. И другие страны приложили очень много сил, чтобы Советский Союз начал отвечать по своим международным долгам. Посмотрите, что сегодня происходит. В поправках, по которым будут голосовать 1 июля, говорится, что Российская Федерация является преемницей Советского Союза и остальных этапов развития. Когда в истории России происходило присоединение территорий, то в ее состав включались другие этнокультурные традиции. Гордимся ли мы народами, которые населяют нашу Родину? Конечно. Заботимся ли мы о них? Конечно. И тут я бы сказал: давайте мы все-таки восстановим собор Софии как культовое сооружение. В 1985 году ООН согласилась с предложением Турции и подтвердила статус этого храма как особого значимого объекта в истории мира. Поэтому он был включен в список всемирного наследия. Турция в соответствии с решением ЮНЕСКО организовала в храм специальный доступ.

Посещение объектов всемирного наследия оплачивается билетами. Вырученные деньги идут на содержание собора. Господин Эрдоган внес политический момент: негоже, чтобы святыня была в статусе музея.

Новая страница в истории

— Вильям, я правильно понимаю вашу позицию: пусть там молятся хотя бы мусульмане?

— Я бы понял, если бы Эрдоган на современном этапе развития сделал очень мощный шаг. Я думаю, его бы оценило все мировое сообщество. Все-таки изначально престолы храма святой Софии посвящались Христу.

Если бы Эрдоган предложил передать Софийский собор во владение православным, это было бы самым мощным шагом, который подчеркнул бы его цивилизационную ответственность.

— Полагаю, это значительно бы улучшило отношения с Путиным, который является воцерквленным президентом православной державы.

— Не только с Путиным, а со всем христианским миром и главами всех государств, которые себя видят в лоне исторического православия и цивилизационной парадигмы. Такое решение:

  • открыло бы межрелигиозный диалог,
  • сняло бы идеологические и исторические противоречия между народами,
  • перевернуло бы новую страницу в истории.

Вполне вероятно, тогда на еще более высокий уровень поднялась бы политическая культура внутри стран, общественное сознание бы повзрослело, и люди поняли, что самое важное в мире — это вступать не в конфронтацию, а во взаимодействие. Еще Аристотель говорит, что город, то есть Вселенная, — это единство разнообразия.

После того как был разрушен Иерусалим, Сулейман Великолепный отстроил стены старого города, которые и являются ограждением от всяких дурных помыслов и людей, и помог восстановить храм Гроба Господня. Он сохранил эту святыню.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы ислам стамбул вильям шмидт христианство софийский собор отношения россии и турции
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