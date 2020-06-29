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Автор Любовь Степушова

Религиовед Шмидт: мечети исламского мира копируют Софийский собор

Религия

Как Софийский собор в Стамбуле повлиял на христианство и ислам, в чем его значение для православного мира, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой директор Центра религиоведческих и этнокультурных исследований Института госслужбы и управления президентской академии Вильям Шмидт.

Как Путин ответит на превращение Святой Софии в мечеть?

Образ Софии

— Вильям, как специалист по религии объясните, пожалуйста, что происходит вокруг Софийского собора в Стамбуле, который мы считаем христианской реликвией, и должны отреагировать на то, что в очередной раз руководство Турции пытается придать православному собору статус мечети. Почему 15 июля может произойти это событие, которое затронет православный мир? Почему Эрдоган примет такое решение? Я не сомневаюсь, кстати.

— Как специалист-религиовед я не вижу в словах его превосходительства господина президента Турции ничего особенного. Он политик. Он решает серьезные международные проблемы, проблемы многосторонних отношений.

Вы абсолютно правы, собор Софии — это святыня христианского мира. Особенность этого собора заключается в том, что он стал нормативно-каноническим, то есть страны православной культуры, как только выходили на высокий политический уровень, пытались в своей стране поставить копию собора:

  • Софийский,
  • Новгородский,
  • Вологодский.

Этот собор очень специфичен. В его основе лежит куб. А дальше идет сфера. Таким образом собор символизирует собой Вселенную, то мистическое переживание в культурах образа мира, который удерживает народ, который уже обладает способностью к государственности, к управлению, то есть рождению мира. Человек остается наедине с Богом и демонстрирует Богу свою способность:

  • к творчеству,
  • богоподобию,
  • почитанию имени Бога,
  • организации своего миропорядка под божественным началом.

Для христиан этот собор символизирует мощь, вершину богопознания. Поэтому для христиан собор чрезвычайно важен.

Также с Софийским собором связана серьезная линия того, как народы общаются между собой. Есть класс мистический и естественный. Согласно линии мистической, когда Константинополь утратил политическую значимость, то есть когда турки захватили Константинополь, собор Софии оказался в инославной среде, но тут же Сулейман Великолепный не просто превратил его в казарму, а сделал главной мечетью, главным культовым сооружением исламского мира. Это очень специфический момент. Мы знаем, что в зарождении ислама культ и главное место — это Кааба, тоже квадратное здание на открытом пространстве. Когда паломники приходят к нему на поклонение, то совершают обхождение, то есть молитву. Мы можем как религиоведы рассуждать о том, какие элементы культовых, ритуальных практик, система иерархических ценностей формируются в той или иной религиозной традиции.

Главным выводом после османского завоевания оказалось то, что мечети исламского мира как раз копируют Софию. В этом смысле невероятным подарком исламскому миру явился принцип архитектурного конструирования культовых сооружений.

Посмотрите на нашу Чечню. Сколько там поставлено мечетей? Ведь все они софийского типа. Совсем недавно епископ Самарский поставил в пределах Самары церковь Софии. Мы с владыкой Сергием лет 15 назад впервые это обсуждали, а также с Филаретом Киевским, епископом на Кавказе. Это поразительно. Но Московская Русь XVII века, Российская империя, СССР и современная Россия так и не смогли поставить в своих пределах храм Софийской мудрости по аналогии с Софией в Константинополе.

Московское государство сделало куда более мудрый шаг, поставив в московских пределах копию храма Гроба Господня.

Вы знаете Воскресенский монастырь Нового Иерусалима, который находится в Истре в Подмосковье. Грандиозная религиозная идея получила свое воплощение. Но образа Софии, такого сферического храма, в Москве нет. Есть несколько храмов Софии, один из них Премудрости Божией. Он располагается в Тольятти. Можно было предположить, что при недавнем строительстве храма Вооруженных сил России софийские тенденции возобладают. Но этого не случилось.

Для кого существует храм

— Поэтому господин Эрдоган абсолютно прав. В то же время собор Софии не собственность турецкого народа, потому что Турция отвечает перед мировым сообществом за состояние этой святыни. Вопрос: исламский мир ее создавал? То, что ислам сейчас является хранителем этой святыни, это одна из мистических линий, которые существуют в истории народа. У нас есть апокрифы, которые рассказывают, почему обрушился Константинополь, почему оказалась Константинопольская церковь в сердце христианского мира, в управлении им. Она теперь хранится у мусульман. И одно из преданий говорит, что люди-христиане настолько стали невнимательны:

  • к себе,
  • духу,
  • имени Божиему,

что Бог попустил это наказание. Они теперь не могут главный свой храм иметь как храм, он отдан на содержание иноверцам, которые как язычники. Для христиан мусульмане хотя и братья, потому что монотеисты, но тем не менее они не христиане. Хотя они понимают имя Бога, Иисуса Христа, но как пророка. Этим неверным храм отдан на сохранение. Это мистическая трактовка истории. Важна ли она для христиан? Конечно, важна. И мы видим всю ветхозаветную историю, когда шла борьба между народами, воспитание бога всех своих вер, которые и составили в последние времена, когда исполнена полнота и будет второе явление Христа, суд над человечеством и над народом.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы ислам турция россия религия стамбул вильям шмидт христианство софийский собор
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