24 июня - Парад Победы и начало Отечественной войны

Обе Отечественные войны начались для России в июне. Военный гений Наполеона был неизмеримо выше милитаристского таланта Гитлера, но военная сила вермахта намного превосходила потенцию "Великой армии", собранной по лоскутку со всех уголков Европы. Почему царь Александр отдал Москву захватчику, а вождь Сталин противопоставил врагу непоколебимую силу? Ответ на поверхности — у русских была ИДЕЯ. 24 июня 1945 года — парад Победы и годовщина вторжения иноземных полчищ Наполеона — начало Отечественной войны.

Неслучайные совпадения

Оригиналы давно усмотрели некие "мистические" совпадения между Бонапартом и Гитлером. Их нет нужды опровергать, поскольку они высосаны из пальца.

Например, пишут: "Наполеон родился в 1760-м, а Гитлер родился в 1889-м. Разница в 129 лет". И далее отталкиваются от пресловутой цифры 129. Во-первых, Наполеон появился на свет 15 августа 1769 года, а будущий фюрер родился 20 апреля 1889 года. Во-вторых, французский император и германский вождь скончались с разницей в 124 года! "Мистикам" наплевать на эту разницу в пятилетку. Более того, Адольфу едва стукнуло 56 лет, Бонапартик кончился на 52-м году.

Единственное, что объединяет пресловутых "героев", - направляемые ими вооруженные силы пересекли границы нашего государства в первом месяце лета. Что касается цифры в 129 лет, якобы имеющейся в биографиях обоих европейских "монстров": если отнять от победного 1945-го эту цифру, то получим — 1816 год. 20 декабря 1815 года император Александр I издал указ о высылке иезуитов из Петербурга и Москвы. Полностью членов "общества Иисуса" вычистили из страны спустя пять лет. Причина прежней высылки до банальности напоминает нынешние претензии к иностранным агентам: "иезуитов, как забывших священный долг не только благодарности, но и подданнической присяги". Лучше не скажешь.

"Во время войны, согласно одному источнику, евреи были единственными жителями, которые не бежали от французской армии ни в леса, ни вовсе прочь; вокруг Вильны отказались подчиниться наполеоновскому приказу вступать в их армию, но фураж и провиант поставляли им беспрекословно, однако местами потребовались и насильственные поборы. Другой источник, сообщая, что "еврейское население сильно пострадало от бесчинств солдат Наполеона", "было сожжено много синагог", говорит и шире: "Большую помощь оказывала русским войскам во время войны так называемая "еврейская почта", созданная еврейскими торговцами и передававшая информацию с невиданной в то время быстротой ("почтовыми станциями" служили корчмы)"; даже "евреев использовали в качестве курьеров для связи между отрядами русской армии". Когда же возвращалась русская армия, "евреи восторженно встречали русские войска, выносили солдатам хлеб и вино". Тогда еще великий князь, будущий Николай I записал в дневнике: "Удивительно, что они [евреи] в 1812 отменно верны нам были и даже помогали, где только могли, с опасностью для жизни". Об этом писал в своем известном двухтомнике Александр Солженицын.

Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит

Спустя столетие на советскую разведку работали не только евреи, но и представители других народов бывшей Российской империи. Градация уже шла не по национальному и не по пресловутому "классовому" принципу. Умные люди понимали, чем может закончиться господство воображающих себя "истинными арийцами" германских нацистов. Потомки едва не ставших победителями в Первой мировой — стали героями Второй, то есть Великой Отечественной войны. Тевтоны под свастикой оказались еще более худшим злом, нежели некогда бравые шаромыжники (cher ami — "любезный друг" — так облезлые и голодные солдаты отступающей армии Наполеона умоляли русских мужиков и баб о помощи). Без славы сгинули обе некогда победоносные армии, правда, причинив столько вреда, что мама не горюй.

К сожалению, потомки выживших благодаря Матушке-России инородцев погрязли в вымышленных претензиях к нашей общей Отчизне. Бог им судья, ибо не ведают, что творят. Случись мировая беда, с воплями снова приползут к ногам. И снова бескорыстно им поможем. Матери-то выродков жаль… какие-никакие, но ведь свои.