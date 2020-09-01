Как рост популярности велоспорта позволил создать прибыльное племя МАМИЛОВ

В 1985 году на экраны США вышел фильм "American Flyers" (в русском прокате известный как "Американские молнии"). Показывая стратегию и тактику шоссейных велогонок (и конечно же, Кевина Костнера), фильм стремился привлечь внимание к велоспорту вообще и велогонкам в частности.

В то время профессиональный велоспорт в Штатах, что называется, "не шел". Легендарный Лэнс Армостронг был еще 14-летним ребенком, да и в целом велоспорт был скорее европейским, чем американским явлением. В нем доминировали такие люди, как Фаусто Коппи, Жак Анкетил и Эдди Меркс.

Вернемся к фильму: проект стал знаковым как для велоспорта, так и для целого поколения гонщиков. Многие сцены были отсняты при участии профессионалов из команды "7-Eleven", которые в конечном итоге "мутировали" в коллектив "Motorola" под руководством Джима Оховича.

Охович, позднее ставший первым профессиональным руководителем Армостронга (с 1992 по 1996 год выступавшего как раз за "Motorola"), сумел привнести в велоспорт новый подход, который походил скорее на предпринимательскую деятельность, чем на спорт.

Американский подход

До этого достаточно известным и любимым прессой образом велогонщика был образ Мигеля Индустрайна, пятикратного победителя Тур де Франс. Выходец из скромной рабочей семьи, он упорным трудом сумел добраться до вершины велоспорта, став звездой.

Охович и Армстронг показали, что в велоспорте можно применять и привычный американцам деловой подход. Их стратегии были схожи скорее с бизнес-процессами, чем со спортом, в том числе в плане коммерциализации. По тем временам для велоспорта это была революция.

В своей книге "Колесо обозрения" Рид Альберготти и Ванесса О'Коннелл из "Уолл-стрит джорнал" написали, что велоспорт для американцев с тех времен стал частью деловой культуры. Все то, что так любили местные бизнесмены — высокая конкуренция, важность сильной стратегии, оптимальные навыки руководителей — было теперь "встроено" в велогонки.

Британский подход

Новый подход вскоре распространился и за океан. Британские специалисты, например, создали коллектив "Sky", который стал настоящей иконой для многих фанатов велогонок. Эффекту роста интереса к велоспорту способствовала и Олимпиада в Афинах (где в некоторых дисциплинах британцы праздновали победу) — рост продаж велосипедов бил рекорды.

Как икону новой "британской волны" велоспорта принято почитать Брэдли Уиггинса, выступавшего значительную часть карьеры как раз за "Sky". Но если Армстронг был символом сугубо "делового" подхода, то Уиггис получил прозвище "Дэвид Бэкхем на велосипеде".

Он любит британскую музыку 60-х, обладает огромным гардеробом стильных костюмов, женат и воспитывает двух детей, кавалер Ордена Британской империи — в общем, человек солидный. Для многих британцев Уигггис и по сей день остается эталоном того, как можно сочетать семейную, "джентльменскую" жизнь и безумные велогонки с обилием наград.

Итого: "мужчины в лайкре" как социальное явление

Оба явления в сумме (Армстронг в США и Уиллис в Великобритании) породили феномен, который вынесен в заголовок статьи. "Мужчины среднего возраста в лайкре", или "MAMILs" — это не просто название фанатов велосипедов, а обозначение целой социальной группы.

"Если раньше наши дороги были заполнены людьми на дорогих авто, то теперь на них доминируют мужчины в лайкре", — отмечают британские журналисты.

Это культурное явление даже породило на велорынке новые сегменты товаров: например, наборы "от профессиональных команд" за баснословные деньги. Для этой прослойки не проблема оплатить чек на 4000 фунтов стерлингов (около 330 000 рублей) только за велосипед.

"MAMILs" стали мечтой маркетолога: они охотно вкладывали в свое хобби суммы, сопоставимые с расходами на содержание авто. Технологи почесали в затылках и выложили на прилавки шлемы из облегченного углеродного волокна, особые виды лайкровых маек и шорт, новые высокоточные трекеры и датчики — все это стало частью индустрии, которая только в британскую экономику "привозит" ежегодно около 2,9 млрд. фунтов стерлингов. Переживает небывалый подъем и рынок еды для велосипедистов — различные батончики, напитки и смеси сегодня невероятно разнообразны.

Может показаться, что "Мужчины среднего возраста в лайкре" — проходящий феномен, который характерен лишь для богатых. Но врачи отмечают: это увлечение определенно полезнее, чем поездки куда-либо на машине или отдых на поле для гольфа (весьма популярного ранее).

Велосипед — это образ жизни: от привычек в питании и тренировках до умения работать в команде и преодолевать высокие планки достижений.

Это развитие городов: велосипедистам нужна инфраструктура.

Это снижение выхлопа и уровня загрязнения, риска проблем с сердцем и сосудами.

В конце концов — это отличная "разгрузка" после трудового дня.

Именно к такому подходу стремились и Охович, и его коллеги: не нужно думать, что велоспорт — привилегия избранных, и работа сутками напролет. Для того, чтобы кататься и получать удовольствие, не нужно быть великим атлетом. Нужно просто понимание того, что стоит немного изменить образ жизни, бросая вызов самому сложному противнику — самому себе.