Демограф Андрей Коротаев: в России приходится 50 абортов на 100 родов

О стратегии по стимулированию появления именно второго ребенка в семье, а также о преждевременности отмены самоизоляции рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой демограф, ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев.

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"Важно родить второго ребенка"

— Андрей Витальевич, вы сказали, что меры поддержки рождаемости в России действуют неплохо. А какой именно помощи люди ожидают от государства?

— Благодаря мерам поддержки рождаемости мы получаем дополнительный миллион детей каждые четыре года, это очень заметный эффект, который совершенно не назовешь символическим. Получается порядка 25 тысяч рождений в месяц, это почти тысяча детей в день. Такой результат мы получили конкретно от первой версии материнского капитала. Первый пакет мер по созданию материнского капитала 2007 года сработал неожиданно очень хорошо. Хочу сказать, большая часть экспертов не ожидала, что эффект будет таким сильным.

— А как же вы принимаете решения, Андрей Витальевич?

— Объяснение этому довольно простое. Данная стратегия была довольно неплохо продумана, неплохо заточена под Россию того времени. Может быть, сейчас положение меняется, но в то время большинство российских пар, если вступали в брак, то одного ребенка все-таки рожали.

У людей была установка: если мужчина и женщина расписались, то должны хотя бы одного ребенка родить. Проблема была именно со вторым ребенком.

К сожалению, очень многие семейные пары решали второго ребенка не рожать, поэтому в 2007 году была правильно поставлена цель — поддержать рождение именно второго ребенка в высокой степени. И не факт, что принятая мера сработала бы в других странах, но вот в России она сработала.

— Насколько быстро вообще уровень рождаемости реагирует на политические действия властей в этом направлении?

— Примерно через 7-9 месяцев. В 2007 году результат от принятых мер появился спустя 7 месяцев, потому что у нас в то время на 100 родов было заметно больше 100 абортов. Поэтому тогда эффект был достигнут за счет сокращения числа абортов, в том направлении действительно был очень большой потенциал.

Сейчас в России уже меньше 50 абортов на 100 родов, поэтому потенциал данного направления уже не такой большой, как в 2007 году.

Соответственно, не следует ждать такого же эффекта именно через 7 месяцев, как в 2007 году. Логичнее ожидать его примерно через 9 месяцев.

Но в этом году, конечно, результат от принятых в январе мер поддержки рождаемости будет очень сильно смазан действием экономического кризиса. То есть прежде всего повлияет не столько эпидемия, сколько запущенный ею экономический кризис. Это правило действует во всех странах практически без исключений. Конечно, экономический кризис действует угнетающе. Безработица большой рождаемости не способствует. Если мужчина теряет работу, то желание семьи заводить ребенка очень сильно падает. Это не российская черта, а всеобщая. Снижение зарплаты, проблемы с выплатами не способствуют решению заводить нового ребенка.

"Отмена самоизоляции преждевременна"

— Пока непонятно, как долго продлится у нас кризис и чем это все закончится, какие меры будут приняты. Все слишком неопределенно. Хотя сегодня поступила информация, что с завтрашнего дня в Москве самоизоляция заканчивается. Но это вопрос скорее политический, нежели медицинский.

— С окончанием самоизоляции тоже проблема. Непонятно, почему ее решили отменить так неожиданно, потому что вторая волна надвигается не осенью, а прямо сейчас. Коэффициент инфицирования в данный момент больше единицы. То есть мы сами видим, число инфицированных в день снижаться перестало.

На мой взгляд, отмена самоизоляции несколько преждевременна. Хотя бы какие-то экономически наименее опасные меры можно было бы продолжить. Боюсь, что иначе после смягчения мы быстро вернемся к строгим ограничениям. Например, уже был возврат к ужесточению мер:

на Украине,

в Армении.

Думаю, что и в США через какое-то время будут вынуждены снова ужесточить эти меры. Мы, видимо, тоже на эти грабли наступим. Считаю, что вероятность нового ужесточения мер является очень высокой.

— Да. Перспективы демографического роста, расцвета рождаемости, наверное, остаются невысокими на данный момент?

— Лично я приветствую принятые в январе 2020 года меры, потому что без них ситуация могла быть действительно по-настоящему неприятной, можно было бы ждать заметного снижения рождаемости. Сейчас, я думаю, благодаря принятым мерам, заметного падения рождаемости нам удастся избежать. Но будет довольно странно, если на фоне экономического кризиса случится заметный рост рождаемости. Это кажется совсем маловероятным. Наша цель — просто избежать заметного падения рождаемости. Надеюсь, она будет достигнута.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова