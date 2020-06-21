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Автор Евгений Стриж

Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн

Общество » Практика

В США есть практика: когда хозяева хранилищ-гаражей долго ими не пользуются, их не получается найти или как-то с ними связаться, хранилища продают с аукционов. Так и место очищается, и прибыль идет: выгодно всем.

В 1989 году пара из Лонг-Айленда решила купить себе хранилище и отдала за это удовольствие 100 долларов. Вскрыв покупку, они увидели небольшой спорткар, спрятанный под грудой тряпок. После "распаковки" оказалось, что это Lotus Esprit 1976 года.

Внешне авто показалось новым владельцам немного странным, но значения они этому не придали — погрузили его в грузовик и повезли домой. Там оно и стояло примерно до 2010-х годов, когда эксперты, привлеченные обсуждениями необычного авто, не сообщили паре его реальную цену.

Почему супруги не продали машину сразу

Оазалось, что супруги нашли тот самый Lotus Esprit 1976, который в 1977 году снимался в очередной части "бондиады" под названием "Шпион, который меня любил". В фильме модернизированный Esprit умеет превращаться в подводную лодку, которая стреляет ракетами.

При этом пара понятия не имела, что они приобрели: супруги не смотрели фильмов про Бонда. К счастью, они сумели выйти на основателя Фонда Яна Флеминга, мистера Дага Редениуса, который подтвердил подлинность автомобиля.

Открытие в конечном итоге привлекло внимание генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, который известен своей любовью к этой серии картин. В 2013 году он выкупил Lotus Esprit 1976 на аукционе как анонимный покупатель, отдав за него 997 000 долларов.

Факты о машине: "Алка-Зельтцер", аквалангисты и прозвище

"Когда я был маленьким ребенком, было удивительно наблюдать, как Джеймс Бонд едет прямо в воду, и машина превращается в подводную лодку. Планирую довести работу техников до конца и собрать реальную машину-амфибию", — рассказал позже Маск. Также он отметил, что дизайн именно этой модели служил для него источником вдохновения при создании Tesla Cybertruck.

Интересно, что в фильм автомобиль попал благодаря тонкому расчету: менеджер по связям с общественностью компании Lotus припарковал предсерийную модель у студии, где снимали картину, и машина сразу привлекла продюсера. Известно, что помимо "амфибии" в Lotus предоставили 2 обычных машины и набор корпусов из стеклопластика. Модификации автомобиля в то время стоили около 100 000 долларов (сегодня около 450 000 долларов).

У машины также есть прозвище: "Мокрая Нелли". На сегодня она известна как единственная машина со съемок, которую полностью переоборудовали в "подводную лодку". В ходе съемок машиной управлял отставной военный аквалангист, а легендарные пузырьки воздуха, которые эффектно поднимаются из машины, стали возможны благодаря шипучим таблеткам "Алка-Зельтцер".

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Темы cybertruck илон маск автомобиль джеймс бонд
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