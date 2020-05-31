Александр Бузгалин: надо объединиться и бороться за свои права

Еще сравнительно недавно многие считали, что учение вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина совершенно устарело и безвозвратно кануло в лету. Теперь, хлебнув всех "прелестей" капитализма, даже более половины молодёжи считает его великим человеком. Что значит поступать по-ленински? Чему учит марксизм-ленинизм? Что надо делать, как бороться за свои права? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадима Горшенина ответил директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ, член КПСС Александр Бузгалин.

Устарел ли Ленин 100 лет спустя?

Читайте начало интервью:

Александр Бузгалин: со﻿циальные достижения мира - результат Ленинского Октября

Александр Бузгалин: труды и идеи Ленина актуальны и сейчас

— Александр Владимирович, вы сказали, что из ленинского наследия очень важен народный учёт и контроль, потому что тогда сразу выяснится, что практически в любой компании без проблем можно поднять заработную плату и радикально увеличить инвестиции. А ваша главная рекомендация, которая не только сейчас, а вообще очень актуальна — всегда задавать вопрос, кому это выгодно?

Мы-то всерьез не боремся — в этом проблема

— Да, кому выгодно, тогда сразу все станет ясно. И еще нужно не просто выявлять проблемы, но и сразу думать, как мы вместе можем решать вопросы, устранять проблемы.

Очень часто самые разные люди задают один и тот же вопрос: что я один могу сделать? Вот когда ты задаешь вопрос, что я могу сделать один, ты уже ставишь себя в безвыходное положение, помещаешь в ловушку. Это — совершенно неправильная постановка вопроса.

Потому что ты — на самом деле не один.

Рядом с тобой есть люди, которые вместе с тобой работают, у тебя есть в социальных сетях десятки, сотни, а иногда и тысячи твоих контрагентов. У тебя есть возможность общаться со своими ближайшими товарищами, друзьями. Хотя сейчас оптимизация дошла до ужасных масштабов во всех сферах, включая личные отношения, поэтому друзей у большинства людей просто нет вообще.

Но тем не менее, все равно никто не один. Постарайся для начала хотя бы понять, что ты не один. Говори с людьми, что тебя волнует, не о бутылке пива, не только о том, кто выиграл футбол или чья бабушка заболела, а о больших проблемах.

Во-вторых, учись, читай, постарайся узнать, как можно больше.

Ведь прежде чем начинать любое дело, надо понять, что именно и как лучше надо делать.

Чем отличался Ленин? — Прежде чем призывать к социалистической революции, он написал книгу "Развитие капитализма в России" — огромный серьезный анализ статистики о развитии капитализма, расстановке сил, экономических процессах и так далее.

Почитай то, что написано про современную российскую экономику. Не говори, что у нас нет альтернативы, никто ничего не предложил, мы не знаем, как и куда выходить из кризиса. Друзья, есть целый ряд серьезных программ — выбери, почитай, подумай, разберись. Конечно, не так все просто. Но ты же — не идиот. Мы все закончили 10 классов, большинство имеет высшее образование, в интернете вся информация есть. Работать надо.

Если мы хотим что-то менять, надо работать, искать пути солидарности. 10 раз ошибешься, а на 11-й раз получится. Надо разбираться в том, что ты не очень хорошо знаешь, вырабатывать позицию.

И последнее, третье, самое важное — брать на себя ответственность.

Ты должен сказать: я знаю, что делать, я начинаю делать, если я это не сделаю, то я буду виноват — значит, я — дурак или недостаточно делал, или враг был слишком силен. В последнем случае есть нам прощение.

В какой мере мы не хотим искать друзей, разбираться в ситуации и начинать совершать поступки, беря на себя ответственность; в такой мере мы сами виноваты в том бардаке, который сегодня есть в нашей стране, в нынешнем кризисе и в депрессии, которая была накануне кризиса; в том, что выход из пандемии и кризиса будет опять не за счет буржуазии, а за счет нас с вами.

Отчасти виноваты в нынешней ситуации мы. В основном — они, у них — власть, ресурсы и возможности. Но мы-то всерьез не боремся — в этом проблема.

Молодежь считает Ленина великим человеком

— Вы рекомендовали бы сейчас говорить не только о Ленине, но рекомендовали бы в связке обязательно читать и "Капитал" Маркса и других известных и великих экономистов.

— Порекомендую простую вещь. Есть хороший учебник моего друга профессора Андрея Колганова, называется "Что такое социализм?" Очень простое название. В интернет его уже выложили бесплатно. Но если кто-то хочет книжку, можно ее купить.

Чем он хорош?

Во-первых, это — квинтэссенция современных марксистских идей, в том числе ленинских.

Во-вторых, там аннотирована библиография, что конкретно читать по какому вопросу.

Очень конкретно указано, чтобы не потонуть в море всего, что есть.

— Социологические исследования, которые были проведены накануне полуторавекового ленинского юбилея, дали неожиданные результаты. 56% молодежи от 18-ти до 24 лет считают Ленина великим человеком.

— Не знал. Неожиданная и приятная новость. Я очень рад, это внушает оптимизм. Действительно есть такая молодежь. Есть сотни марксистских кружков, тысячи подписчиков каналов, которые говорят о социализме. Будущее за нами, но важно работать, чтобы оно пришло не слишком поздно. Социализм все равно победит раньше или позже. Лучше, если раньше, а не позже, а то цена будет слишком дорогой.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев