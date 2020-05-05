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Автор Антон Куликов

"Умоляли не уходить": как "власовцы" предали восстание в Праге

Общество

Пятого мая 1945 года в Праге началось стихийное восстание против немецких войск. На следующий день восставших поддержала 1-ая дивизия коллаборационистской Русской освободительной армии, которой командовал бывший полковник Красной Армии Сергей Буняченко.

Спустя 75 лет староста пражского района Ржепорые Павел Новотный мотивировал установку памятной доски коллаборационистам тем фактом, что они помогли освободить Прагу еще до подхода советских войск.

Почему коллаборационисты согласились помочь восставшим

Но в реальности все было гораздо сложнее. 1-я дивизия РОА действительно участвовала в боях с немцами и действительно оказала существенную помощь восставшим. Однако потом по сути предала их и бросила на произвол судьбы. У "власовцев" были свои резоны и среди них отнюдь не значилась бескорыстная помощь жителям Праги.

Стоит напомнить о событиях, предшествовавших вступлению дивизии Буняченко в бой с немцами. В конце апреля 1945 года 1-ая дивизия РОА была переброшена в распоряжение командования германской группы армий "Центр", большая часть которой располагалась на территории Чехословакии.

Но Буняченко принял решение не занимать отведенный дивизии участок фронта, а двинуться на запад, в сторону англо-американских войск. Поскольку Третий рейх доживал последние дни, "власовцы" были озабочены собственным спасением. К слову, сам Андрей Власов был категорически против того, чтобы дивизия воевала на стороне повстанцев.

В районе Праги с Буняченко встретились представители организации бывших чехословацких военнослужащих "Бартош". В ходе переговоров было достигнуто соглашение: дивизия поддерживает восстание, а взамен Чешский национальный совет дает гарантии, что "власовцы" не будут переданы советским войскам.

Точнее сказать, не гарантии, а обещание — возможности выполнить обещанное Буняченко у Чешского национального совета не было, как не было и никаких полномочий на переговоры с командованием союзников о судьбе РОА.

Два дня 1-ая дивизия РОА вела бои с немцами. Вот только очень скоро Буняченко понял, что свои обещания чехи ничем подкрепить не могут. Расчет на то, что Прагу возьмут англо-американские войска, не оправдался. К городу стремительно приближались советские войска. А тут еще и совет заявил, что дивизия Буняченко действует по своей инициативе.

"Власовцы" уходят из Праги

И "власовцы" начали покидать Прагу. Как вспоминал впоследствии один из приближенных Буняченко, командир 2-го полка подполковник РОА Вячеслав Артемьев:

"Дивизия пешим маршем отходила от Праги. Снова улицы были заполнены народом. Но не радостным было его прощание с власовскими войсками. Не с восторженными криками и приветствиями, а со слезами страха и отчаяния люди провожали бойцов, обращаясь к ним с мольбой не уходить, а остаться защищать их. Женщины, плача, становились на колени, протягивали своих детей, преграждая путь уходящим полкам... Чешские офицеры из штаба восстания несколько раз догоняли уходящую дивизию на автомобилях, умоляя вернуться в Прагу".

Немцы сразу же перешли в контрнаступление. И весьма вероятно, что подавили бы восстание. Но Прагу спасли советские войска, а также известие о капитуляции Германии. Командующий германской группы армий "Центр" генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер отдал приказ уходить на запад. Он и сам 15 мая 1945 года сдался американцам, но его затем передали советским войскам.

В общем, можно сказать, что "власовцы" предали и жителей Праги. Но если нынешние чешские политики в этом не видят ничего предосудительного, то это проблема исключительно нынешних чешских политиков.

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Темы чехия прага власовцы
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