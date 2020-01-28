Диктатура нравов: принуждение к извинениям стало нормой

Последние несколько лет практически не проходит и дня, чтобы вести с информационных полей не принесли новость об очередной группе оскорбившихся граждан.

Новый тренд, которому придала космическую скорость статья 148 УК РФ ("Оскорбление чувств верующих"), активно разрастается метастазами в общественной жизни России.

Африканский танцор диско

Во время празднования Дня студента во Владикавказе у Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова (СОГУ) гостья из местного швейного лицея исполнила энергичный танец с несколько пикантными движениями. Девушка и ее спонтанный партнер по танцу, студент из Африки, придали драйву своими па и развеселили собравшихся.

Под одобрительные возгласы других празднующих студентов девушка амплитудно двигала бедрами. Заметив что-то родное, африканское, в движениях танца, к девушке бесконтактно пристроился африканский студент и стал органично повторять ее движения. Эдакое фигурное катание без коньков, льда, коротких юбок и консумации. Вроде бы ничего особенного.

Морализаторский террор

Как нынче принято, танец был снят на видео и размещен на YouTube, и понеслась оскорбленная волна недовольства. Мол, как это возможно было допустить, чтобы студенты на Татьянин день чудили и прикалывались. Всё должно быть чинно и строго, как на поминках.

Разумеется, в каждом регионе России свои понятия о допустимой манере поведения. Конечно же, девушке стоило бы учитывать всевозможные нюансы и последствия, но, судя по видео, другие студенты ничего зазорного в танце, длившемся какие-то секунды, так и не сумели разглядеть.

Разглядели другие неравнодушные граждане. Осудили по всей форме, разве что не призвали устроить публичное забивание камнями. В СОГУ же пообещали сделать оргвыводы и провести воспитательную работу. Вероятно, эта работа будет заключаться и в создании танцевального кодекса:

Дресс-код

Локация партнеров в системе танцевальных координат

Допустимое расстояние между партнерами

Амплитуда движений ног

Положение рук относительно горизонта

Соблюдение угла наклона бедер

За свою вольную трактовку местных обычаев поплатится и автор ролика. Снимать видео на студенческой тусовке — не менее оскорбительно. А вот студент из Африки явно оплошал. Не догадался кинуть встречную предъяву обвинителям в проявлении расизма.

Принуждение к извинениям

После обнародования видео, по традиции движения Me Too, через соцсети и непосредственно, то есть физически, от участников танцевального перформанса в жесткой форме потребовали извинений.

Темнокожий студент СОГУ в видео, размещенном в Instagram, попросил прощения "перед всем осетинским народом за свое нехорошее поведение". Сказал, что больше так не будет. Юная будущая швея каялась на YouTube, причем заметно, что некто за кадром дергал девушку за руку и заставлял приносить извинения:

"Я прошу прощения у всего осетинского народа. Это было некрасиво, некультурно, и такого, правда, больше никогда не повторится".

Во втором туре извинений, уже в Telegram, лицеистка попросила сознательных граждан, кто "видит такое, не оставаться равнодушными и вмешиваться, предотвращать это все".

Директор швейного лицея Бэлла Цопанова пообещала, что исключать девушку не станут, потому что ее успеваемость на высоте. Вместе с тем добавила:

"Учащаяся извинилась перед преподавателями, все осознала, безо всякого злого умысла. Маме тоже было очень стыдно".

Оглядываясь на прошлое

Именно в наше время понимаешь, сколько людей в советское время подорвало бы свое карьерное будущее прямо на старте. Были бы в то время смартфоны, видео с дискотек затмили бы любые современные движения филейными частями у здания СОГУ.

Рассказы же моего коллеги, с которым мы вместе трудились на ниве маркетинговых коммуникаций, составили бы конкуренцию любому когда-либо вышедшему на экраны остросексуальному блокбастеру. По крайней мере, он, будучи в советское время в ранге секретаря райкома комсомола, посмеялся над пуританским сюжетом резонансного для перестроечного кинематографа фильма о приятных радостях популяризаторов кодекса строителей коммунизма — "ЧП районного масштаба".

Битва за здравомыслие

Надо признать, что осетинские правозащитники обратились в правоохранительные органы республики с требованием разобраться, применяли ли к девушке насилие активные граждане. Заодно чтобы дали и оценку произошедшей травле.

Эффект толпы, подогретый парадигмой "праведного гнева", бывает чудовищным. Этот феномен уже стал визитной карточкой современности. То у них Галкину не следовало жениться на Пугачевой, то Ургант не кошерно шутит, то учительницы не в том купальнике, то студенты недержавно танцуют, а Вайкуле несанкционированно вышла на Пикадилли и русофобски ускорила шаг.

Разумеется, в любой истории есть свои полутона, в том числе и факторы местного менталитета. Что рассматривается как прикол или неуклюжая шутка в европейской части России, то может вызвать общественное цунами в других регионах страны. Но важно обратить внимание, что понятия-то в стране — разные, но права и свободы граждан на всей территории России вроде бы одни.

Предупреждение Исаака Ньютона

Третий закон Ньютона, известный как закон равенства действия и противодействия, в силу каких-то причин вчистую игнорируется и напрасно не проецируется на общественные процессы.

Прессуют граждан за так называемое оскорбление чувств верующих, но меньше хулиганства и вандализма не стало. Зато идейных персонажей, которые теперь пакостят в режиме ответки, поприбавилось.

Стали редактировать фильмы, которые демонстрируются на телевидении, замазывая обнаженные части тела и вырезая даже целые сцены. На федеральных телеканалах рисуется картина колхозного изобилия и благополучия в стиле кинорежиссеров Александрова и Пырьева — тут же обросли новой аудиторией независимые интернет-СМИ, в том числе и так называемые "вражьи голоса".

Дармовая тяговая сила

Тренд вечно оскорбленных в своих чувствах, неважно, религиозных ли или еще каких, пестуется и превращает в принципе спокойных граждан в какую-то орду непримиримых. Стоит им остыть, очистить мозг от первоначальной коллективной рефлексии, так все встает на свои места.

Правда, не у всех, к сожалению. Кто-то открывает в процессе борьбы за все хорошее новые смыслы и начинает рассматривать свое участие в раздутых скандалах как дело всей своей жизни. Кто-то даже зарабатывает на этом.

Русская народная поговорка "На обиженных воду возят" будто напрочь стерта из культурного кода страны. Она же наглядно раскрывает смысловое наполнение пестования оскорбленных. Пока те самые обиженные уходят в бессознательное под волной спровоцированных эмоций, предприимчивые граждане их запрягают и используют как бесплатный кинетический элемент политического гужевого транспорта.

Ведь намного проще группам авторитетных товарищей двигаться в свое личное светлое будущее на фоне всевозможных скандалов и общественных дрязг. Тем более добровольных и шумных помощников все больше день ото дня.