Благополучие есть, а счастья нет. Эксперт о тяжелой доле россиян

О счастье привычнее рассуждать философам или поэтам, казалось бы, такая тонкая материя не имеет ничего общего с суровой реальностью, где приходится выживать. Однако счастье все же удалось измерить в житейском контексте. Как показали результаты опроса ВЦИОМ, большинство жителей России считают себя счастливыми людьми. Но что стоит за таким зыбким определением. Об этом Pravda.ru поговорила с заведующим кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александром Асмоловым.

Большинство россиян в разной степени ощущают себя счастливыми людьми. Это хороший показатель?

Каждый раз, когда я слышу данные о социологических опросах, я не спешу заниматься их интерпретацией. Особенно когда речь идет о таком особом и очень сложном "индексе счастья". Во-первых, это очень размытая категория. Во-вторых, как правило, люди выдают в ответ на подобный вопрос так называемые мотивировки, которые являются прикрытием, как говорит Фрейд, психологической защитой, своего рода маской подлинного поведения. Мало кому хочется, когда его спрашивают о подобном, заняться стриптизом, сказать, посмотрите, какой я несчастный. Счастье жестко увязывается с местом в той или иной социальной иерархии. Несчастлив — значит, неудачник, а это в свою очередь означает, что находишься в самом низу социальной иерархии.

Что надо современному человеку для счастья?

Большинство людей сегодня говорит о том, что благополучие есть, а счастья нет. Подобное я слышал от многих серьезных и успешных бизнесменов, даже миллиардеров. В 2018 году проводился опрос — какой страх у людей превалирует. Совершенно неожиданно вместо страха смерти, который, как правило, занимал приоритетное положение в разных цивилизациях, на первое место вышел страх потери смысла жизни. Я бы сказал, что именно самореализация, ощущение собственного достоинства — мотивационное ядро личности, которое позволяет человеку чувствовать себя счастливым. Счастье там, где тебя понимают, уважают. В нашей стране к людям часто относятся как к средству, сырью и вещам. Может ли человек, которого все время сравнивают с нефтью и ресурсами, чувствовать себя счастливым?

Что же такое счастье с точки зрения психологии? Есть ли какое-то определение?

Есть огромное количество исследований по психологии счастья. Например, перспективным считается сейчас направление "позитивная психология", в нашей стране его ведет профессор Дмитрий Алексеевич Леонтьев. Классики психологии говорят, что счастье заключается в том, чтобы никогда не стремиться к счастью как к самоцели, а ставить задачи и решать их. Сумел решить задачу — стал счастливым.

Не так давно президент России заявил, что на поддержку создания позитивного контента в рунете выделяется 400 миллионов рублей. Почему государство так заинтересовано в этом? Чтобы меньше было протестных настроений или чтобы поднялся индекс счастья населения России?

Позитивный контент в интернете — это для будущего наших детей. Что они сейчас в нем находят — деструкцию, агрессию, буллинг. Поэтому позитивный контент необходим для мотивации, чтобы людям было интереснее жить. А это главное. Когда у человека интересная жизнь, то он не будет думать о том, как бы выйти на улицу и кого-то порешить.