Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Семья Практика Отдых Дневник автостопщика День в истории Соцсети Расследования
Автор Редакция рубрики "Общество"

Благополучие есть, а счастья нет. Эксперт о тяжелой доле россиян

Общество

О счастье привычнее рассуждать философам или поэтам, казалось бы, такая тонкая материя не имеет ничего общего с суровой реальностью, где приходится выживать. Однако счастье все же удалось измерить в житейском контексте. Как показали результаты опроса ВЦИОМ, большинство жителей России считают себя счастливыми людьми. Но что стоит за таким зыбким определением. Об этом Pravda.ru поговорила с заведующим кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александром Асмоловым.

Большинство россиян в разной степени ощущают себя счастливыми людьми. Это хороший показатель?

Каждый раз, когда я слышу данные о социологических опросах, я не спешу заниматься их интерпретацией. Особенно когда речь идет о таком особом и очень сложном "индексе счастья". Во-первых, это очень размытая категория. Во-вторых, как правило, люди выдают в ответ на подобный вопрос так называемые мотивировки, которые являются прикрытием, как говорит Фрейд, психологической защитой, своего рода маской подлинного поведения. Мало кому хочется, когда его спрашивают о подобном, заняться стриптизом, сказать, посмотрите, какой я несчастный. Счастье жестко увязывается с местом в той или иной социальной иерархии. Несчастлив — значит, неудачник, а это в свою очередь означает, что находишься в самом низу социальной иерархии.

Что надо современному человеку для счастья?

Большинство людей сегодня говорит о том, что благополучие есть, а счастья нет. Подобное я слышал от многих серьезных и успешных бизнесменов, даже миллиардеров. В 2018 году проводился опрос — какой страх у людей превалирует. Совершенно неожиданно вместо страха смерти, который, как правило, занимал приоритетное положение в разных цивилизациях, на первое место вышел страх потери смысла жизни. Я бы сказал, что именно самореализация, ощущение собственного достоинства — мотивационное ядро личности, которое позволяет человеку чувствовать себя счастливым. Счастье там, где тебя понимают, уважают. В нашей стране к людям часто относятся как к средству, сырью и вещам. Может ли человек, которого все время сравнивают с нефтью и ресурсами, чувствовать себя счастливым?

Что же такое счастье с точки зрения психологии? Есть ли какое-то определение?

Есть огромное количество исследований по психологии счастья. Например, перспективным считается сейчас направление "позитивная психология", в нашей стране его ведет профессор Дмитрий Алексеевич Леонтьев. Классики психологии говорят, что счастье заключается в том, чтобы никогда не стремиться к счастью как к самоцели, а ставить задачи и решать их. Сумел решить задачу — стал счастливым.

Не так давно президент России заявил, что на поддержку создания позитивного контента в рунете выделяется 400 миллионов рублей. Почему государство так заинтересовано в этом? Чтобы меньше было протестных настроений или чтобы поднялся индекс счастья населения России?

Позитивный контент в интернете — это для будущего наших детей. Что они сейчас в нем находят — деструкцию, агрессию, буллинг. Поэтому позитивный контент необходим для мотивации, чтобы людям было интереснее жить. А это главное. Когда у человека интересная жизнь, то он не будет думать о том, как бы выйти на улицу и кого-то порешить.

 

 

Темы вциом опрос страх счастье россияне смысл жизни благополучие александр асмолов
Актуальная аналитика
Общество
Благополучие есть, а счастья нет. Эксперт о тяжелой доле россиян
Акушерство и гинекология
Симптомы менструации как противоречивый набор ощущений и эмоций
Ноябрь
23 ноября: Союз кинематографистов, российский гимн и Фредди Меркьюри
Новости Все >
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Советник президента рассказал, почему Путин стал преемником Ельцина
Бактерия-паразит помогла бороться с эпидемией
Правозащитники хотят проверить Кадырова на уголовные статьи
Четыре деревни Ингушетии остались без света из-за разгула стихии
Сборная России на тай-брейке вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Тропический остров восстановился после катастрофы за вда года
Жириновский вышлет по 2 тыс. рублей на подарки детям из бедных семей
Процессы в клетках костей оказались одной из причин старения
Польша экстрадировала в РФ экс-главу НПО "Космос"
Последние материалы
Советник президента рассказал, почему Путин стал преемником Ельцина
Благополучие есть, а счастья нет. Эксперт о тяжелой доле россиян
Бактерия-паразит помогла бороться с эпидемией
Правозащитники хотят проверить Кадырова на уголовные статьи
Четыре деревни Ингушетии остались без света из-за разгула стихии
Сборная России на тай-брейке вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Тропический остров восстановился после катастрофы за вда года
Жириновский вышлет по 2 тыс. рублей на подарки детям из бедных семей
Процессы в клетках костей оказались одной из причин старения
Польша экстрадировала в РФ экс-главу НПО "Космос"
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Производство
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Газ
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
Василий Амирджанов ВЦИОМ рассказал о прекрасной "Единой России" Василий Амирджанов Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко Любовь Степушова Армения отвергла план США по развитию энергетики Любовь Степушова
Комментарии
В “Единой России” назвали своим электоратом женщин старше 60 лет
В “Единой России” назвали своим электоратом женщин старше 60 лет
Россияне ждут помощи от нелюбимой ими власти
Эксперт назвал вероятных кандидатов на выход из ЕС к 2028 году
Жириновский вышлет по 2 тыс. рублей на подарки детям из бедных семей
В “Единой России” назвали своим электоратом женщин старше 60 лет
Россияне ждут помощи от нелюбимой ими власти
Команда Зеленского разрабатывает план возвращения Крыма
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
Армения отвергла план США по развитию энергетики
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
Почему одесситы не защитили Жукова?
ФСБ снова будет расследовать Керченский инцидент
Почему одесситы не защитили Жукова?
Война во Вьетнаме: о чем знают не все
Почему одесситы не защитили Жукова?
В Ленобласти пресекли работу наркозавода с оборотом в 7 млрд рублей
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
Почему одесситы не защитили Жукова?
В “Единой России” назвали своим электоратом женщин старше 60 лет
Украинцы обвинили ФСБ России в использовании «методов Джокера»
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ