Суды над животными — как казнили братьев наших меньших

Каждый владелец домашнего питомца знает, что причинение ущерба дому его четвероногим, крылатым или чешуйчатым товарищем — лишь вопрос времени. Самая миленькая и пушистенькая домашняя кошечка может неожиданно вспомнить, что она дикий и яростный хищник. Поскольку поблизости нет леса с деревьями и дикими утками, ей придется карабкаться по шторам, прятаться за горшками с кактусами и просовывать лапы в клетку с попугаем.

Уютно устроившемуся на диванной подушке шпицу может присниться, что он могучий волк с огромными клыками, которому обязательно нужно уничтожить всех своих врагов. И ничего, что первым из врагов окажется та самая подушечка. Это будет всего лишь примером силы лап и остроты клыков для других. Собаки покрупнее роняют мебель, включая шкафы. Питбули выбивают комнатные двери, оставшись в одиночестве и заскучав. Хомяки-камикадзе, сбежав из клетки, самоотверженно перегрызают провода, попугаи пикирующими бомбардировщиками проносятся над обеденным столом и ноутбуком, с невероятной точностью сбрасывая опасный груз прямо в чашки с чаем.

Иногда некоторым владельцам кажется, что домашние животные объединились в борьбе и намеренно стараются причинить им как можно вреда. За каждый из этих проступков питомец, как правило, получает справедливое наказание. Проведя несколько часов за уборкой квартиры после того, как расстроившаяся после ухода хозяев собачка показала им, как сильно она обиделась, хозяин готов предать животное самому суровому суду. Вот только делает он это безо всякого следования закону и правилам юриспруденции, нарушая все мыслимые права животного и презумпцию невиновности. А ведь еще в Средние века животное, которое уничтожало человеческое имущество или каким бы то ни было образом вредило хозяйству, отправлялось на справедливый суд, который проходил так же, как и любой судебный процесс над человеком.

Сама возможность подобного суда исходила из буквального следования слову Библии, где сказано, что "взыскать можно от каждого зверя", Бытие 9:5. Суд над животными был обставлен со всей ответственностью. Имели место слушания в здании суда. Сохранившиеся документы позволяют утверждать, что хвостатые подсудимые содержались не хуже, чем люди. Во всяком случае на это выделялись точно такие же денежные средства. Животным предоставляли адвокатов, составлялись протоколы заседаний. К делу подходили со всей серьезностью, ведь речь могла идти о жизни или смерти.

В большинстве случаев животные обвинялись в причинении вреда собственности или самому человеку. При этом важно понимать, что в Средние века жизнь человека была намного сложнее и опаснее. Большинство людей в те времена каждый день вынуждены были иметь дело с домашними животными, в том числе довольно крупными. Бык, лошадь или свинья могут быть смертельно опасны для человека уже исходя из размера и силы. Известны как минимум два приговора свиньям, убившим людей. Казнь животных была суровой — их закопали заживо. Один из самых известных судов над свиньей имел место в 1386 году, когда во время игры с ребенком она травмировала ему руку и лицо. За нападение на человека свинья была приговорена к казни через повешение. При этом казнена она была в одежде и с маской человеческого лица на морде. Другой известный случай суда над свиньей произошел в 1457 году, когда животное убило и съело ребенка.

Любые действия со стороны животных могли привести к направленной им повестке в суд. В 16 веке в Бургундии разразился голод, одной из причин которого были крысы. Люди обратились к помощи церковного суда. Служащим было поручено известить ответчика о вызове в суд. Найдя места, где крыс было особенно много, чиновники зачитали им документ. Но в назначенный день крысы в суд не явились. Возможно, многие из них могли прибыть на кораблях из-за дальних морей и просто не понимали по-французски. Впрочем, адвокат Варфоломей де Шассенэ, весьма известный юрист своего времени, защищавший крыс в суде, указал на другую ошибку. Крыс звали в суд всех разом, поэтому ни одна из них не могла понять, следует ли явиться именно ей. Крысам отправили вторую повестку. И снова ни одна из них не появилась в суде. Адвокат заявил, что крысы хотят собраться все вместе, но старые и больные просто идут очень медленно. В третий раз выяснилось, что крысы очень хотели бы появиться в суде, но на улицах очень много кошек. Так крысам удалось избежать наказания, что стало еще одной победой в длинном послужном списке де Шассенэ.

Причинить вред человеческим владениям могли и твари еще более безответные. В 1480 году в той же Франции решили, что расплодившиеся слизняки привели к проблемам с урожаем. Но возникла проблема с тем, чтобы судить слизняков, ибо было указано, что они есть твари Божьи, поэтому уничтожать их нельзя, а все сделанное ими также исходит от воли Господа. Тогда местный епископ устроил крестный ход, а затем потребовал от слизняков покинуть округу. В противном случае им угрожало отлучение от Церкви. Таким образом слизняки выводились из-под божественной защиты, что позволило их полностью уничтожить.

Немало страдали от несправедливых обвинений кошки. Их светящиеся глаза, неслышная походка, душераздирающие вопли и странные повадки приводили к тому, что их считали животными колдовскими, соратниками ведьм, а то и просто воплощениями различных потусторонних злонамеренных сущностей. Кошек нередко обвиняли в самых странных преступлениях, вплоть до преждевременных родов, которые животные якобы устраивали посредством своего темного волшебства. Чтобы колдовского отродья стало меньше, кошек казнили в промышленных масштабах. Во многих городах Европы были особые дни массовой казни кошек. В бельгийском Ипре каждый февраль с колокольни разбрасывались кошками, которых внизу, вдобавок ко всему, поджидали разъяренные голодные псы. В наши дни этот праздник также имеет место, только сбрасывают с колокольни теперь плюшевых кошек. О расположении у подножья башни псов ничего не сообщается.

В Средние века во Франции 24 июня, праздник святого Иоанна, был черным днем для усатых и полосатых. В этот день на площадях строились виселицы для кошек и разжигались костры, в которых несчастных животных сжигали заживо.

В 1474 году в Швейцарии был сожжен за сношения с дьяволом петух, снесший яйцо. Обвинитель утверждал, что иначе как посредством дьявольских сил снести яйцо петух бы не смог. Вдобавок ко всему, снесенное петухом яйцо не только было опасно появлением василиска, но имело и немало применений в колдовском искусстве. О дальнейшей судьбе хорошо прожарившегося на костре инквизиции петуха ничего неизвестно.

Несмотря на то, что практика судов над животными кажется дикой, продолжалась она и в двадцатом веке. В 1916 году в США была казнена слониха Топси, убившая троих человек. Слониху казнили, сперва накормив ядом, а затем пропустив через ее тело электрический ток. Казнь состоялась в присутствии большой толпы.

Один из последних случаев суда над животным имел место в 2008 году в Македонии. Местный пасечник, страдавший от медведя, приходившего за медом к его ульям, подал на зверя в суд и потребовал от него компенсации. Хулиганствующий косолапый не удостоил суд своим появлением, выказав тем самым свое неуважение. По решению суда медведю полагалось выплатить пасечнику компенсацию в размере трех с половиной тысяч долларов. Ввиду отсутствия у животного банковского счета сумма была выплачена государством. Прецедент вызывает опасения. Если медведь расскажет своим сородичам, что государство готово оплачивать причиненный ими ущерб, последствия могут быть чудовищными.

Учитывая все это, в следующий раз, когда ваш питомец устроит в доме праздник хаоса и разрушения, зачитайте ему некоторые из решений судов прошлого в делах подобного рода. Впрочем, едва ли это произведет на него впечатление. В душе все животные анархисты и испытывают мало уважения к человеческим законам.