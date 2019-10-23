Милонов предложил создать церковь Сатаны

Известный борец за все хорошее и против всего плохого, депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов порекомендовал Генеральной прокуратуре запретить в России пропаганду Хеллоуина.

В Москве состоялась пресс-конференция в связи с приближающимся Хеллоуином. Депутат Виталий Милонов, протоиерей Всеволод Чаплин, глава Национального родительского комитета (общественной организации) Ирина Волынец и экстрасенс Фатима Хадуева объявили войну поклонению темным силам, духам и восхвалению "различного сатанизма".

"Люди готовы отторгнуть семью, Родину, свое национальное, свое сакральное, любимое ради какой-то праздничной проститутки — гулящей женщины в виде Хеллоуина!" — негодовал депутат Милонов.

Я, по своей наивности, всегда полагал, что празднование этого популярного и аполитичного праздника ограничивается карнавалом и выпивкой. Если бы не депутат, я бы и не узнал много нового, что, несомненно, изменит мои представления об окружающем мире и о Хеллоуине в частности.

"Этот праздник является для нас таким же неестественным, как западные продукты, как "Кока-Кола", как ЛГБТ-марши. Россияне даже тыкву не выращивают — она не очень вкусная", — рассказал журналистам Виталий Милонов.

В тонкостях деятельности ЛГБТ, признаюсь, я не сильно осведомлен, нежели депутат-единорос. Не доверять его познаниям в этой сфере пока не нахожу никаких оснований. Но вот за тыкву было по-настоящему обидно. То, что Виталий Милонов не предложил запретить пропаганду тыквы — это уже можно расценить как подарок судьбы.

Оказывается, что Хеллоуин — это "… сифилис, который пришел к нам и от которого нужно лечиться". "Я говорю как депутат!" — авторитетно подчеркнул Виталий Милонов. Опять же мне и тут остается только довериться опыту парламентария, потому что, по счастью, не довелось лично оценить палитру симптомов этого венерического недуга.

Участники фронта освобождения от Хеллоуина решительно осудили попрошайничество как одну из традиций иноземного праздника. То есть за исполнение песенок конфеты получать нельзя. Тут уместно обратить внимание на славянские колядки и предположить, что следующим объектом запрета вполне может стать пропаганда Масленицы.

"Для детей нужно больше свободы, в том числе через обсуждение вопросов жизни и смерти…" — мастерски сумел перевести разговор в более позитивное русло протоиерей Всеволод Чаплин.

В этой философии Чаплина есть любопытное зерно. Смерть, безусловно, освобождает человека от перипетий любой из форм тоталитаризма, включая и беспощадное мракобесие. Правда, все-таки хочется, чтобы свобода стала привычным состоянием человека и радовала бы огнями большого города, а не кострами инквизиции.

В отсутствие развернутых лекций в Сети от депутата Милонова, я бы никогда не узнал о множестве мероприятий ЛГБТ в России. В этой просветительской деятельности ему и правда нет равных в стране. Считаю необходимым обратить особое внимание, что я не назвал его подвижничество пропагандой гомосексуализма, чтобы ненароком не оскорбить власть.

Собственно, и Хеллоуин меня никогда в жизни не занимал, но активность Милонова и Чаплина сделала свое дело. В этом смысле, как в шутке прокуроров, что при расследовании важно случайно не выйти на самого себя, надо бы и воинам добра быть поаккуратнее.

Если в России будет под запретом пропаганда (читай — любое упоминание) Хеллоуина, то первыми фигурантами дела могут стать именно авторы этой запретной инициативы. Уж слишком активно они рассказывают непросвещённой общественности о нюансах этого праздника.

Единственным выгодополучателем от выводов и суждений участников прошедшей пресс-конференции стал, к моему удивлению, Алексей Навальный. "Праздник Хеллоуин — это хуже, чем Навальный!" — сказал как отрезал Виталий Милонов.

Депутаты от правящей партии все-таки представляют определенное консолидированное политическое сообщество с фильтрацией публичных суждений. Выходит, это заявление парламентария можно считать поистине политической сенсацией.

Так как Хеллоуин пока не под запретом, а он "хуже, чем Навальный", стало быть, Навальный — лучше, чем Хеллоуин. То есть блогер — не проститутка, не сифилис, который пришел из-за границы и его требуется лечить, не ЛГБТ, которое нельзя пропагандировать в школах. Самая главная констатация, что Навальный — не сила Тьмы.

Фактически при нынешних российских общественно-политических реалиях — это полное оправдание оппозиционного блогера от лица представителя "Единой России".

Не остался без внимания и радикальный поворот сюжета лекции о пагубном выпрямлении скреп и подрывной деятельности Хеллоуина. Депутат Милонов, несмотря на свою бескомпромиссность в борьбе с нечистой силой, все-таки подсказал выход для тех, кто хочет по-прежнему отмечать этот карнавальный праздник со светящимися рожками на головах и "невкусной тыквой".

"В России отсутствует как таковая церковь Сатаны, которая бы позволила авторизированно проводить Хэллоуин. Соответственно, попытка любой глупой учительницы провести праздник Хэллоуина в школе является грубейшим нарушением российского законодательства", — компетентно объяснил депутат Виталий Милонов.

Иными словами, чтобы праздновать Хеллоуин, не опасаясь преследования со стороны государства, необходимо создать церковь Сатаны, чтобы, как логично, изящно, свежо и концептуально подсказал депутат Госдумы, "авторизоваться".

Присутствие протоиерея Чаплина придало этой поистине авангардной идее определенный теологический вес. Может, так и имеет смысл поступить "любой глупой учительнице", любителям "Кока-Колы" и других заграничных продуктов, чтобы не возникало проблем на ровном месте. Тем более статья 28 Конституции Российской Федерации гарантирует свободу вероисповедания, хотя тот, который лучше Хеллоуина, нередко утверждал, что это не всегда срабатывает.