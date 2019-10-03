"Вечерний М": кто превратил ТВ в зомбоящик

Песня "Вечерний М", исполненная Борисом Гребенщиковым в лёгком стиле давнего шлягера "Не пей вина, Гертруда!", вполне корректно сформулировала именно то, о чём уже давно говорят телезрители.

Песня выдержана в спокойном тоне и не зовёт на баррикады. Она выражает именно усталость от продолжающегося беспощадного бега по арене телевизионного психоцирка.

Собирательный образ героя песни, народного "аквариумиста" России, настолько узнаваем, что и не потребовалось называть конкретные имена. Зрители, комментирующие многочисленные публикации в интернете, узнавшие героев повествования, в первую очередь называют имя Владимира Соловьёва. Ольгу Скабееву и Дмитрия Киселёва тоже не забыли.

Полемизировать с Борисом Гребенщиковым взялся лишь Владимир Соловьёв. Получилось не очень. Ответить надо было тем же оружием — песней. Ну или привычным вечерним звоном М, а не намёками на задорного Ивана Урганта.

В программах "вечерних М" постоянно происходит перемалывание темы пятилетней хвори соседской коровы, чей анамнез волнует авторов куда больше, нежели проблемы со своей, с нашей родной Пеструшкой. Прогрессирующая злоба, несущаяся из отечественного телевизора с утра и до позднего вечера в ток-шоу "Я вас не перебивал!", уже заметно сбила прицелы и у самих телеведущих.

Федеральные телеканалы, чья редакционная политика наверняка транслируется "сверху", так увлеклись борьбой с украинской властью, что не отреагировали на внезапно изменившуюся повестку.

Заметив, что в соседней стране произошла, как ни крути, демократическая смена власти, ведущие информационно-дискуссионных программ упустили из виду, что начались конструктивные прямые контакты между лидерами России и Украины.

Состоялся обмен заключёнными, который федеральные телеканалы назвали обменом пленными, отклонившись от официальной парадигмы, что военных действий между Россией и Украиной не ведётся. Пленные бывают только на войне и имеют определённый правовой статус, отличный от осуждённых.

В Минске начались подвижки с разрешением конфликта в Донбассе, которые были встречены радикальными националистами на Украине в штыки. Думаю, что президент Украины предполагал, что движение его страны к миру не будет простым. Для него подобные шаги в политическом смысле сопряжены с риском, но тем не менее, получив увесистый мандат доверия от граждан, он начал действовать.

И Россия, и Европа приветствуют подвижки в Минске, но у "вечерних М" своя программа — драку заказали, и разнос Владимира Зеленского продолжается. Когда не успевают загрузить критичные обновления, случаются и такие казусы. По сути, "вечерние М", о которых спел Гребенщиков, начинают полемизировать и с Кремлём, то есть с теми, на чей стороне и воюют в медиапространстве.

Президент России выражает в своих выступлениях стремление к активному диалогу со своим украинским коллегой. В это же самое время "роялисты", которые больше роялисты, чем сам король, своими формулировками в эфире делают всё, чтобы создать негативный информационный фон для подобных конструктивных контактов. Российские федеральные телеканалы смотрят и на Украине, делая при этом свои негативные выводы.

Что это? Неужели это тот самый саботаж инициатив Кремля? Та самая притаившаяся в тени двуглавого орла "Пятая колонна"? Так и просится вопрос в эстетике советского времени: "С кем вы, труженики агитпропа?!"

Такие противоречивые моменты добавляют в орущий штампами и лозунгами телеэфир флёр волюнтаризма, который имеет бинарную основу. Утрата здравомыслия в оценках и выводах, соединяясь с лексикой гопоты в спортивных костюмах, рождает тяжёлые формы агитпропа, о которых и рассказал Борис Гребенщиков.

"Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,

И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос — враг".

Самое любопытное, что эти самые "вечерние" и правда могут и Христа приговорить к высшей мере за отрицание христианства.

В советское время моральная дуальность была практически нормой. Одно говорили на собраниях трудового коллектива, на комсомольских и партийных форумах. Другое — на кухне и под рюмочку.

Все понимали, что без произнесённых публично здравиц членам Политбюро ЦК КПСС, без декларации преданности "линии партии", вне зависимости от её колебаний, ни тебе карьеры, ни благ с закрытым распределителем с колбаской и икоркой к праздникам, ни других радостей строителей коммунизма.

Понимали и не осуждали, потому что иначе вроде было никак. Знали, что это было частью предложенной игры. При этом кто-то принимал условия гарантированного благополучия, а кто-то оставался собой, также как далеко не все граждане в сталинское время сочиняли доносы на своих соседей, чтобы отхватить их жилплощадь.

Сейчас же такая дуальность выглядит совсем иначе. У каждого есть выбор, каким способом заработать на недвижимость в Италии. Кто-то это делает в ладах со своей совестью, сохраняя профессиональную и человеческую репутацию, а кто-то предпочитает звонить в свои М.

Об этом феномене нашей жизни и спел Борис Гребенщиков. Судя по тому, что и герои узнали себя, и слушатели поняли, о ком речь, БГ сделал это как всегда талантливо.

Появится ли в России новый закон, предусматривающий административную или даже уголовную ответственность за оценочные суждения о "вечерних М", пока неизвестно. Об этом первыми обязательно расскажут именно те самые "вечерние М" в своих телепрограммах в прайм-тайм. Конечно же, непременно укажут и на врага.