Россияне получат выходной день на "липовую" диспансеризацию

Минздрав свел диспансеризацию до минимума — до анкеты, но Минтруд выделит на нее оплачиваемый день.



Новые правила диспансеризации вступили в силу 6 мая / Новости от 06.05.2019 17:14

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) выполняет поручение правительства о выделении работникам дополнительного оплачиваемого дня для прохождения диспансеризации.

Об этом пишет "Российская газета". В начале июля премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в нынешнем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона граждан по сравнению с 21 миллионом человек в 2018 году. Сейчас оплачиваемый день положен работнику для прохождения диспансеризации раз в три года, а людям пенсионного и предпенсионного возраста можно брать с сохранением зарплаты два дня в год.

Минздрав актуализировал порядок проведения диспансеризации: люди после 40 лет должны проходить ее уже не один раз в три года, а раз в год. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

Работодателям довольно легко контролировать, был ли работник в поликлинике. После прохождения диспансеризации выдается справка, в которой указывается, что человек действительно прошел обследования. Результаты обследований и диагнозы в этой справке не указываются.

В 2018 году перечень обследований по диспансеризации был урезан. Согласно приказу Минздрава, из первичного этапа диспансеризации исключены клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи, а также УЗИ органов брюшной полости. Эти исследования признаны неинформативными. В министерстве посчитали, что "они не играют роли в выявлении хронических неинфекционных заболеваний системы кровообращения, органов дыхания, сахарного диабета и злокачественных новообразований, на которые нацелена диспансеризация".

Теперь для выявления возможных хронических заболеваний и факторов риска будет проводиться опрос и анкетирование пациента (курение, употребление алкоголя, характер питания, физическая нагрузка, наследственность). Кроме того, измерят рост, вес, артериальное давление, окружность талии, индекс массы тела, уровень общего холестерина и глюкозы в крови, а также сделают флюорографию.

Также в диспансеризацию войдет анализ кала на скрытую кровь (для пациентов 50-75 лет), электрокардиограмма (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет), маммография (женщинам старше 39 лет). Как заявляется, если по результатам диспансеризации будут показания к проведению более широкой диагностики, это будет сделано в рамках ОМС бесплатно.

Как сказал "Свободной прессе" один из опрошенных врачей, будет проведен: "самый минимум" обследований. "По разным годам рождения идут разные перечни, но они очень маленькие… Все упирается в оптимизацию: сократили медицинский персонал, сократили финансирование, но каким-то волшебным образом хотят все сделать быстро, хорошо и качественно. Это невозможно", — сказал медик.

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