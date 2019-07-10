НИУ ВШЭ: две трети россиян регулярно работают сверх нормы без доплат

Две трети граждан Российской Федерации регулярно работают сверх нормы без дополнительной оплаты.



Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты / Новости от 10.04.2019 09:15

Об этом свидетельствуют результаты исследования Высшей школы экономики, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно предоставленной информации, Россия заняла четвертое место в рейтинге государств Европы с наибольшей распространенностью нестандартных трудовых графиков.

Первые три места рейтинга достались Хорватии, Греции и Польше.

Как сообщает Высшая школа экономики, подавляющее большинство россиян — 64% — трудятся как в вечернее время, так и по ночам и в выходные.

Компенсации за сверхурочные часы же, передает "Коммерсантъ", получают лишь треть сотрудников.

Примечательно, что доля трудящихся сверхурочно граждан Российской Федерации может быть гораздо выше — дело в том, что исследование проводилось лишь по основному месту работы, в то время как значительная часть россиян работает неофициально или на фрилансе.

Отметим, что исправнее всего придерживаются стандартного графика жителя Израиля и Нидерландов. Любопытно, что официальная рабочая неделя в Нидерландах, например, составляет всего 27 часов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что половина граждан Российской Федерации не поддерживает идею сокращения рабочей недели.

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