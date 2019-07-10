Две трети граждан Российской Федерации регулярно работают сверх нормы без дополнительной оплаты.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Высшей школы экономики, сообщает "Коммерсантъ".
Согласно предоставленной информации, Россия заняла четвертое место в рейтинге государств Европы с наибольшей распространенностью нестандартных трудовых графиков.
Первые три места рейтинга достались Хорватии, Греции и Польше.
Как сообщает Высшая школа экономики, подавляющее большинство россиян — 64% — трудятся как в вечернее время, так и по ночам и в выходные.
Компенсации за сверхурочные часы же, передает "Коммерсантъ", получают лишь треть сотрудников.
Примечательно, что доля трудящихся сверхурочно граждан Российской Федерации может быть гораздо выше — дело в том, что исследование проводилось лишь по основному месту работы, в то время как значительная часть россиян работает неофициально или на фрилансе.
Отметим, что исправнее всего придерживаются стандартного графика жителя Израиля и Нидерландов. Любопытно, что официальная рабочая неделя в Нидерландах, например, составляет всего 27 часов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что половина граждан Российской Федерации не поддерживает идею сокращения рабочей недели.
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