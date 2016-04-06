Здравие телесное... Ничего общего с бодибилдингом

4:00 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Сейчас у православных идет Великий пост. И вопросы веры, духовности, самоотречения выходят на первый план. Что такое духовное здоровье? Что такое здоровье телесное? Что такое высшее милосердие? На эти вопросы Pravda.Ru отвечает завкафедрой церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословских наук Алексей Светозарский.

Христианство и права человека

— Почему патриарх бьет тревогу?

— Речь, конечно, идет не о наборе неотъемлемых прав человека. Патриарх этого никак не отрицает. Церковь всегда с уважением относилась и относится к людям и их правам, прежде всего, к праву на свободу совести, которая тоже входит в неизменный набор прав человека, общепризнанные общечеловеческие ценности.

Но сейчас для многих забота о правах человека становится самоцелью. И скорее это не права человека, а желание движения. Это — похоть, не как мы обычно его употребляем, а в широком смысле. — Вот я хочу — и все!

И общество должно мое желание уважать и принимать, даже если моя позиция агрессивна и идет вразрез с общей точкой зрения. Человек был поставлен в центр Вселенной еще в эпоху Возрождения. Парадоксально, но в христианском учении человек — тоже в центре. Это любимое творенье Божье.

Просто разные задачи — не удовлетворять похоть и гордость житейскую, а быть достойным образа Божия, быть подобием Божьим, быть достойным высшим твореньем. При внешнем сходстве ценности — разные принципиально. Патриарх призывает их не путать.

— Патриарх говорит, что раньше человеческие законы старались привести в соответствие с законами Божьими. Сейчас законодательство — само по себе, но мало кто знает даже главные заповеди. Но не ушло ли само христиантство от первой заповеди "Возлюби Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим" и стараются больше проповедовать любовь к ближнему?

— Богопочитание не является самоцелью. Богу это не нужно, Он Сам говорит, что и жертвы Ему не нужны. Сейчас, в Великий пост, читаются эти фрагменты из Ветхого Завета. Это постоянно повторяется у пророка Исайя, которого именуют Ветхозаветным Евангелистом, то есть наиболее близко стоящего к учению Христа. А Господь говорит, что вторая набольшая заповедь подобна первой.

И что тот, кто не любит ближнего, тот и Бога не любит. Вся история человека и всего человечества строится через общение с ближним, через человеческие отношения человек приходит к Богу. Таким образом чтит его в своем сердце, в своих поступках, потому что вера без дела мертва. Это — опять же Писание. Это — настолько связано вместе, что нельзя отделить одно от другого. Путь к Богу лежит через отношения к нашим ближним.

— Патриарх призывает верующих не замыкаться, а идти проповедовать веру тем, у кого нет Бога в душе. Но в современном мире это делать очень трудно. Люди разобщены, заботятся о своем личном пространстве и с отторжением воспринимают проведи.

— Конечно, христианство призвано осветить этот мир светом Евангельского учения. Опять же Писание, апостол Иаков: "Вера — дар Божий. Сие не от Вас, но дар Божий". Это — призывание, некоторые люди этого лишены. Конечно, не надо замыкаться в гетто, но и не надо каким-то агрессивно-активным образом демонстрировать свою веру. Все-таки это дело очень личное. Когда Церковь как раз загонялась в гетто, у верующих глаза светились. Они были как лампадки, которые горят ровным светом. Они были примером. И поступки их негромкие свидетельствовали о вере.

Душа человека по природе — христианка, просто речь идет о разной степени вовлеченности человека в правильное течение духовной жизни. Не все люди это понимают, делают элементарные ошибки. А законы духовной жизни — как законы физики, нельзя их нарушить. Тогда обязательно встретишься с негативными последствиями, если не будешь придерживаться определенных этапов.

Конечно, христианин должен свидетельствовать о своей вере, проповедовать. Но когда людям что-то навязывают, это встречает сопротивление. Современный человек вообще таков, что мало способен слушать и воспринимать. Нельзя что-то навязывать или делать демонстративно. Или еще ситуация: начальник может положить книжки всем на офисные столы. Нужно ли это? Я думаю, что не будет эффекта. А вот когда человек ведет себя по-божески, строит отношения с ближними, мы это понимаем и уважаем. Вот это — миссия на мой взгляд.

Всегда надо делать очень корректно, снисходить в какой-то ситуации житейской, опять же руководствуясь законом любви. Патриарх призывает учиться. Конечно, это миссионерство не должно быть крикливое. Никто за полу тянуть не должен, как зазывалы куда-то там тащат. У нас не любят, когда по квартирам начинают ходить. Эта проповедь должна идти самой жизнью, естественным и спокойным, уверенным и взвешенным свидетельством, иначе толку не будет.

Высшая справедливость

— Сейчас справедливость стала чуть ли не национальной идеей. Но есть справедливость и по закону Божьему.

— Существует и правосудие Божье. Можем ли мы с человеческой стороны сказать, что Бог справедлив? Если Бог справедлив, то от нас остались бы одни головешки. Но есть милосердие Божье, и Он нас милует. Есть святоотеческое выражение: "Все наши самые тяжелые грехи, если мы в них раскаемся, — это капля по сравнению с океаном божественной любви". Милосердие — выше справедливости, и справедливости бывают разные.

Есть, например, социальная справедливость — идея, которая в нашем народе будет жить всегда, но она будет принимать разные формы. Опять же часто борьба за справедливость превращается в самоцель и приводит к трагическим последствиям, когда человек уже становится превентивным борцом, революционером в натуре, ему кажется, что везде какая-то несправедливость.

— В интернете есть ролик, где 13-летняя, больная раком девочка на пороге смерти говорит, что справедливость люди придумали, а на самом деле все управляется законом Божьим. Она понимает, что есть высшая справедливость.

— Она же умирает не совсем. Когда умирают близкие, у нас бывает отчаянье, потому что помочь не можем, но это отчаянье не является абсолютно подавляющим. Мы верим в грядущую встречу, с личностью преображенной. Это будут уже другие отношения. Мы понимаем это, но не всегда помним. Конечно, мы преклоняемся перед мужеством и мудростью таких людей, как эта девушка. Не всякий взрослый человек способен это осмыслить. Не всякий мужчина, женщина может оставаться мужественным.

Блаженны нищие духом

— Первое наставление говорит, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Что такое — блаженны нищие духом?

— В Новом Завете превалирует позитивный момент. И более того Господь не говорит: ребята, делайте так вот, вы должны то-то и так-то. Блаженный — и перевести-то это слово трудно на современные понятия. Это — идеал, который провозглашается в Евангелии, он недостижим, потому что наш идеал — это Христос. Христианство — христоцентрично, это — не тавтология, потому что действительно человек призывается к подражанию и подобию.

Сам Господь призывает к этому, хотя этого достичь невозможно. Он — то солнце, к которому человек всегда стремится. Путь этот — бесконечен. Человек падает и ошибается, но потом идет снова и исправляет ошибки. Самое главное — не останавливаться и не падать совсем. Подниматься и идти дальше. Бесконечно движение к этому идеалу, ведь он неизмеримо выше какого-то современного идеала порядочности, когда можно просто соблюдать ряд каких-то внешних правил, предписаний, улыбаться улыбкой № 5.

И вроде все здорово и удобно. Но потом начинается тоска — Господи, как же скучно, какой же это ужас. Есть люди, которых вполне устраивает юридический идеал. Конечно, нельзя пренебрегать законами, но понятно, что христианский идеал — выше.

А нищий духом — это тот, кто признает свое ничтожество в плане борьбы, духовной жизни, у кого нет гордости духовной, кто осознает свои грехи. Это — грань, когда самому непонятно, что делать, и надеешься на помощь Божью. Если человек вступает на этот путь, он — счастлив, он — блажен.

— Нужно ли молиться о здоровье телесном или лучше все-таки о душевном?

— Все вопросы — духовные. Конечно, телесное здоровье входит в прошения, которые возносит Церковь, о здравии и спасении поминая. Но здравие телесное — опять же не самоцель, не бодибилдинг. Просто — Господи, дай мне здоровья, чтобы боль не отвлекала меня от Тебя, чтобы немощь не давала мне забыть, чтобы я на этом не зацикливался. Потому что трудно, когда нет здоровья. Поэтому желаем здоровья, поминаем о здравии, чтобы нормально проходить свой путь. Здоровый воин лучше, чем больной.