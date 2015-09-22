23 сентября: Нептун, Музей Шаляпина и Армения

Православный календарь

День памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских (IX век)

Фото: Pravda.Ru День в истории 23 сентября

День памяти святых мучениц дев-сестрениц: Минодоры, Митродоры и Нимфодоры

Народный календарь

Петр и Павел. Осенний Петр-Павел. Рябинник. Минодоры. Митродоры. Нимфодоры.

После первых заморозков рябина стала более сладкой. "Рябина прозябла, провяла, сахару набрала", про нее пели песенку: "Выйдем на долинку, сядем под рябинку — хорошо цветет". А теперь срок ее сбора. Посадка под зиму чеснока.

"В этот день срывали ягоды рябины и кистями вешали под крышу. Часть рябины оставляли на кусту — дроздам-рябинникам, снегирям-краснозобам и всякой другой птице.

Если рябины в лесу много — осень дождливая, если же мало — сухая. Много ягод на рябине предвещает строгую зиму — поэтому заготавливали рябиновый квас от частых суровой зимой воспалительных болезней".

Именинники: Андрей, Аполлон, Климент, Павел, Петр и Пульхерия.

События

23 сентября 1846 года немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле из Берлинской обсерватории открыл восьмую планету Солнечной системы — Нептун.

23 сентября 1960 года выступая в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН Н. C. Хрущев потребовал ухода Генсека ООН Хаммаршельда со своего поста и переноса штаб-квартиры ООН из США в другую страну.

23 сентября 1967 года в прокат вышел фильм Сергея Герасимова "Журналист", летом получивший Большой приз Московского кинофестиваля. Героев картины сыграли Юрий Васильев и Галина Польских, в эпизодах появились Анни Жирардо и Мирей Матьё.

23 сентября 1988 года в Москве открыт Дом-музей великого русского певца Ф. И. Шаляпина.

23 сентября 1988 года наконец-то зрители увидели фильм Андрона Кончаловского "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" с Ией Саввиной в главной роли. После своего создания картина 20 лет пролежала на полке, пока в апреле 1988 года не стала победителем XXI Всесоюзного кинофестиваля, прошедшего в Баку.

23 сентября 1991 года Армения провозгласила свою независимость.

Дни рождения

23 сентября 63 до нашей эры родился Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, первый римский император (с 27 г. до н. э.).

23 сентября 1215 года родился Хубилай (Кубилай, Кубла-хан) (Khublai Khan), 5-й великий хан Монгольской империи (1260-1294). Завоевав Китай, стал на подвластных ему землях первым императором из основанной им династии Юань (1279-1294). Монгольские улусы тогда оказались на периферии новой империи и начали отделяться от имперского центра, признавая лишь его номинальную власть.

23 сентября 1800 года родился Модест Корф, лицейский товарищ А. С. Пушкина, сделавший блестящую бюрократическую карьеру и ставший довереннным лицом Николая I, членом Государственного совета, графом.

23 сентября 1890 года родился Фридрих Паулюс (Friedrich Paulus), германский генерал-фельдмаршал.

23 сентября 1916 года родился Альдо Моро (Aldo Moro), итальянский политик, похищенный и затем убитый террористами из "красных бригад".

23 сентября 1936 года родился Эдвард Радзинский, драматург, киносценарист, писатель-историк (окончил Московский историко-архивный институт), телеведущий.

23 сентября 1938 года родилась Роми Шнайдер (Розмари Альбах-Ретти) (Romy Schneider), австро-немецко-французская киноактриса.

23 сентября 1945 года родился Игорь Иванов, кадровый дипломат, занимавший посты министра иностранных дел (1998-2004) и секретаря Совета Безопасности России (2004-07).

23 сентября 1950 года родился Юрий Лонго, колдун, оживлявший в перестройку трупы, а затем превратившийся в белого мага.

Скорбные даты

23 сентября 1835 года умер Винченцо Беллини (Vincenzo Bellini), итальянский композитор ("Норма").

23 сентября 1877 года умер Урбен Жан Жозеф Леверье (Urbain Jean Joseph Leverrier), французский астроном, вычисливший орбиту и положение ранее неизвестной планеты Солнечной системы, названной потом Нептуном, которую в этот день в 1846 году по его указаниям обнаружил немецкий астроном Галле.

23 сентября 1939 года скончался Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud), австрийский психиатр.

23 сентября 1973 года умер Пабло Неруда (Нефтали Рикардо Рейес Басоальто) (Pablo Neruda (Neftali Ricardo Reyes Basoalto)), чилийский поэт, нобелевский лауреат 1971 года "за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента".

