18 июля: День пожарного, Нельсон Мандела и Майн Кампф

5:58 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июль

18 июля

День создания органов государственного пожарного надзора в России

Фото: Pravda.Ru День в истории 18 июля

Международный день Нельсона Манделы

Читайте также: Нельсон Мандела — несгибаемый лидер

Православный календарь

День памяти преподобного Афанасия Афонского (в крещении Авраамий). Он построил монастырь недалеко от Афона, где велись строгие богослужения. Во время строительных работ неожиданно обрушился верх храма и под ним был погребен Афанасий (1000).

Читайте также: Женщинам не место на Святой горе

Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422). Церковь отмечает память Сергия в день его кончины (8 октября) и обретение его мощей 18 июля (5 июля по старому стилю). Мощи обретены при великом князе Георгии Дмитриевиче и находятся в серебряной раке в соборном храме Троицкой лавры.

Читайте также: Сергий Радонежский — игумен земли Русской

Народная традиция

Афанасий Афонский. Афанасьев день. Месяцев праздник (полнолуние).

Если на Афанасия месяц при восходе "играет" (меняет свой цвет или перебегает с места на место) — это к урожаю хлебов.

От капустной бабочки капусту опрыскивают зольной водой.

Как медь желты облака — к дождю. Из гнилого кута наволокло тучи — будет дождь.

Именинники: Аввакум (Аввакуум, Аббакум), Анна, Афанасий, Кирилл, и Сергей.

События

18 июля 1872 года была впервые проведена процедура тайного голосования - сделано это было в Великобритании.

Мы писали раньше: Кого выбирать будем, россияне?!

18 июля 1921 года во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку BCG (БЦЖ). Название прививки произошло от имен ученых: BCG сокращенно от bacille de calmette et de guerin. Создатели вакцины стали нобелевскими лауреатами.

18 июля 1925 года вышло первое издание Mein Kampf Адольфа Гитлера.

Читайте также:

В ЕС распространяется коричневая чума

В Азии процветает культ Адольфа Гитлера

Запрет "Майн кампф" — по вине экономики

18 июля 1936 года в Испании началась гражданская война, продлившаяся три года. Во главе мятежников стал генерал Франсиско Франко, вскоре получивший звание генералиссимуса, объявивший себя вождем нации и пожизненным правителем. Сторонников Франко активно поддерживала гитлеровская Германия.

Мы писали раньше: Дух Гражданской войны над Испанией

18 июля 1942 года для подачи топлива в осажденный Ленинград вступил в строй трубопровод.

Читайте также: Мифы и правда о блокадном Ленинграде

18 июля 1947 года в западноберлинскую тюрьму Шпандау прибыли высокопоставленные нацистские преступники, приговоренные на Нюрнбергском процессе к разным срокам заключения.

Читайте также: Рудольф Гесс предал Гитлера за бутылку виски

18 июля 1988 года глава Ирана Аятолла Хомейни заявил о согласии его страны с резолюцией Совета Безопасности ООН №598, призывавшей воюющие уже шесть лет Иран и Ирак к перемирию, выводу войск с захваченных территорий и проведению переговоров.

Мы писали раньше:

Иран на грани революции?

Иран: 30 лет после революции

Дни рождения

18 июля 1909 года родился Андрей Громыко, министр иностранных дел СССР — с 1957-го по 1985 год.

Мы писали раньше: Опыт Громыко еще пригодится Москве

18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела, всемирно известный южноафриканский политический и государственный деятель. Из-за своего цвета кожи Мандела провел в тюрьмах ЮАР 28 лет, а стал затем президентом страны и получил Нобелевскую премию мира.

Читайте также: Нельсон Мандела — несгибаемый лидер

18 июля 1938 года родился Пол Верховен, знаменитый кинорежиссер голландского происхождения, прославившийся в Голливуде. Видели "Основной инстинкт" или "Робокоп"?

Читайте также:

"Иисус" Верховена списан с Талмуда

От "Основного инстинкта" к альтернативной истории Иисуса Христа

Верховен не может поменять Фандорину сексуальную ориентацию

18 июля 1956 года в Москве в семье генерала запаса родилась народная артистка России Любовь Казарновская.

Читайте также: Любовь Казарновская & "Самсунг"

18 июля 1967 года родился американский киноактер Вин Дизел.

Читайте также: "Риддика" засосало в черную дыру провала

Скорбные даты

18 июля 1792 года умер Джон Пол Джонс (John Paul Jones), самый легендарный моряк американского флота, адмирал русского флота.

Читайте также:

Пол Джонс: казак в России, адмирал в США

Джон Пол Джонс — адмирал Российской империи, основавший ВМФ США

18 июля 1927 года скончался Василий Поленов, живописец и музыкант.

Читайте также: ЕГО ПРОСЛАВИЛ МОСКОВСКИЙ ДВОРИК

18 июля 1970 года умерла Елена Булгакова, третья жена писателя Михаила Булгакова. Она стала главным прототипом Маргариты, сохранила архив писателя, добилась публикации его произведений в СССР.

Читайте также: Истории любви: Мастер и его Маргарита