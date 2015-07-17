Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Тимошкина

18 июля: День пожарного, Нельсон Мандела и Майн Кампф

5:58
Общество » День в истории » Июль

18 июля

День создания органов государственного пожарного надзора в России

День в истории 18 июля
Фото: Pravda.Ru
День в истории 18 июля

Международный день Нельсона Манделы

Читайте также: Нельсон Мандела — несгибаемый лидер

Православный календарь

День памяти преподобного Афанасия Афонского (в крещении Авраамий). Он построил монастырь недалеко от Афона, где велись строгие богослужения. Во время строительных работ неожиданно обрушился верх храма и под ним был погребен Афанасий (1000).

Читайте также: Женщинам не место на Святой горе

Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422). Церковь отмечает память Сергия в день его кончины (8 октября) и обретение его мощей 18 июля (5 июля по старому стилю). Мощи обретены при великом князе Георгии Дмитриевиче и находятся в серебряной раке в соборном храме Троицкой лавры.

Читайте также: Сергий Радонежский — игумен земли Русской

Народная традиция

Афанасий Афонский. Афанасьев день. Месяцев праздник (полнолуние).

Если на Афанасия месяц при восходе "играет" (меняет свой цвет или перебегает с места на место) — это к урожаю хлебов.

От капустной бабочки капусту опрыскивают зольной водой.

Как медь желты облака — к дождю. Из гнилого кута наволокло тучи — будет дождь.

Именинники: Аввакум (Аввакуум, Аббакум), Анна, Афанасий, Кирилл, и Сергей.

События

18 июля 1872 года была впервые проведена процедура тайного голосования - сделано это было в Великобритании.

Мы писали раньше: Кого выбирать будем, россияне?!

18 июля 1921 года во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку BCG (БЦЖ). Название прививки произошло от имен ученых: BCG сокращенно от bacille de calmette et de guerin. Создатели вакцины стали нобелевскими лауреатами.

18 июля 1925 года вышло первое издание Mein Kampf Адольфа Гитлера.

Читайте также:

В ЕС распространяется коричневая чума

В Азии процветает культ Адольфа Гитлера

Запрет "Майн кампф" — по вине экономики

18 июля 1936 года в Испании началась гражданская война, продлившаяся три года. Во главе мятежников стал генерал Франсиско Франко, вскоре получивший звание генералиссимуса, объявивший себя вождем нации и пожизненным правителем. Сторонников Франко активно поддерживала гитлеровская Германия.

Мы писали раньше: Дух Гражданской войны над Испанией

18 июля 1942 года для подачи топлива в осажденный Ленинград вступил в строй трубопровод.

Читайте также: Мифы и правда о блокадном Ленинграде

18 июля 1947 года в западноберлинскую тюрьму Шпандау прибыли высокопоставленные нацистские преступники, приговоренные на Нюрнбергском процессе к разным срокам заключения.

Читайте также: Рудольф Гесс предал Гитлера за бутылку виски

18 июля 1988 года глава Ирана Аятолла Хомейни заявил о согласии его страны с резолюцией Совета Безопасности ООН №598, призывавшей воюющие уже шесть лет Иран и Ирак к перемирию, выводу войск с захваченных территорий и проведению переговоров.

Мы писали раньше:

Иран на грани революции?

Иран: 30 лет после революции

Дни рождения

18 июля 1909 года родился Андрей Громыко, министр иностранных дел СССР — с 1957-го по 1985 год.

Мы писали раньше: Опыт Громыко еще пригодится Москве

18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела, всемирно известный южноафриканский политический и государственный деятель. Из-за своего цвета кожи Мандела провел в тюрьмах ЮАР 28 лет, а стал затем президентом страны и получил Нобелевскую премию мира.

Читайте также: Нельсон Мандела — несгибаемый лидер

18 июля 1938 года родился Пол Верховен, знаменитый кинорежиссер голландского происхождения, прославившийся в Голливуде. Видели "Основной инстинкт" или "Робокоп"?

Читайте также:

"Иисус" Верховена списан с Талмуда

От "Основного инстинкта" к альтернативной истории Иисуса Христа

Верховен не может поменять Фандорину сексуальную ориентацию

18 июля 1956 года в Москве в семье генерала запаса родилась народная артистка России Любовь Казарновская.

Читайте также: Любовь Казарновская & "Самсунг"

18 июля 1967 года родился американский киноактер Вин Дизел.

Читайте также: "Риддика" засосало в черную дыру провала

Скорбные даты

18 июля 1792 года умер Джон Пол Джонс (John Paul Jones), самый легендарный моряк американского флота, адмирал русского флота.

Читайте также:

Пол Джонс: казак в России, адмирал в США

Джон Пол Джонс — адмирал Российской империи, основавший ВМФ США

18 июля 1927 года скончался Василий Поленов, живописец и музыкант.

Читайте также: ЕГО ПРОСЛАВИЛ МОСКОВСКИЙ ДВОРИК

18 июля 1970 года умерла Елена Булгакова, третья жена писателя Михаила Булгакова. Она стала главным прототипом Маргариты, сохранила архив писателя, добилась публикации его произведений в СССР.

Читайте также: Истории любви: Мастер и его Маргарита

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нельсон мандела
Новости Все >
Россияне ответили, сколько денег им нужно для счастья
Как приготовить сырный соус
Лазерная шлифовка: что вам не рассказывают в клиниках и почему она может быть опасна
Эндокринолог Павлова назвала правила составления рациона для похудения
Фитнес-эксперты рекомендуют хулахуп и диск для идеальной талии
Волосы перестают расти с возрастом: как работает волосяной цикл у человека
Япония возобновила импорт российской нефти — подробности сделки
Прохор Шаляпин рассказал о травле со стороны школьной учительницы
Зачем мульчировать помидоры/огурцы и др. в жару
Герои или вредители: божьи коровки и их влияние на ваш сад в 2025 году
Сейчас читают
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Авто
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке Аудио 
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Домашние животные
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя Аудио 
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Домашние животные
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты Аудио 
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Эндокринолог Павлова назвала правила составления рациона для похудения
Возвращение российской нефти: Греция и Мальта как ключевые игроки
Фитнес-эксперты рекомендуют хулахуп и диск для идеальной талии
Волосы перестают расти с возрастом: как работает волосяной цикл у человека
Япония возобновила импорт российской нефти — подробности сделки
Прохор Шаляпин рассказал о травле со стороны школьной учительницы
Зачем мульчировать помидоры/огурцы и др. в жару
Герои или вредители: божьи коровки и их влияние на ваш сад в 2025 году
Пьяные компании и агрессивные местные: эксперт по безопасности рассказал, как не стать жертвой на отдыхе
4 главных врага вашей кожи: эти привычки ускоряют старение – проверьте себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.