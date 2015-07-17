18 июля: День пожарного, Нельсон Мандела и Майн Кампф

День создания органов государственного пожарного надзора в России
Международный день Нельсона Манделы
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День памяти преподобного Афанасия Афонского (в крещении Авраамий). Он построил монастырь недалеко от Афона, где велись строгие богослужения. Во время строительных работ неожиданно обрушился верх храма и под ним был погребен Афанасий (1000).
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Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422). Церковь отмечает память Сергия в день его кончины (8 октября) и обретение его мощей 18 июля (5 июля по старому стилю). Мощи обретены при великом князе Георгии Дмитриевиче и находятся в серебряной раке в соборном храме Троицкой лавры.
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Афанасий Афонский. Афанасьев день. Месяцев праздник (полнолуние).
Если на Афанасия месяц при восходе "играет" (меняет свой цвет или перебегает с места на место) — это к урожаю хлебов.
От капустной бабочки капусту опрыскивают зольной водой.
Как медь желты облака — к дождю. Из гнилого кута наволокло тучи — будет дождь.
Именинники: Аввакум (Аввакуум, Аббакум), Анна, Афанасий, Кирилл, и Сергей.
18 июля 1872 года была впервые проведена процедура тайного голосования - сделано это было в Великобритании.
Мы писали раньше: Кого выбирать будем, россияне?!
18 июля 1921 года во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку BCG (БЦЖ). Название прививки произошло от имен ученых: BCG сокращенно от bacille de calmette et de guerin. Создатели вакцины стали нобелевскими лауреатами.
18 июля 1925 года вышло первое издание Mein Kampf Адольфа Гитлера.
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Запрет "Майн кампф" — по вине экономики
18 июля 1936 года в Испании началась гражданская война, продлившаяся три года. Во главе мятежников стал генерал Франсиско Франко, вскоре получивший звание генералиссимуса, объявивший себя вождем нации и пожизненным правителем. Сторонников Франко активно поддерживала гитлеровская Германия.
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18 июля 1942 года для подачи топлива в осажденный Ленинград вступил в строй трубопровод.
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18 июля 1947 года в западноберлинскую тюрьму Шпандау прибыли высокопоставленные нацистские преступники, приговоренные на Нюрнбергском процессе к разным срокам заключения.
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18 июля 1988 года глава Ирана Аятолла Хомейни заявил о согласии его страны с резолюцией Совета Безопасности ООН №598, призывавшей воюющие уже шесть лет Иран и Ирак к перемирию, выводу войск с захваченных территорий и проведению переговоров.
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18 июля 1909 года родился Андрей Громыко, министр иностранных дел СССР — с 1957-го по 1985 год.
Мы писали раньше: Опыт Громыко еще пригодится Москве
18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела, всемирно известный южноафриканский политический и государственный деятель. Из-за своего цвета кожи Мандела провел в тюрьмах ЮАР 28 лет, а стал затем президентом страны и получил Нобелевскую премию мира.
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18 июля 1938 года родился Пол Верховен, знаменитый кинорежиссер голландского происхождения, прославившийся в Голливуде. Видели "Основной инстинкт" или "Робокоп"?
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Верховен не может поменять Фандорину сексуальную ориентацию
18 июля 1956 года в Москве в семье генерала запаса родилась народная артистка России Любовь Казарновская.
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18 июля 1967 года родился американский киноактер Вин Дизел.
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18 июля 1792 года умер Джон Пол Джонс (John Paul Jones), самый легендарный моряк американского флота, адмирал русского флота.
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Джон Пол Джонс — адмирал Российской империи, основавший ВМФ США
18 июля 1927 года скончался Василий Поленов, живописец и музыкант.
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18 июля 1970 года умерла Елена Булгакова, третья жена писателя Михаила Булгакова. Она стала главным прототипом Маргариты, сохранила архив писателя, добилась публикации его произведений в СССР.
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