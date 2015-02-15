День праведника Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. День посвящен старцу Симеону и Анне пророчице, которые встретили в день Сретения младенца Иисуса Христа в храме. День мученика Власия Кесарийского (III век).
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День Симеона и Анны. День Симеона Богоприимца и Анны Сретенской. Симеон. Власий. Починки. Укрощение домового.
Починки — подготовка к весне.
"Семен с Анной сбрую чинят", ибо худая сбруя — несчастный выезд. "Семен и Анна расчиняй починки". "Власий — починки по сохе поминки". "В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да бороду столетнюю".
Симеон считается хранителем младенцев. Ему предназначена особая молитва. На иконах преподобный Симеон Богоприимец изображается обыкновенно с Предвечным младенцем на руках. Анну считают защитницей от грома и молнии.
День этот называется еще Власием, по святому Власию Кесарийскому (Вуколу), который жил в III веке, происходил из Кесарии Каппадокийской и был пастухом (по-гречески вукол). Когда настало гонение на христиан, святой Власий добровольно предал себя в руки мучителей, его подвергли истязаниям, бросили в котел с кипящей водой, но он остался невредимым. Пытавший его правитель, желая показать, что мученик не получил вреда оттого, что вода отстыла, бросился в котел и скончался. Обратив многих к вере во Христа, святой Власий мирно предал свою душу Богу. Пастушеский жезл святого вонзили в землю, и он вырос в огромное дерево, которое покрыло своими ветвями алтарь церкви, воздвигнутой над мощами праведника.
На Власия большие лужи. Полагали, что на Власия домовой заезжает лошадей. Чтобы избавиться от домового, привязывали к лошадям кнут, рукавицы, на ноги портянки. День укрощения домового.
С 16 февраля начало семи крутых (морозных) утренников: три до Власия (24 февраля), на Власия и четыре после Власия.
Именинники: Адриан, Азарий, Анна, Влас, Николай, Роман и Семен.
16 февраля 63 года — землетрясение в Помпеях (описано Сенекой). Произошло это за 16 лет до гибели города от извержения Везувия.
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16 февраля 1815 года оставленный без надзора на острове Эльба, Наполеон начал отдавать первые приказы, касающиеся бегства.
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16 февраля 1831 года Александр Пушкин пишет своему другу Петру Плетневу: "Через несколько дней я женюсь… Взять жену без состояния — я в состоянии — но входить в долги для ее тряпок — я не в состоянии…"
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16 февраля 1900 года в Лондоне вышел первый и единственный роман Уинстона Черчилля "Саврола". В начале месяца книга появилась в продаже в Нью-Йорке. Роман был написан тремя годами ранее в Индии. Возможно, он и пополнил бы плеяду выдающихся английских романистов, но в октябре 1900 года 26-летний Черчилль был избран членом палаты представителей от Консервативной партии и началась блестящая политическая карьера будущего премьер-министра Великобритании. Как бы то ни было, но в 1953 году Черчилль удостоился Нобелевской премии именно по литературе.
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16-17 февраля 1923 года археологическая экспедиция англичан, снаряженная лордом Карнавоном и возглавляемая Говардом Картером, вскрыла вход в гробницу фараона Тутанхамона. Гробница была обнаружена в ноябре предыдущего года, а саркофаг с мумией фараона был найден 3 января следующего года. Лорд к тому времени скончался от укуса москита во время посещения вскрытой гробницы. Многие другие участники экспедиции также скончались при странных обстоятельствах, что послужило слухам о действенности проклятия, высеченного на входе в гробницу. Лишь Картер прожил долгую жизнь.
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16 февраля 1936 года в прокат вышел фильм Александра Ивановского "Дубровский". Главного героя в экранизации пушкинского произведения сыграл Борис Ливанов.
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16 февраля 1937 года Уоллес Хьюм Карозерс, химик-исследователь фирмы DuPont, запатентовал нейлон.
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16 февраля 1943 года наши войска после решительного штурма, перешедшего потом в ожесточенные уличные бои, овладели городом Харьковом.
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16 февраля 1943 года на фасадах мюнхенских зданий появились надписи: "Долой Гитлера! Да здравствует свобода!", сделанные группой студентов "Белая роза". 18 февраля они были схвачены и 22-го казнены.
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16 февраля 1957 года на экраны Швеции вышел фильм Ингмара Бергмана "Седьмая печать".
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16 февраля 1959 года премьер-министром Республики Куба стал 30-летний Фидель Кастро Рус.
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16 февраля 1960 года американская атомная подводная лодка "Тритон" отправилась в первое подводное кругосветное путешествие.
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16 февраля 1978 года в свой первый рабочий рейс отправился атомный ледокол "Сибирь".
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16 февраля 1989 года после 16 лет супружества расстались Джейн Фонда и Том Хейден.
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16 февраля 1999 года в столице Кении Найроби турецкими спецслужбами арестован лидер Курдской рабочей партии Абдулла Оджалан.
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16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол 1997 года о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания глобального потепления. Это стало возможным после ратификации договора Россией в конце предыдущего года, когда вместе с нею не менее 55 процентов всех выбросов парниковых газов стало приходиться на долю ратифицировавших договор государств.
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