16 февраля: Помпеи потрясло, "огончарованный" Пушкин и взятие Харькова

16 февраля

Православный календарь

День праведника Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. День посвящен старцу Симеону и Анне пророчице, которые встретили в день Сретения младенца Иисуса Христа в храме. День мученика Власия Кесарийского (III век).

Читайте также: Кому на "том свете" жить хорошо

Народные традиции

День Симеона и Анны. День Симеона Богоприимца и Анны Сретенской. Симеон. Власий. Починки. Укрощение домового.

Починки — подготовка к весне.

"Семен с Анной сбрую чинят", ибо худая сбруя — несчастный выезд. "Семен и Анна расчиняй починки". "Власий — починки по сохе поминки". "В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да бороду столетнюю".

Симеон считается хранителем младенцев. Ему предназначена особая молитва. На иконах преподобный Симеон Богоприимец изображается обыкновенно с Предвечным младенцем на руках. Анну считают защитницей от грома и молнии.

День этот называется еще Власием, по святому Власию Кесарийскому (Вуколу), который жил в III веке, происходил из Кесарии Каппадокийской и был пастухом (по-гречески вукол). Когда настало гонение на христиан, святой Власий добровольно предал себя в руки мучителей, его подвергли истязаниям, бросили в котел с кипящей водой, но он остался невредимым. Пытавший его правитель, желая показать, что мученик не получил вреда оттого, что вода отстыла, бросился в котел и скончался. Обратив многих к вере во Христа, святой Власий мирно предал свою душу Богу. Пастушеский жезл святого вонзили в землю, и он вырос в огромное дерево, которое покрыло своими ветвями алтарь церкви, воздвигнутой над мощами праведника.

На Власия большие лужи. Полагали, что на Власия домовой заезжает лошадей. Чтобы избавиться от домового, привязывали к лошадям кнут, рукавицы, на ноги портянки. День укрощения домового.

С 16 февраля начало семи крутых (морозных) утренников: три до Власия (24 февраля), на Власия и четыре после Власия.

Именинники: Адриан, Азарий, Анна, Влас, Николай, Роман и Семен.

События

16 февраля 63 года — землетрясение в Помпеях (описано Сенекой). Произошло это за 16 лет до гибели города от извержения Везувия.

Читайте также:

Храмы Помпей ориентировались по звездам

Вулканы — уровень тревоги растет

16 февраля 1815 года оставленный без надзора на острове Эльба, Наполеон начал отдавать первые приказы, касающиеся бегства.

Читайте также: Наполеона залечили до смерти

16 февраля 1831 года Александр Пушкин пишет своему другу Петру Плетневу: "Через несколько дней я женюсь… Взять жену без состояния — я в состоянии — но входить в долги для ее тряпок — я не в состоянии…"

Читайте также: История любви: "огончарованный" Пушкин

16 февраля 1900 года в Лондоне вышел первый и единственный роман Уинстона Черчилля "Саврола". В начале месяца книга появилась в продаже в Нью-Йорке. Роман был написан тремя годами ранее в Индии. Возможно, он и пополнил бы плеяду выдающихся английских романистов, но в октябре 1900 года 26-летний Черчилль был избран членом палаты представителей от Консервативной партии и началась блестящая политическая карьера будущего премьер-министра Великобритании. Как бы то ни было, но в 1953 году Черчилль удостоился Нобелевской премии именно по литературе.

Читайте также: Как Черчилль обманул Сталина и Гитлера

16-17 февраля 1923 года археологическая экспедиция англичан, снаряженная лордом Карнавоном и возглавляемая Говардом Картером, вскрыла вход в гробницу фараона Тутанхамона. Гробница была обнаружена в ноябре предыдущего года, а саркофаг с мумией фараона был найден 3 января следующего года. Лорд к тому времени скончался от укуса москита во время посещения вскрытой гробницы. Многие другие участники экспедиции также скончались при странных обстоятельствах, что послужило слухам о действенности проклятия, высеченного на входе в гробницу. Лишь Картер прожил долгую жизнь.

Читайте также:

Сокровища древних несут погибель

Проклятый: он отомстил спустя 5 тысяч лет

16 февраля 1936 года в прокат вышел фильм Александра Ивановского "Дубровский". Главного героя в экранизации пушкинского произведения сыграл Борис Ливанов.

Читайте также: Если бы мы учили историю по "Дубровскому"…

16 февраля 1937 года Уоллес Хьюм Карозерс, химик-исследователь фирмы DuPont, запатентовал нейлон.

Читайте также: Чужие мозги сделали США супердержавой

16 февраля 1943 года наши войска после решительного штурма, перешедшего потом в ожесточенные уличные бои, овладели городом Харьковом.

Мы писали раньше: На Украине отменили Знамя Победы

16 февраля 1943 года на фасадах мюнхенских зданий появились надписи: "Долой Гитлера! Да здравствует свобода!", сделанные группой студентов "Белая роза". 18 февраля они были схвачены и 22-го казнены.

Читайте также:

Курт Хубер: Смерть — лишь переход к жизни

Ганс Шолль — восставший против Гитлера

Лики войны: жизнь ценою в листовку

Лики войны: Александр Шморель — страстотерпец

Белые розы для рейхсканцлера Германии

16 февраля 1957 года на экраны Швеции вышел фильм Ингмара Бергмана "Седьмая печать".

Мы писали раньше:

Ингмар Бергман воспет на языке кинематографа

К 90-летию Ингмара Бергмана: "Для меня было бы лучше, если бы я был неизвестен"

"Такие личности рождаются раз в сто лет!"

Сны о детстве Ингмара Бергмана

16 февраля 1959 года премьер-министром Республики Куба стал 30-летний Фидель Кастро Рус.

Читайте также:

Истории любви: сто жен Фиделя Кастро

Куба — достоинство как национальная идея

Как Фидель Кастро радиста с "Ленина" женил

16 февраля 1960 года американская атомная подводная лодка "Тритон" отправилась в первое подводное кругосветное путешествие.

Читайте также: Отряд советских АПЛ, перехитривший НАТО

16 февраля 1978 года в свой первый рабочий рейс отправился атомный ледокол "Сибирь".

Читайте также:

"Сибирь", покорившая Северный полюс

Зачем нам нужен этот дорогой ледокол

16 февраля 1989 года после 16 лет супружества расстались Джейн Фонда и Том Хейден.

Читайте также: Джейн Фонда о том, как оставаться юной в любом возрасте

Смотрите фоторепортаж: Джейн Фонда оставила свои отпечатки на голливудском бульваре

16 февраля 1999 года в столице Кении Найроби турецкими спецслужбами арестован лидер Курдской рабочей партии Абдулла Оджалан.

Читайте также:

Автономия курдов — изящный ход Асада?

Как Асад переманил на свою сторону курдов

Курды объявили Турции перемирие

Кто стоит за убийством курдских активисток

Можно ли подавить курдское движение?

16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол 1997 года о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания глобального потепления. Это стало возможным после ратификации договора Россией в конце предыдущего года, когда вместе с нею не менее 55 процентов всех выбросов парниковых газов стало приходиться на долю ратифицировавших договор государств.

Читайте также:

ООН: Земля готовит человечеству апокалипсис

Прихоти все-таки убьют человечество

Киотский протокол: все точки над "i"

У природы нет плохой погоды, а у США — есть

Большие мины под Киотским протоколом

Дни рождения

16 февраля 1834 года родился Эрнст Геккель (Ernst Heinrich Philipp August Haeckel) (1834 — 9.8.1919), немецкий естествоиспытатель, последователь Ч. ДАРВИНА.

Читайте также: Теория Дарвина довела до мировой войны

16 февраля 1909 года родился Ричард (Дик) Макдональд (Dick McDonald) (1909 — 14.7.1998), американский деятель общепита, вместе со старшим братом Морисом придумавший ресторан быстрого обслуживания.

Читайте также:

"MacDonalds" — великий и ужасный

Вся правда о "МакДоналдс": куры-мутанты, коровы-каннибалы, моча в …

16 февраля 1941 года родился Ким Чен Ир (1941 — 17.12.2011), руководитель Корейской Народно-демократической Республики.

Читайте также: Жизнь Ким Чен Ира — за завесой тайны

16 февраля 1955 года родился Валерий Анатольевич Рубаков (1955), астрофизик, академик РАН (1997).

Читайте также: Чаепития в Академии: жизнь Галактики

Скорбные даты

16 февраля 1912 года умер Николай (Иван Дмитриевич) Касаткин (13.8.1836 — 1912), православный миссионер, первый архиепископ православной церкви в Японии.

Читайте также:

Святой Николай — из страны самураев

Николай Японский — апостол ХХ века

16 февраля 1996 года скончался Владимир Мигуля (18.8.1945 — 1996), композитор и певец.

Читайте также: Вдова Владимира Мигули Марина: Он знал, что умрет