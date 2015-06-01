2 июня: День здорового питания, Мертвые души и слухи о смерти Марка Твена

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2 июня

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Фото: Правда.Ру

Православный календарь

День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия (284). За веру в Христа они были подвергнуты жестоким пыткам и убиты отсечением головы. Фалалею в то время было 18 лет.

Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея Руси чудотворца (1431).

Народная традиция

День Фалалея. Фалалей. Фалелей. Фалалей Тепловей. Фалалей Теплый. Фалалей Огуречник. День святого Алексия. Огуречник. Грядочник.

Мученик Фалалей известен в народе под именем Огуречника, т. к. с этого дня начинали сеять огурцы. "На Филиппа да на Фалалея — доставай огурцы скорее". "На Фалалея — сади огурцы". "Пришел Фалалей — досевай огурцы поскорей".

По приметам посадку огурцов производят скрытно, даже от домашних, кто не участвует в посадке. Особенно скрывают первую грядку, а затем первый выросший огурец. Его закапывают в потаенном месте, как бы принося жертву святым. И если будет много желтых до поры поблекших плетей — виноват "недоброжелательный глаз", который увидел "на росту" первый огурец.

Если в этот день много шишек на елке — к хорошему урожаю огурцов. Зацветают поздние сорта крыжовника. Распускается жасмин. В огороде — повторный посев редиса.

Высадка в грунт рассады баклажанов (до 12 июня с укрытием на ночь). Ягодники от вредителей и болезней опрыскивают раствором кальцинированной соды с мылом.

Именинники: Александр, Алексей, Тимофей и Фалалей.

События

2 июня 1842 года вышел в свет первый том поэмы Николая Васильевича Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души". Поэма вызвала небывалое возбуждение и в читательских кругах, и в критике — от самых возвышенных похвал до обвинений в клевете на действительность. Известно, что сюжет "Мертвых душ", как и "Ревизора", был подсказан Гоголю Пушкиным: анекдот превратился в богатое художественное произведение. Практически все имена героев поэмы стали нарицательными.

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2 июня 1851 года американский штат Мэн первым ввел на своей территории "сухой закон".

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2 июня 1856 года — начало истории Благовещенска, центра Амурской области.

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2 июня 1896 года итальянец Гульельмо Маркони запатентовал в США радио.

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2 июня 1897 года The New York Journal, опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены".

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2 июня 1944 года в Алжире на базе Комитета национального освобождения создано Временное правительство Французской республики во главе с генералом де Голлем.

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2 июня 1953 года состоялась коронация 27-летней Елизаветы II. Сегодня она -царствующая глава Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 15-ти государств Содружества Наций, глава Англиканской церкви, главнокомандующий вооружёнными силами и Лорд Острова Мэн. Событие стало одной из первых международных новостей, которое полностью освещалось телевидением. "Би-би-си" и три американских телеканала вели цветную передачу, хотя большинство зрителей тогда пользовались черно-белыми телевизорами.

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2 июня 1955 года была принята особая директива Генштаба СССР, которая положила начало Научно-исследовательскому испытательному полигону № 5, который ныне известен как космодром Байконур.

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2 июня 1968 года Александр Солженицын написал в своем дневнике: "Архипелаг" закончен, отснята пленка, свернута в капсулу… Отправление будет авантюрное, с большим риском…". Первый том "Архипелага ГУЛАГ" будет опубликован в Париже через пять лет. В предисловии автор напишет: "Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед еще живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда госбезопасность все равно взяла эту книгу, мне ничего не остается, как немедленно публиковать ее".

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2 июня 1972 года во Франкфурте-на-Майне арестован лидер левацкой террористической организации RAF Андреас Баадер и двое его сподвижников. Через две недели была арестована и Ульрика Майнхов — последняя из руководства RAF.

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2 июня 1975 года впервые за всю историю в Лондоне в июне выпал снег.

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2 июня 1977 года суд в американском городе Фарго (шт. Северная Дакота) приговорил к двум пожизненным заключениям активиста Движения американских индейцев Леонарда Пелтиера, обвиненного в убийстве двух агентов ФБР.

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2 июня 1983 года запущена автоматическая космическая межпланетная станции "Венера-15".

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Дни рождения

2 июня 1740 года родился Донатьен Альфонс де Сад, знаменитый французский писатель, маркиз, основоположник садизма. Маньяк более 27 лет своей жизни провел в тюрьме и умер в доме для сумасшедших на окраине Парижа.

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Знаменитые гении секса

2 июня 1743 года родился Алессандро Калиостро (Джузеппе Бальзамо), знаменитый авантюрист и шарлатан.

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2 июня 1937 года родилась Юнна Мориц, поэтесса.

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Скорбные даты

2 июня 1882 года скончался Джузеппе Гарибальди, национальный герой Италии, знаменитый патриот.

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2 июня 1987 года скончался Андрес Сеговия, испанский гитарист-виртуоз. Свой творческий путь уроженец Андалусии начал в 15 лет. Не имевший никакого музыкального образования, Сеговия в 1924 г. покорил всю Европу, затем последовали гастроли по Южной и Северной Америке. Он исполнял Баха, Моцарта, Гайдна, собственные сочинения. Его признавали даже самые непримиримые противники гитары.

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