День российского предпринимательства
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День памяти мученицы Гликерии девы и с нею Лаодикия, стража темничного (177). Гликерия отказалась принести жертву идолам и проповедовала Христа, за что претерпела страшные мучения. Была убита львицей.
День памяти Гликерии девы новгородской (1522).
Гликерия. Лукерья Комарница. Комарница. Гречкосейка.
Если в этот день появляются комары, то летом ягоды родятся в большом изобилии. Много комаров — "готовь по ягоды коробов". Много мошек — "готовь по грибы лукошек".
В садах, если сухо, обильно поливают яблони. Опрыскивают яблони 0,1%-ным раствором хлорокиси меди от парши.
Именинники: Александр, Георгий, Гликерия, Ефим, Ирина, Макар и Юрий.
26 мая 1521 года Папа Римский осудил высказывание Мартина Лютера, который посмел критиковать церковь.
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26 мая 1583 года в Стратфордской церкви крещен первый ребенок великого Вильяма Шекспира - дочь Сюзанна. Великим поэт и драматург станет гораздо позже, пока же ему было всего 19 лет.
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26 мая 1590 года в царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало колонизации Сибири.
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26 мая 1829 года 18-пушечный русский бриг "Меркурий" под командованием капитан-лейтенанта А. И. Казарского был настигнут в море двумя турецкими линейными кораблями, имевшими на борту 184 орудия.
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Подвиг маленького брига и его капитана
"Меркурий": морской бой за георгиевскую ленту
26 мая 1883 года в Москве был освящен Храм Христа Спасителя.
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26 мая 1896 года в Москве коронован Николай II. Через несколько дней устроенные по этому случаю празднования завершатся кровавой трагедией на Ходынском поле.
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26 мая 1904 года высадившаяся в начале мая на Квантунский полуостров японская 2-я армия отрезала Порт-Артур от основных сил русской армии в Маньчжурии. Обороняли весь полуостров всего две дивизии: 4-я и 7-я, а позиции на Цзиньчжоуском перешейке против японцев защищал лишь один полк. Но в ночь на 27 (14 по ст. ст.) мая солдатам и офицерам пришлось оставить перешеек и отойти на передовые позиции обороны Порт-Артура на горных перевалах, задержав подход японцев к самой крепости еще на 2 с половиной месяца.
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26 мая 1994 года — тайная свадьба Майкла Джексона и Лизы Мари Пресли в Доминиканской Республике. По другим данным, свадьба состоялась 18 мая.
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Дни рождения
26 мая 1265 года человечеству был послан "последний поэт Средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени" - Данте Алигьери.
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26 мая 1878 года родилась Айседора Дункан, американская балерина, одна из основоположниц танца модерн.
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Истории любви: босоножка и крестьянский поэт
Истории любви: поэт и танцовщица
26 мая 1905 года родился Альдо Гуччи, итальянский модельер.
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26 мая 1907 года родился Георгий Байдуков, летчик, Герой Советского Союза, член экипажа В. П. Чкалова, совершившего беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — США.
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26 мая 1912 года родился Янош Кадар, глава социалистической Венгрии.
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26 мая 1935 года родился Аллан Чумак, телевизионный целитель.
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26 мая 1818 года умер Михаил Барклай-де-Толли, полководец.
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26 мая 1888 года ушел из жизни Асканьо Собреро, итальянский химик, получивший мощное взрывчатое вещество — нитроглицерин (1847). Напуганный разрушительной силой своего открытия, он прекратил дальнейшую работу над ним. Через 20 лет успех придет к Альфреду НОБЕЛЮ, придумавшему динамит.
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26 мая 1905 года покончил с собой Савва Морозов, промышленник и меценат.
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26 мая 1927 года скончался выдающийся русский художник Борис Кустодиев - живописец, портретист, иллюстратор, театральный декоратор. Илья Репин называл его "Богатырем русской живописи".
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26 мая 2008 года умер Сидни Поллак, американский кинорежиссер ("Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?", "Три дня Кондора", "Тутси", "Фирма", "Сабрина"). В 1986 году получил "Оскар" как лучший режиссер за фильм "Из Африки".
Мы писали: Ушел из жизни известный американский режиссер Сидни Поллак
Поступил приказ об отправке группами по шесть человек в Артёмовск, некоторые хотели написать отказ, но старший сержант ответил коротко: "Бахмут тебя научит".