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Елена Тимошкина

26 мая: День предпринимателя, колонизация Сибири и тайная свадьба Майкла Джексона

Общество » День в истории » Май

26 мая

День российского предпринимательства

26 мая: День предпринимателя, колонизация Сибири и тайная свадьба Майкла Джексона
Фото: Правда.Ру

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Православный календарь

День памяти мученицы Гликерии девы и с нею Лаодикия, стража темничного (177). Гликерия отказалась принести жертву идолам и проповедовала Христа, за что претерпела страшные мучения. Была убита львицей.

День памяти Гликерии девы новгородской (1522).

Народные традиции

Гликерия. Лукерья Комарница. Комарница. Гречкосейка.

Если в этот день появляются комары, то летом ягоды родятся в большом изобилии. Много комаров — "готовь по ягоды коробов". Много мошек — "готовь по грибы лукошек".

В садах, если сухо, обильно поливают яблони. Опрыскивают яблони 0,1%-ным раствором хлорокиси меди от парши.

Именинники: Александр, Георгий, Гликерия, Ефим, Ирина, Макар и Юрий.

События

26 мая 1521 года Папа Римский осудил высказывание Мартина Лютера, который посмел критиковать церковь.

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26 мая 1583 года в Стратфордской церкви крещен первый ребенок великого Вильяма Шекспира - дочь Сюзанна. Великим поэт и драматург станет гораздо позже, пока же ему было всего 19 лет.

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26 мая 1590 года в царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало колонизации Сибири.

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26 мая 1829 года 18-пушечный русский бриг "Меркурий" под командованием капитан-лейтенанта А. И. Казарского был настигнут в море двумя турецкими линейными кораблями, имевшими на борту 184 орудия.

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"Меркурий": морской бой за георгиевскую ленту

26 мая 1883 года в Москве был освящен Храм Христа Спасителя.

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26 мая 1896 года в Москве коронован Николай II. Через несколько дней устроенные по этому случаю празднования завершатся кровавой трагедией на Ходынском поле.

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26 мая 1904 года высадившаяся в начале мая на Квантунский полуостров японская 2-я армия отрезала Порт-Артур от основных сил русской армии в Маньчжурии. Обороняли весь полуостров всего две дивизии: 4-я и 7-я, а позиции на Цзиньчжоуском перешейке против японцев защищал лишь один полк. Но в ночь на 27 (14 по ст. ст.) мая солдатам и офицерам пришлось оставить перешеек и отойти на передовые позиции обороны Порт-Артура на горных перевалах, задержав подход японцев к самой крепости еще на 2 с половиной месяца.

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26 мая 1994 года — тайная свадьба Майкла Джексона и Лизы Мари Пресли в Доминиканской Республике. По другим данным, свадьба состоялась 18 мая.

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Дни рождения

26 мая 1265 года человечеству был послан "последний поэт Средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени" - Данте Алигьери.

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26 мая 1878 года родилась Айседора Дункан, американская балерина, одна из основоположниц танца модерн.

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Истории любви: босоножка и крестьянский поэт

Истории любви: поэт и танцовщица

26 мая 1905 года родился Альдо Гуччи, итальянский модельер.

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26 мая 1907 года родился Георгий Байдуков, летчик, Герой Советского Союза, член экипажа В. П. Чкалова, совершившего беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — США.

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26 мая 1912 года родился Янош Кадар, глава социалистической Венгрии.

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26 мая 1935 года родился Аллан Чумак, телевизионный целитель.

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Скорбные даты

26 мая 1818 года умер Михаил Барклай-де-Толли, полководец.

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26 мая 1888 года ушел из жизни Асканьо Собреро, итальянский химик, получивший мощное взрывчатое вещество — нитроглицерин (1847). Напуганный разрушительной силой своего открытия, он прекратил дальнейшую работу над ним. Через 20 лет успех придет к Альфреду НОБЕЛЮ, придумавшему динамит.

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26 мая 1905 года покончил с собой Савва Морозов, промышленник и меценат.

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26 мая 1927 года скончался выдающийся русский художник Борис Кустодиев - живописец, портретист, иллюстратор, театральный декоратор. Илья Репин называл его "Богатырем русской живописи".

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26 мая 2008 года умер Сидни Поллак, американский кинорежиссер ("Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?", "Три дня Кондора", "Тутси", "Фирма", "Сабрина"). В 1986 году получил "Оскар" как лучший режиссер за фильм "Из Африки".

Мы писали: Ушел из жизни известный американский режиссер Сидни Поллак

Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сибирь николай ii календарь майкл джексон
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