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Елена Тимошкина

4 мая: свобода Шевченко, Хаджи-Мурат и суд над Аль Капоне

5:06
Общество » День в истории » Май

Православный календарь

День святого мученика Ианнуария, епископа, и с ним мученика Прокула и других (305 год).

4 мая: свобода Шевченко, Хаджи-Мурат и суд над Аль Капоне
Фото: Правда.Ру

Народная традиция

День Прокла. День Прокла — проклятие нечистой силы. После окликания родителей (3 мая) было заведено проклинать нечистую силу. Проклятия выкликали старики, стоя лицом к западу. Этим деревенский люд ограждал себя от злой нечисти на всю весну.

Покрывается цветками обыкновенная, лиловая сирень. Раннее цветение черемухи (среднее 9 мая, позднее 16 мая). Значит, будет похолодание. В садах зацветают нарциссы. Посадка чеснока для летнего использования.

Именинники: Аполлос, Валентин, Денис, Исакий, Максимиан Кондрат, и Федор.

События

4 мая 1838 года из крепостной неволи был выкуплен Тарас Шевченко.

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4 мая 1852 года дагестанец Хаджи-Мурат, перешедший со своим отрядом на сторону русских, перебил охрану и ушел в горы. Участник освободительной борьбы кавказских горцев впоследствии был воспет в произведениях Л. Н.Толстого, а голова Хаджи-Мурата до сегодняшнего дня хранится в "Кунсткамере" в Санкт-Петербурге.

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4 мая 1927 года в США была создана Академия киноискусства, которая через некоторое время учредила свой приз — золотую статуэтку "Оскар".

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4 мая 1927 года генерал Аугусто Сесар Сандино отверг ультиматум американских интервентов и начал борьбу за освобождение Никарагуа. Отмечается в стране как День национального достоинства.

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4 мая 1932 года состоялся суд над, наверное, самым известным гангстером Америки - Аль Капоне. Он угодил за решетку не за убийства и торговлю запрещенным спиртным, а за уклонение от уплаты налогов.

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4 мая 1949 года — гибель итальянской футбольной команды "Торино" в авиакатастрофе.

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4 мая 1950 года были возвращены на родину германские военнопленные общим числом один миллион девятьсот тридцать девять тысяч сто шестьдесят три человека.

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4 мая 1961 года в СССР был принят указ об усилении борьбы с тунеядством - Председатель Президиума Верховного Совета СССР Никита Сергеевич Хрущев подписал указ "Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни".

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Борьба с тунеядством от СССР и до наших дней

Тунеядцы искоренили себя сами

4 мая 1982 года советские альпинисты впервые покорили Эверест. Первыми поднялись Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский.

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Дни рождения

4 мая 1852 года родилась Элис Лидделл. Эта прожившая долгую и ничем не примечательную жизнь английская дама вошла в историю как семилетняя девочка, вдохновившая математика Чарлза Доджсона на выдумывание удивительной истории о приключениях Алисы в стране чудес, а затем убедившая его увековечить импровизированный рассказ на бумаге. Доджсон взял себе псевдоним Льюис Кэрролл, под которым этого автора и по сей день знает абсолютное большинство читателей.

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4 мая 1914 года в Витебске родился Марк Фрадкин.

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4 мая 1928 года родился Хосни Мубарак, выдающийся ближневосточный политик, президент Египта.

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4 мая 1929 года родилась Одри Хепберн, легендарная американская киноактриса. Смотрели "Римские каникулы"?

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4 мая 1934 года родилась Татьяна Самойлова, киноактриса.

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4 мая 1943 года родился Михаил Шемякин, известный художник и скульптор с весьма узнаваемым стилем.

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Скорбные даты

4 мая 1980 года умер Иосип Броз Тито, президент Югославии, маршал.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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