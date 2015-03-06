7 марта: ОСВОД, телефон и Рабыня Изаура

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Православный календарь

День памяти преподобного Моисея Белозерского. Сведений о нем немного. Известно, что он имел дар прозорливости (XVI век).

Фото: Pravda.Ru День в истории 7 марта

Народные приметы

Ранний срок прилета грачей, скворцов (средний — 17 марта. Поздний — 15 апреля).

Именинники: Афанасий, Марк, Маврикий, Регина, Федор и Филипп.

События

7 марта 1573 года русский первопечатник Иван Федоров основал во Львове первую местную типографию.

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7 марта 1872 года в нашей стране было основано "Общество спасения на водах" - ОСВОД.

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7 марта 1876 года американец Александр Белл запатентовал телефон.

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7 марта 1908 года мэр Цинциннати Марк Брейт, выступая перед городским советом, заявил, что "женщины физически не способны управлять автомобилем".

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7 марта 1946 года в Восточной Германии был основан "Союз свободной немецкой молодежи", первым председателем которого стал Эрих Хоннекер.

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7 марта 1975 года на экраны страны вышел фильм режиссера Андрея Тарковского "Зеркало".

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7 марта 1989 года в СССР был закончен показ 15-серийного бразильского сериала "Рабыня Изаура". Первые две серии были показаны в 16 октября 1988 года.

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7 марта 2003 года Фидель Кастро избран на очередной пятилетний срок Председателем Государственного совета Кубы.

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Дни рождения

7 марта 1792 года родился Джон Фредерик Вильям Гершель, английский астроном. Открыл свыше 3000 двойных звезд, составил 11 каталогов двойных звезд и большой каталог туманностей. Джон Гершель также был одним из пионеров фотографии: придумал само это слово, а также начал применять термины "негатив" и "позитив". Именно Гершель впервые стал применять гипосульфит как закрепитель фотоизображения.

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7 марта 1875 года родился Морис Равель, французский композитор, написавший знаменитую тему "Болеро".

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7 марта 1878 года родился русский художник Борис Кустодиев, автор "Купчихи за чаем", "Масленицы", "Русской Венеры". "Пестрая кустодиевская румяная Русь" — это ярмарки, базары, пасхальные празднества и знаменитые пышногрудые красавицы.

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Будущий нацистский палач, глава СС Рейнгард Гейдрих, ставший одной из самых зловещих фигур в окружении Гитлера, пришел в этот мир 7 марта 1904 года.

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7 марта 1908 года родилась Анна Маньяни, итальянская актриса.

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7 марта 1948 года родился Шамиль Тарпищев, президент федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета.

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Скорбные даты

Согласно европейским историческим хроникам, 7 марта 1274 года скончался Фома Аквинский, знаменитый богослов и философ-классик.

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7 марта 1803 года умерла Прасковья Шереметева, крепостная актриса, ставшая графиней.

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7 марта 1999 года скончался Стэнли Кубрик, легендарный американский кинорежиссер. Успех пришел к нему после снятой в 1957 году ленты "Дороги славы". Потом последовали знаменитый "Спартак", "Лолита", "Доктор Стренджлав" и, конечно, "Космическая одиссея: 2001 год". Этот фильма назван лучшим фантастическим фильмом всех времен, а также принес мастеру "Оскара" — за спецэффекты. "Заводной апельсин", "Сияние" и "Цельнометаллическая оболочка" еще больше прославили имя режиссера.

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7 марта 2014 года умер Анатолий Кузнецов, киноактер. Самой знаменитой его ролью стал Федор Сухов из "Белого солнца пустыни".

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