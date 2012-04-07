Королева с принцем и без: Виктория провела на британском троне 40 лет после смерти любимого супруга

5:09 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Интерес к личной жизни звезд сродни подглядыванию в замочную скважину — если какая-то поп-дива потеряет воздыхателя или чемпион лишится своей благоверной, нам остается лишь им посочувствовать. Другое дело — правители. Когда смерть обожаемого мужа ведет страну к политическому кризису, который грозит сменой режима, это уже смахивает на революцию.

Фото: Королевская коллекция (Великобритания); commons.wikimedia.org by Эдвин Ландсир (1802–1873), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виндзорский замок в наше время; Королева Виктория, принц Альберт и Виктория, принцесса королевская

Королева Виктория, потерявшая в 1861 году горячо любимого супруга Альберта Саксен-Кобургского, отца девятерых ее детей, впала в столь продолжительную депрессию что в Британии заговорили о возможности упразднения монархии и учреждения республиканских институтов. Встряхнуться несчастной женщине помогли заботы о подрастающих детях и — не в последнюю очередь — важные государственные дела.

Хорошо бы знать о сильных мира сего побольше уже при их жизни. Историкам часто остается копаться в грязном белье, а современники, когда бы и знали, вряд ли могли повлиять на ситуацию. В демократические времена многое изменилось, и порой общественное мнение очень сильно влияет на расстановку фигур на политической шахматной доске. Давайте вспомним, как оно было раньше, и заглянет в не столь уж далекое прошлое — в добрую старую Англию!

В истории любви русского царя Александра Второго мы вкратце упомянули о том, что будущая королева Великобритании Виктория бросала страстные взоры на наследника российского престола Александра Николаевича, но их счастью не суждено было сбыться. В своем дневнике Виктория тогда записала: "Мне было грустно, потому что уезжал этот милый юноша, в которого, как мне кажется, я немножко влюбилась (шучу)".

Говорят, в каждой шутке есть доля правды. Действительно, юная Виктория, уже ставшая королевой, не спешила замуж и капризничала: "Я так привыкла делать то, что мне хочется, что девять шансов из десяти, что я не смогу ужиться ни с одним мужчиной". Но герцогиня Саксен-Кобург-Заальфельдская, ее бабка с материнской стороны, решила отдать руку Виктории ее двоюродному брату Альберту, герцогу Саксен-Кобург-Готскому. Девушку же бесило, что выбор был сделан без ее согласия.

А в это время в романтическом замке Розенау в деревенской глуши рос немецкий принц Альберт из немецкой династии герцогов Кобургских. Когда Альберту исполнилось три годика, его кормилица предрекла, что он непременно женится на королеве. Подросший Альберт не заглядывался ни на одну юбку, оставаясь девственником и предпочитая женскому обществу компанию ученых мужей. В его карликовом государстве насчитывалось не более 150 тысяч жителей, тогда как население одного только Лондона, вотчины его будущей супруги, составляло 2 миллиона человек.

Виктории Альберт понравился с первой же встречи. Но, как отмечают авторы биографии королевы Филипп Александр и Беатрис де Л'Онуа, Виктория "прекрасно помнила, что ее двоюродный брат не проявлял никакого интереса к светским развлечениям, страдал желудком, не любил ночи без сна, английскую еду, язык Шекспира и лондонский туман". Сама Виктория с пеленок, когда ее ласково называли Пусси, тоже разговаривала только на немецком, но, став королевой, была обязана говорить на языке своих подданных.

Когда в Англию приехал дядя Леопольд (между прочим, король Бельгии), визита которого Виктория ждала "с отвращением" именно по причине навязываемого ей брака, Виктория продолжала настаивать на том, что она "не брала на себя никаких обязательств" в отношении Альберта. В свете обсуждали причины ветреного поведения юной королевы. Известная сплетница княгиня Ливен заметила, что единственным мужчиной, за которого монаршая особа хотела бы выйти замуж, был лорд Мельбурн. Так ли это — бог весть, однако Виктория просила бельгийского короля отменить визит в Англию двух ее двоюродных братьев, одним из которых был Альберт.

В ответ Леопольд I наслал на остров целые полчища Кобургов, чтобы Виктория ощутила дух семьи. И тут чуть не разыгралась трагедия. Виктория не осталась равнодушной к одному белокурому немецкому принцу 26 лет. Пока Виктория попутала кузенов, Альберт прислал письмо с извинениями, что их с братом приезд задерживается еще на неделю. Даже королева с ехидцей отметила, что "они не слишком торопятся сюда".

Но все мы знаем, что браки заключаются на небесах, и чему быть, тому не миновать. Предоставим слово 20-летней Виктории: "Альберт очень мил и необыкновенно красив, у него изумительные голубые глаза, прелестный нос, красивые губы, изящные усы и маленькие бакенбарды. У него хорошая фигура, широкие плечи и тонкая талия. Он покорил мое сердце". И тут же, словно смотря на своего избранника со стороны, она спохватывается: "У него, бесспорно, правильные черты лица, но при этом само лицо остается безвольным и бесцветным. И вообще этот юноша более всего походит на второразрядного оперного тенора".

Юная королева Виктория объясняла своему премьер-министру, что твердо решила вступить в брак по любви и более того, никогда не выйдет замуж за мужчину, любившую до нее другую женщину. Королевский максимализм подпитывался не только пылкими клятвами Альберта в том, что он прежде никого не любил, но и его преданным отношением к ней. Виктория с умилением отмечала в дневнике, что он ни на кого, кроме нее, не смотрит.

Свадьбу назначили на 10 февраля 1840 года. Молодой принц признался, что не рассчитывал на столь быстрый брак, и с немецкой прямолинейностью добавил: "В моей любви нет никакого расчета!". Виктория же, осознававшая, что сама она далеко не красавица, просто радовалась свалившейся на нее любви: "Я самая счастливая женщина в мире".

Спокойный характер Альберта позволял ему терпеть авторитарный нрав жены. Она садилась за стол в его кабинете и исправляла его орфографические ошибки, подчищая их специальным ножичком. Она не позволила ему стать пэром, что дало бы принцу право заседать в Палате лордов, по причине ревностного отношения англичан к любому иностранному вмешательству в управление страной. В доверенные лица мужу королева навязывала нужных людей, которые не всегда были по душе Альберту. Эта не самая романтическая сторона королевского брака касается еще их их добрачных отношений.

Но вот, наконец, четыре человека внесли свадебный торт, весивший 150 килограммов. С его вершины фигура, символизировавшая британскую нацию, благословляла новобрачных. У ног Альберта сидела собака — символ верности, а рядом с королевой, как писала "Таймс", была пара голубков, олицетворявших вечную любовь. На следующее утро королева отослала своему премьер-министру Мельбурну записку, желая поделиться с ним переполнявшей ее радостью после "чудесной, бурной ночи". Виктория не предполагала, что кто-то "сможет так любить ее".

Принц тоже был "полностью удовлетворен своей супружеской жизнью и совершенно счастлив", о чем сообщал своему немецкому другу, но сетовал, что не может "должным образом соответствовать своему высокому положению, ибо являюсь мужем, но не хозяином". Спасение он находил в занятиях литературой и искусством. Кстати, знаменитый лондонский концертный зал Альберт-холл — это дань уважения королевы памяти покойного супруга и его увлечениям.

Официально причиной смерти 42-летнего принца-консорта, последовавшей спустя два десятилетия после свадьбы с Викторией, объявили тиф, но уже тогда в некоторых английских медицинских журналах были высказаны сомнения в правильности диагноза. Действительно, никто из членов королевской семьи и придворных не заразился. Предположительно Альберт был болен раком кишечника или желудка. Виктория отрезала по пряди волос у себя и дочерей, чтобы вложить локоны в ладонь любимого мужа. Будучи уверенной, что скоро последует вслед за супругом, королева привела в порядок все свои бумаги. Но судьба распорядилась иначе.

Виктория, которую в народе прозвали "Вдова" (The Widow), прожила и проправила еще почти 40 лет, проведя рекордные 63 года на троне Британской империи. Она, подобно другой царственной особе, Екатерине Медичи, более не снимала своих траурных одежд.

Уточнения

Викто́рия (англ lang="en">Victoria, имя при крещении — Александрина Виктория англ. Alexandrina Victoria; 24 мая 1819[…], Кенсингтон, Великобритания[…] — 22 января 1901[…], Осборн-хаус, Великобритания) — королева Соединённого королевства Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 года, императрица Индии с 1 мая 1876 года (провозглашение в Британской Индии — 1 января 1877 года). Период правления Виктории ознаменовал эпоху наивысшего расцвета Британской империи.



Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

