Интроверт, дышите глубже!

Британцы называют этих персонажей wallflowers — на вечеринках такие люди обычно жмутся к стенке и мечтают поскорее смыться. Вы очень боитесь праздников? Предпочитаете домашние посиделки с семьей шумным корпоративным мероприятиям? После официальных и не очень мероприятий чувствуете себя, словно выжатый лимон? Однозначно — вы точно интроверт!



Это нужно знать всем интровертам

Пока интроверт живет в отчем доме, его образ жизни не волнует никого, кроме него самого и пары-тройки самых близких людей. Однако вступление в брак подразумевает в большинстве случаев необходимость встречаться с общими друзьями и ходить по гостям. Пара интровертов всегда договорится между собой, но как быть, если вторая половина чрезмерно общительный человек?

"Вокруг интровертов образовалась отдельная культура. Чтобы получить то, что им нужно, таким людям приходится прилагать больше усилий, — поясняет психолог Ларри Ричардс, глава консалтинговой компании Hildebranp Baker Robbins. — Исследования доказывают, что мозговая деятельность у интровертов гораздо активнее, чем у экстравертов, а кроме того, глюкоза в их организме "сжигается" гораздо быстрее. Естественно, это требует больших энергетических затрат, потому-то они и чувствуют себя изможденными после вечеринок. Мозг интроверта с самого рождения является более совершенным генератором идей, чем мозг экстраверта. Они больше внимания уделяют тому, что происходит вокруг, и не нуждаются в обществе, поскольку проводить время наедине с собственными мыслями им гораздо интереснее".

Читайте также: Хэллоуин, Самайн или День всех святых?

Как интроверту привести себя в чувство по утрам

Попробуйте поступать несколько дней по утрам так, как описано ниже, и проследите за своим самочувствием.

Поставьте будильник достаточно рано, чтобы иметь утром немного времени для себя.

Просыпайтесь под приятную музыку.

Сядьте, потом неторопливо выскользните из постели.

Посмотрите в окно, в ту сторону, где самый приятный вид, подышите на свету.

Пять минут выполняйте легкие упражнения на растяжку.

Интровертам нужна медитация и специальная техника дыхания

И все-таки, что можно сделать, чтобы праздник стал для интроверта развлечением, а не пыткой? Специалисты советуют овладеть специальной техникой дыхания и медитации.

Медитация для интровертов

Медитация учит фокусироваться и управлять своим состоянием и сознанием - она легче дается интровертам, изначально обращенным внутрь себя, чем экстравертам.

Сядьте удобно в кресло, спина прямая, ноги достают до пола, руки свободно лежат на бедрах. Или же вы можете сесть, скрестив ноги, на диване, руки положить на колени. Практикуйте эту технику медитации в такое время, когда вас меньше всего могут отвлечь родные, друзья, дети или же посетители. Установите таймер приблизительно на пятнадцать-двадцать минут. Закройте глаза. Дышите через нос. Сосредоточьте свое внимание на дыхании - как вы вдыхаете, выдыхаете, вдох, выдох, вдох, выдох ... Представьте ваше дыхание в виде ленты, которая движется вниз в легкие и ниже, в живот, а потом, когда вы начинаете выдох, оборачивается в животе и движется вверх через легкие в горло и выходит через нос. Теперь, в своем воображении надо увидеть эту ленту выдыхаемого воздуха простирающейся перед вашим лицом. Она разворачивается в космосе и возвращается через ноздри на вдохе снова. Будьте сосредоточены на этой непрерывной ленте дыхания. Если будете отвлекаться на какие-то внутренние или внешние стимулы, просто заметьте это, не осуждая себя, обратите внимание на то, что сейчас вы больше не сосредоточены на своем дыхании. И возвратите свое сознание опять к своему дыханию.

Конечно, можно отнестись к такой рекомендации скептически, но те, кто уже попробовал этот способ, говорят, что их социальная жизнь стала протекать намного легче. Во время шумного застолья никто не удивится, если вы выйдете на минутку, — мало ли что, человеку надо в туалет или он захотел покурить.

Уединившись, интроверты-экспериментаторы быстренько проделывают парочку упражнений и возвращаются к компании с новыми силами.

Дыхательные упражнения для интровертов

Здоровое, глубокое дыхание рождается в брюшной полости (из области под пупком), а не в легких. Осознайте, как вы дышите, и попробуйте выполнить следующие упражнения, чтобы проверить, ощутите ли вы прилив энергии. Лягте на ковер или мат, под голову положите сложенное полотенце, а под колени - подушку. Одну руку положите на живот, а другую на грудную клетку выше грудины. Теперь начинайте глубоко дышать. Какая рука выше поднимается и опускается? Выше должна подниматься рука, лежащая на животе.

Постепенно, практикуясь, вы научитесь глубоко дышать животом и будете делать это автоматически. Вдыхая, надувайте живот. Выдыхая, толкайте его вниз. Представьте, что живот - это воздушный шар, который то растет, то сжимается по мере того, как вы вдыхаете и выдыхаете. Вдыхайте и выдыхайте ритмично через нос. Сначала будет немного непривычно, но постепенно вы научитесь дышать животом. Переключение с простого наполнения легких воздухом к дыханию животом повысит заряд энергии и окажет расслабляющее воздействие. Организм отблагодарит вас за это.

Как правильно говорить "нет" интровертам

Фото: AP

Однако некоторые все же предпочитают решить эту проблему в корне, и для них самое трудное — отказаться от приглашения. Большинство интровертов предпочитают сослаться на занятость: мол, спасибо, но у меня уже есть планы на сегодняшний вечер. При этом психологи советуют не пускаться в объяснения и не оправдываться. Причину своего решения объяснять необязательно, достаточно поблагодарить за приглашение и выразить сожаление, что вы не сможете прийти.

Искусству правильно говорить "нет" учат на специальных курсах. Впрочем, ходить на них необязательно: достаточно знать несколько основных приемов. Во-первых, огромное значение имеет само слово "нет" в ответ на то или иное предложение. Если вы скажете "не знаю" или "не уверен", это может быть воспринято как "да, постараюсь прийти, но попозже".

Чтобы сразу отсечь возможные варианты неверной интерпретации вашего отказа, нужно на время забыть о деликатности и найти в себе силы произнести короткое слово из трех букв — нет, не то, которое обычно пишут на заборах!

Далее — краткость. Она должна стать вашим коньком. Когда вы пускаетесь в длительные рассуждения о том, почему не сможете прийти на вечеринку, окружающие воспринимают это как "отмазку". А если вы в двух словах объясните суть дела, из-за которого у вас нет времени на развлечения, лишние вопросы отпадут сами собой.

Будьте готовы повторить свой отказ. Если собеседник загорелся желанием видеть вас на каком-либо мероприятии и после каждого вашего "нет" принимается расписывать все новые и новые прелести предстоящей вечеринки, наберитесь терпения. Спокойно повторяйте "нет", и в конце концов от вас отстанут.

Эксперты шутят: если бы за мыслительный процесс давали деньги, все интроверты мира перегрызли бы друг другу глотки, чтобы их заполучить. Кстати, именно любовь интровертов к размышлениям может стать отправной точкой, с которой начнется выстраивание гармоничных отношений с окружающими. Новые эмоции и новые знакомства дадут новую пищу для размышлений, а что еще нужно любителю помечтать в уединении?