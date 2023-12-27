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Дмитрий Плотников

"Голый шабаш" Ивлеевой произошёл как нельзя кстати

3:49
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

"Голая вечеринка" закончилась ещё на прошлой неделе, а "дело её продолжает жить".

"Голый шабаш" Ивлеевой произошёл как нельзя кстати
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Например, новую жизнь этого "голого шабаша" дают все участники, которые стали массово извиняться.

Очень нужная вечеринка

Кстати, я рад, что она произошла. Произошла именно сегодня. Я убеждён, что эта "голая вечеринка" произошла очень своевременно. Как нельзя кстати во время специальной военной операции вскрылся вот этот гнойник. А если бы не вскрылся, то постояно бы ныл, нарывал и чесался.

Да и люди, наконец, по-настоящему убедились, каким "народным" артистам они ходили рукоплескать. Может быть, некоторые представители того "голого шабаша" и являются хорошими певцами, но как гражданские личности они оказались абсолютным барахлом. Хорошо хоть у них потом хватило смелости извиниться за это своё "светское мероприятие".

Кстати, об извинениях. Если уж светская львица Ксения Собчак раскритиковала тот формат и извинилась, то в этой вечеринке было явно много перегибов. Не унывает только сама хозяйка "шабаша" — Настя Ивлеева. Она преподносит это по-своему, оправдывая это всё своим "амбассадорством" журнала Playboy.

Она не видит ничего плохого в военное время приглашать гостей в трусах с бриллиантами на 23 млн рублей. Мы с коллегами на днях наконец-то с трудом, но всё-таки собрали сумму для помощи спецоперации, в десять раз меньшую!

Трусы и спецоперация — как говорится, почувствуйте разницу.

Что в извинениях твоих...

Я очень надеюсь, что все извинения "народных" и "не народных" были искренними. Хотя вряд ли они искренни — во всех извинениях лейтмотивом звучит одна тема: не лишайте нас заработка. А лишать уже начали. Там сдают билеты на концерт, тут компании расторгают рекламные контракты. Так что понятно, откуда эти слезливые "простите".

Но я очень надеюсь, что таких перфомансов, а тем более публичных, в стране больше не будет. И в военное, и не в военное время считаю просто ненормальным одевать на детородный орган носок и называть это "нахождением собственного" образа. По моему личному убеждению, демонстрация на публику этого — психическое заболевание. Ну или, по крайней мере, ярко выраженная инфантильность.

Хотя, и к бабке не ходи, многие из этих нетвойняшек (я говорю об Ивлеевой и её адептах) — просто развращённое поколение. Я убеждён, что и в 1941 году оправдывали бы Гитлера и призывали бы Сталина к срочным переговорам. Эти люди не знают ни истории, ни глобальных геополитических процессов. Людей они определяют только по "умению делать деньги".

Никому из них и невдомёк, что Великобритания и Соединённые Штаты от того и живут так богато-гламурно, потому что воровали лучше других и дольше других. Причём воровали они, наплевав на все моральные и этические нормы. Чего стоит сворованная у индейцев их же земля Северной Америки. Давайте вспомним, как американская власть специально отсылала индийским женщинам "добрые" подарки — одеяла, заражённые оспой. Ничего личного — только бизнес.

В завершении финансовой темы сообщу, что против Ивлеевой подан иск на 1 млрд рублей, а остальных, напоминаю, как прокажённых, начали избегать организаторы "корпоративов", и есть все основания полагать, что их вырежут из всех новогодних "огоньков".

Ивлеева вернула удалённые антивоенные публикации на место против операции
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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