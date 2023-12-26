Пока рекламодатели "подчищали" организатора "голого шабаша" Настю Ивлееву из списка амбассадоров, она успела удалить свои антивоенные посты в соцсети.
По всей вероятности, на всякий случай. Однако буквально через несколько часов блогер больше притворяться не захотела и восстановила свои публикации.
Наверное, Ивлеева поняла, что построение "исправленного" имиджа уже ей поможет и уже не имеет смысла, и теперь она больше не прячется. Россияне теперь точно убеждены, что она против специальной военной операции и занимает якобы пацифистскую позицию.
Теперь в её аккаунте Instagram* на посте с датой начала спецоперации стоит вновь публикация с антивоенным лозунгом.
* - принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.
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