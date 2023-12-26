Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог перечислил продукты, которые нельзя есть вечером
Эксперт Курбатова объяснила, как правильно выбирать сыр
Эксперт Пономарев объяснил важность проверки масла, подвески и тормозов накануне зимы
Россиянам назвали первые признаки рака желудка
ESPN: Ислам Махачев признан лучшим бойцом 2023 года
Иван Охлобыстин впервые рассказал о своем ранении в зоне СВО
Мария Погребняк нашла счастье в новых отношениях после развода
Эта простая подкормка для смородины даст обильный урожай ягод
Слитые строки кода GTA 6 указывают на наличие постельных сцен в игре

Ивлеева вернула на место удалённые антивоенные публикации против СВО

0:50
Общество

Пока рекламодатели "подчищали" организатора "голого шабаша" Настю Ивлееву из списка амбассадоров, она успела удалить свои антивоенные посты в соцсети.

Ивлеева вернула на место удалённые антивоенные публикации против СВО
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

По всей вероятности, на всякий случай. Однако буквально через несколько часов блогер больше притворяться не захотела и восстановила свои публикации.

Наверное, Ивлеева поняла, что построение "исправленного" имиджа уже ей поможет и уже не имеет смысла, и теперь она больше не прячется. Россияне теперь точно убеждены, что она против специальной военной операции и занимает якобы пацифистскую позицию.

Теперь в её аккаунте Instagram* на посте с датой начала спецоперации стоит вновь публикация с антивоенным лозунгом.

* - принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.

Ивлеева вернула на место удалённые антивоенные публикации против СВО
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Смородины будет завались: только немного этой подкормки летом

В июне, в период активного роста побегов и листвы смородины, обеспечение кустарника азотом становится ключевым фактором для эффективного развития.

Смородины будет завались: только немного подкормки
"Бабушкин пирог" выручит, когда нужен быстрый десерт к чаю
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
В Германии жилье дешевеет рекордными темпами
Сводка боевых действий специальной военной операции на 26 декабря Дмитрий Плотников Причины провала контрнаступа ВСУ: коррупция, деморализация и некомпетентность Алексей Гончаров Олигархический капитал возвращает мир к феодализму Сергей Лебедев
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
Это простое средство в саду избавит от вредителей и улучшит рост растений
Дима Билан об участии в "голой вечеринке" Ивлеевой: "Я могу отвечать только за себя"
Дима Билан об участии в "голой вечеринке" Ивлеевой: "Я могу отвечать только за себя"
Последние материалы
Суп каччукко и севиче из сибаса: что должно быть на столе в новогоднюю ночь
Ивлеева вернула на место удалённые антивоенные публикации против СВО
Эксперт Пономарев объяснил важность проверки масла, подвески и тормозов накануне зимы
Россиянам назвали первые признаки рака желудка
ESPN: Ислам Махачев признан лучшим бойцом 2023 года
Иван Охлобыстин впервые рассказал о своем ранении в зоне СВО
Мария Погребняк нашла счастье в новых отношениях после развода
Эта простая подкормка для смородины даст обильный урожай ягод
Слитые строки кода GTA 6 указывают на наличие постельных сцен в игре
Четыре варианта применения луковой шелухи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников