Глеб Матвейчук: "В кино композитор редко создает что-то оригинальное"

Почему современные композиторы не могут написать великую музыку для кино, а также о том, что даёт артисту участие в телевизионных шоу, рассказал ведущему Pravda.Ru Сергею Каргашину певец, актёр, композитор, участник многих телевизионных шоу Глеб Матвейчук.

Глеб Матвейчук

Синтезированное искусство

— Глеб, вас очень трудно поймать на месте. Вот сейчас — с какой репетиции вы возвращаетесь?

— Сейчас я репетирую свой спектакль, это музыкальный проект, мюзикл "Алконост. Легенда о любви". Он основан на древней славянской мифологии. Совершенно авторский материал, и идея моя полностью. Карен Кавалерян написал замечательные стихи к песням. Будет проходить он напротив Горбушки в театре имени Рюминой. Там уже вышли три моих проекта:

семейный проект "Садко", новогодний, была в декабре премьера;

"Алиса в Стране чудес" в марте;

"Опасные связи" Пьера Шодерло де Лакло в июле.

21 октября выйдет "Алконост", и спектакль "Пушкин" 18 декабря.

— Вы участник многих телевизионных шоу: "Две звезды", "Точь-в-точь", "Три аккорда". Что вам даёт участие в телешоу?

— Для меня это творческая лаборатория, где можно попробовать разные жанры, амплуа, которые не всегда удаётся воплотить в жизнь, попробовать себя в рок-вокале, в экстремальном звучании, даже в жанрах, которые мне совершенно не близки. Самое главное, что даёт участие в телевизионных шоу, — это профессионализм, который растёт благодаря тому, что съёмки проходят в мобильном темпоритме. И артист должен быть максимально мобилизован, готов с первого дубля всё сделать.

Эти шоу проходят вживую, без права на дубль. Это артиста совершенно по-другому готовит, как раз делает артиста артистом и даёт ему развиваться.

— Вы композитор, певец, артист. Не много ли для одного?

— Мы живём в такое время, когда артист не может быть только драматическим артистом. Или танцор не может быть только танцором. Всегда надо иметь запасной вариант. Во времена синтезированных видов искусства, а я считаю, сейчас именно так, потому что в цирковых мюзиклах, драматических театрах, достаточно уважаемых, есть музыкальные спектакли, где артисты и танцуют, и поют. А если ты ещё и исполнитель, то должен писать себе песни, понимать, как всё это происходит, и даже иметь минимальное продюсерское образование, чтобы понимать, как мир устроен.

Не кино, а театр

Глеб Матвейчук

— Вы автор музыки более чем к тридцати фильмам: "Адмирал", "Чкалов", "Про любовь". Но я где-то читал, что вы сказали, что "между театром и кино я всё-таки выбираю театр". Почему театр у вас на первом месте?

— Во-первых, кинематограф — это коллективное творчество, то есть композитор не главный человек в кинопроизводстве. Есть:

режиссёр;

продюсер;

монтажёры;

актёры;

люди, которые занимаются синхронной озвучкой…

В современном кинематографе роль композитора сводится ещё в большей степени к некоторому мастерству, потому что путь развития, который выбрал наш кинематограф, идёт по определённому шаблону. То есть ты приходишь, и тебе продюсер или режиссёр говорит: "А я хочу музыку как в "Трое", как в голливудском фильме".

Композитор редко создаёт что-то оригинальное. Он всегда идёт по референсу. Современные режиссёры работают таким образом. Это не времена Артемьева, Рыбникова, когда создавалась действительно великая музыка в кино.

Поэтому я много времени и сил отдал кинематографу, но явно ощущал потолок творческих возможностей. А у меня организм работает таким образом, что если мне неинтересно, если я не вижу, что занимаюсь творчеством, мне становится скучно. И этот момент настал.

В театре я сам себе продюсер и режиссёр. И конечно, человек, который пишет мюзикл, на совершенно другом уровне, нежели человек, который пишет ролики для рекламы или кино, потому что он сам выстраивает свой путь, драматургию, он сам режиссёр, должен понимать правила, законы построения и драматического материала. Я занимаюсь театром, потому что это меня развивает, вызывает у меня настоящий творческий интерес.

— Вы работаете со многими театрами, в том числе с театром Надежды Бабкиной.

— Я работаю как артист с театром Надежды Бабкиной. Из последних работ в марте у меня вышел спектакль "Мой театр" на сцене Вахтанговского театра, я там писал музыку. А так у меня много работ в драматических спектаклях, у меня есть компания с Александром Балуевым - антрепризные спектакли. Есть пьесы современных авторов. Это "Признание" Максима Фролова - молодой драматург, который показал пьесу, мы сделали из этого спектакль, и вот уже лет пять его катаем, и интерес не проходит. Также спектакль "Территория страсти", который существует около десяти лет.

— В "Территории страсти" вся ваша музыка?

— Да. Во всех мюзиклах вся моя музыка. Я принимал участие в некоторых проектах, где написал несколько треков. Это питерские проекты, "Онегин". Но когда меня спрашивают, я говорю, что, в большей степени к этому не имею отношения, потому что там звучат три моих трека, и я не могу себя назвать автором-композитором проекта.

— Недавно вы участвовали в драматическом психологическом фильме "Отель". Там Александр Балуев дебютировал как режиссёр. Какое было ваше участие в фильме?

— Я там работал как музыкальный продюсер и композитор, дебютировал как актёр кино, потому что я снимался в кино и сериалах, но это всё было давно и несерьёзно. А здесь кино интересное, на трёх артистов психологическая драма, я попробовал себя в другом амплуа.

Это тройной дебют, потому что актриса Марина Петренко дебютировала как продюсер, Александр Балуев дебютировал как режиссёр-постановщик, а я как актёр кино.

Потому что я числился в труппе театра Моссовета как актёр семь лет и выступал на многих сценах как драматический артист. Но в кино это моя первая большая роль.