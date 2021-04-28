Семен Канада - как снять клип у себя дома

Его песни поют по всему миру, где есть русскоязычное население. Ни один ресторан или караоке не обходится без них. Певец, композитор, продюсер, многократный лауреат премии "Шансон года", музыкальной премии "Овация" Семен Канада — в гостях у "Правды.Ру".

Сергей Каргашин: После многолетней работы в ВИА был очень интересный проект "Провинция". Было выпущено более трех миллионов пластинок…

— Самое приятное — что они все были проданы. Для меня это очень знаковая и важная история. По приезду в Москву я познакомился с Володей Пресняковым-старшим, и мы создали проект, в котором приняли участие потрясающие музыканты и артисты: Сережа Минаев, Алексей Глызин, композитор Николай Парфенюк, Володя Пресняков-младший. Был выпущен диск на фирме "Мелодия", что было позволено не каждой звезде. И это для меня был очень большой старт.

— Алла Борисовна к этому проекту имела какое-то отношение?

— Непосредственно к нему не имела, но я с ним попал как раз в театр Пугачевой. Впоследствии я стал ангелом-хранителем Володи Преснякова-младшего, занимался всеми его делами. А группа "Провинция" у него какое-то время работала в разогреве. И это была очень хорошая творческая атмосфера.

— Часто доводилось тогда общаться с Пугачевой?

— Конечно, доводилось, я чем мог помогал, когда были "Рождественские встречи", я даже дома у нее неоднократно был. Самые хорошие и теплые воспоминания о ней.

— И именно тогда возникла идея сольного проекта "Семен Канада"?

— Не совсем тогда… Я лет шесть или семь отработал с Володей-Пресняковым в качестве ангела-хранителя…

— Продюсера.

— Я не знаю, я себя называю ангелом-хранителем, поскольку делал все, чтобы ему было комфортно работать. А я это все делал абсолютно искренне, он гениальный музыкант. После того, как ушел от него, по своей инициативе — я был в растерянности, не понимал, чем мне заниматься.

У меня был проект коммерчески успешный — "Старко", футбольная команда звезд эстрады. Там было минимум двадцать звезд первой величины, мы летали "президентской" авиакомпанией "Россия". Нас на взлетной полосе встречали мэры, губернаторы, были очень интересные игры и потом — концертные программы, куда было не всегда просто попасть. Мачты на стадионах были облеплены людьми.

Но мне как творческому человеку чего-то не хватало. И моя супруга, которая во всем меня поддерживает, говорит: "Семен, ты же сам талантливый музыкант и всю свою сознательную жизнь отдал музыке. Вернись на сцену". И я решил заняться сольным проектом, параллельно помогая друзьям своим в творчестве. Записал свой первый альбом в студии Саши Кальянова, там, где писалась Алла Борисовна, он назывался "Пьяница", а заглавную песню "От тебя я ухожу" поют во всех ресторанах, караоке, во всем мире, где есть русскоязычное население.

А потом — еще несколько альбомов, клипов, во многих из которых принимали участие звезды кино, например, Михай Волонтир, Анечка Самохина — всенародная любимица, которой с нами нет уже.

Из "Провинции" на большие съемки

— В клипе "Родная жена" очень хорошо играла, да. Она здорово играет, и ты тоже. Такой трагический клип, но заканчивается хеппи-эндом.

— Когда Анечка снималась в маске в реанимации, она очень переживала из-за этого, молилась. Я предлагал убрать эту сцену, она: "Нет, если режиссер так видит — я должна справиться с этой задачей". Примерили в клипе эту реанимацию…

Я, честно, не очень в эти вещи верю. Но было такое приключение — режиссер попросил, чтобы самолет, где мы снимали кусочки клипа, был заведенный. Девушка завела самолет и покинула его. На ее месте должен был оказаться оператор Юра Любшин, и он случайно нажал взлетный режим газа. Самолет начал разгоняться на взлет.

Я впереди, сзади в полном шоке оператор, мы не понимаем, что нужно сделать. Потом под ноги нащупал педали, нажал на левую, чтобы остановиться, въехав в бордюр. Мы в него врезались, я ударился лицом о приборную доску, разбил лицо, а Юру вообще увезли в больницу.

Знаковый клип. И что интересно, первая ко мне именно Анечка бросилась. Сразу нашла какое-то полотенце, стала помогать, воду… Человека нет, а видео есть, и мы на нее смотрим, любуемся.

— У тебя много хороших песен, я выбирал наши с тобой песни, и музыка меня в самое сердце поразила, как ты написал.

— Да, песня "Я выбираю тебя" очень знаковая. Меня постоянно просят, чтобы я ее спел, она звучит во многих телефонах, люди сами делают на нее клипы, хотя официального клипа нет… Притом что я в принципе не продвигал. Сама себе пробивает дорогу, ее брали на радио.

— А еще есть клип на песню "Я ищу свою женщину". Там тоже очень много артистов узнаваемых — Федор Добронравов из "Сватов", Сергей Рост…

- Мой товарищ Иван Щёголев — увы, он умер из-за коронавируса — мой близкий товарищ, очень долгие годы с ним дружили, неоднократно меня снимал в кино, например, в сериале "Кулагин и партнеры". Исполнил самого себе я там.

— Это хорошая роль!

— Потом очень удачный был сериал "Супруги", прошедший на многих каналах. В одной серии чуть ли не в главной роли снялся — называется "Оторва", связана с шоу-бизнесом, и я там играл роль продюсера.

Однажды, будучи у меня в гостях, Ваня говорит: "Давай клип снимем". Говорю: ну давай, сценарий придумаем… Он говорит: "А зачем? Мы находимся у тебя дома, здесь всегда атмосфера просто праздника и радости. Сейчас ты позвонишь, и я позвоню своим друзьям актерам, они сюда приедут, и мы снимем видео". Сняли просто на раз-два — празднование, домашнюю атмосферу.