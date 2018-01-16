Надо ли землянам следить за астероидами?

Нужна ли землянам система раннего обнаружения опасных небесных объектов, и если да, то какая именно - земная или же космическая? Такая дискуссия разгорелась среди многих астрономов, занимающихся вопросами поиска опасных космических тел меньшего размера. "Правда.Ру" предлагает читателям ознакомиться с основными аргументами ее участников.

Об этом специалисты различных стран заговорили после того, как почти год назад над Челябинском взорвался в воздухе печально знаменитый болид, диаметр которого составлял примерно 20 метров. Мощность его взрыва оказалась эквивалентна 600 кт тринитротолуола, ударная волна выбивала стекла и сбивала людей с ног. После происшествия интерес к защите планеты разгорелся с новой силой.

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Что и говорить, подобное пришествие в очередной раз показало, что система наблюдения за приближающимися к нашей планете некрупными небесными телами, увы, весьма далека от совершенства. И хотя ежедневно миллионы небольших "камней" приближаются к Земле, их очень трудно обнаружить и изучить, поскольку они отражают очень мало света, а посему заметить эти астероиды можно лишь вблизи.

Да и то лишь в том случае, если наблюдателю сильно повезет и он направит соответствующим образом настроенный телескоп на нужный участок неба в нужное время.

С таким положением вещей категорически не согласен астроном Джон Тонри из Гавайского университета в Гонолулу (США). По его мнению, землянам нужно создавать систему раннего обнаружения возможных небесных "гостей" — только так можно будет предугадать заранее возможность попадания в атмосферу нашей планеты метеороидов, подобных Челябинскому болиду.

Он утверждает, что эту проблему отчасти могли бы решить телескопы с широким обзором, которые осматривали бы все небо целиком по нескольку раз за ночь. И шаги к созданию подобной "противометеоритной" службы уже делаются — в конце 2015 года на Гавайях должна заработать система ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), способная регистрировать объекты размером с челябинский. Она успеет их обнаружить примерно за два дня до предполагаемого столкновения.

От американцев не отстают и сотрудники Европейского космического агентства. Они сейчас обдумывают создание более крупного, и к тому же охватывающего всю планету, массива из широкоугольных телескопов, который увеличит время предупреждения более, чем вдвое.

По мнению астрофизика Андреа Милани из Пизанского университета (Италия), эта система могла бы обнаружить Челябинский болид за два часа до того, как он вошел бы в атмосферу.

После чего о возможной угрозе взрыва сразу же бы сообщили жителям этого уральского города, попросив их при этом в течение трех-четырех часов держаться подальше от окон и стеклянных витрин — ведь большинство из пострадавших в тот день челябинцев просто попали под осколки выбитых стекол и получили порезы.

Однако астроном Роберт Джедике из Гавайского университета в Маноа (США) настроен весьма скептически, утверждая, что "челябинца" обе эти системы все равно бы "проворонили". "Все наземные обсерватории способны увидеть астероиды лишь ночью, а этот, как и большинство других, появился в дневном небе.

В итоге, как показывает моделирование, ATLAS и его аналог, разрабатываемый ЕКА, будет обнаруживать лишь треть небольших объектов, приближающихся к Земле. Единственный способ обойти проблему — это специальный космический аппарат", — считает ученый.

"Космический корабль — это, конечно, выход, но только зачем он нужен?", — подключается к дискуссии директор Центра малых планет в Кембридже (штат Массачусетс, США) Тим Спар — метеороиды размером с челябинский сталкиваются с планетой лишь раз или два в столетие, причем в большинстве случаев они попадают в океаны или малонаселенные местности, вроде Антарктиды или Гренландии.

Между тем космическому аппарату, способному обнаружить эти тусклые тела за несколько дней до столкновения, понадобится большой и чуткий телескоп, из-за чего стоимость всего проекта может возрасти до 1 млрд долларов США. За гораздо меньшие деньги мы могли бы запустить спутники для поиска более крупных и ярких объектов диаметром 100 м, которые по-настоящему опасны и каковые можно заметить за несколько десятилетий до сближения с Землей".

Интересно, что проекты, о которых упоминает доктор Спар, уже существуют и не только на бумаге — совсем недавно частная компания Sentinel ищет филантропов, которым хотелось бы видеть телескоп около Венеры. Другая частная компания, NEOCam, надеется в ближайшее время на финансирование со стороны НАСА, которого должно хватить на то, чтобы разместить аналогичный аппарат поближе к Земле.

По расчетам ученых, к 2020 году этот "тандем" сможет обнаруживать около 90 процентов астероидов диаметром более 140 м, которые приближаются к нашей планете на опасное расстояние (у земных систем наблюдения этот показатель не превышает 25-30 процентов).

"Все это, конечно же, интересно с научной точки зрения, однако на практике и такие проекты могут совсем не стоить свеч. Как показывает практика, хотя наземные наблюдения позволяют обнаружить маленький астероид сравнительно поздно, этого достаточно", — заявляет ветеран Лаборатории реактивного движения НАСА Аоан Харрис, ныне — астроном на пенсии.

Он напоминает всем тем, кто ратует за создание космической системы слежения за небесными "странниками", что за всю историю человечества еще ни разу не было случая, когда падения метеороида приводило бы к массовым жертвам. Подобное доказывает лишь то, что падение крупного небесного тела на Землю — действительно, очень редкое событие, на предупреждение которого незачем тратить огромные суммы денег, которые можно было бы потратить на решение более насущных проблем.

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Итак, похоже, дискуссия среди астрономов, сделав круг (а точнее, "мертвую петлю"), вернулась к тому, откуда и стартовала. Поэтому автор данных строк так и не может сказать, нужна ли землянам на современном этапе развития цивилизации система раннего обнаружения опасных небесных объектов, и если да, то какая именно. Предлагаем читателям самим ответить на этот вопрос, исходя из изложенных в статье аргументов ученых…