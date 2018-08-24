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Автор Вячеслав Шпаковский

Единый патрон, единый калибр для всей… планеты

Наука и техника » Эврика » Изобретения

На форуме "Армия-2018", прошедшем несколько дней назад, концерн "Калашников" продемонстрировал свою очередную новинку — новый автомат АК-308, который может стрелять боеприпасами НАТО калибра 7,62×51 мм. То есть это не "малокалиберный" боеприпас, которым стреляет та же американская М-16, а старый использовавшийся в автоматических винтовках FN FAL, G3 и М-14. Какой в этом смысл и зачем это может быть нужно?

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Прежде всего необходимо заметить, что и этот новый автомат создан на основе автомата АК-103 с рядом элементов и узлов от автомата АК-12, измененного под патроны 7,62×51 мм. И внешне, и по своему устройству это все тот же старый, добрый "калаш", красующийся на гербах и на флагах, автомат, именем которого в Африке называют детей.

Поскольку патрон НАТО мощнее старого советского промежуточного патрона 7,62×39 мм, которыми стреляли наши АК и АКМ, то новый образец пришлось делать более прочным, а значит, и более тяжелым. В нем используется ствольная коробка от ручного пулемета, поскольку он прочнее. Ну и именно поэтому вес данной модели стал 4,3 килограмма без патронов. Для сравнения, вес неснаряженного АК-47 был 4,07 килограмма, а его масса со снаряженным магазином составляла 4,7 килограмма. Автоматы более поздних выпусков имеют вес без патронов 3,8 килограмма, а снаряженный патронами, но без штыка автомат весит как раз те же 4,3 килограмма. То есть новинка тяжелее даже старого "калаша", а с патронами его вес возрастет еще больше, особенно если на него поставить еще и штык-нож. Правда магазин у нового автомата меньшей емкости, на 20 патронов, поскольку это стандартный магазин НАТО, а у них именно 20-патронный магазин является основным. Приклад — самый современный, может регулироваться по длине на четыре позиции. Так что и длинноруким, и короткоруким стрелкам этот автомат будет одинаково удобен. Прицел диопрический, что тоже удобно.

Что же касается патронов НАТО и российского патрона 7,62, то все их отличие заключается прежде всего в длине гильзы. По объему пули и объему пороха они почти одинаковы. Разница в энергетике: у натовского энергия пули равна 3061-3715 Дж, а у нашего немного меньше — 1991-2206 Дж. Соответственно, у натовского больше скорость пули, но при этом и отдача сильнее, а значит, оружие труднее контролировать.

Специалисты заявляют, что смысл данной модели в том, что данный 7,62-й автомат предназначается в первую очередь для подразделений спецназначения. То есть наши спецбойцы в тылу врага смогут подбирать патроны противника и использовать их в своем оружии. Но совершенно очевидно, что есть и другая цель — предложить на рынок оружия перспективный образец, который в итоге станут покупать многие страны НАТО, прельстившись его дешевизной (а у нас все дешевле, чем на Западе, включая и оружие) и удобством. Однако надо учитывать то обстоятельство, что рынок есть рынок. Так что развитые западные страны к этой новинке вряд ли проявят интерес. Но вот страны третьего мира, где главными бойцами чаще всего являются бородатые мужчины в широких штанах и с не затуманенной образованием головой, вполне могут заинтересоваться новинкой, поскольку привыкли и к "калашам", и к "мужским" патронам крупного калибра.

Кстати, а что мы можем иметь в перспективе, если унифицированных под калибры НАТО видов оружия будет появляться и выпускаться все больше?

На сегодня патронов различного калибра, типа и предназначения так много, что и сказать нельзя. Однако нужно ли так много человечеству именно разнообразных патронов? С точки зрения рыночной экономики есть смысл заключить международное соглашение относительно унификации боеприпасов и сокращения их номенклатуры в сотни раз. В свое время в научно-фантастическом романе Ивана Ефремова прозвучала очень здравая мысль о том, что в будущем нас ожидает век "упрощения вещей". Сейчас трудно сказать, какие именно оно примет формы — возможно, что и сугубо технологические. То есть огромное количество предметов (вещей) будет изготавливаться по технологии 3D-печати. Но то, что в ряде случаев оно необходимо, очевидно уже сейчас.

Например, в годы Второй мировой войны Германия захватила большое количество трофейного оружия и… решила его использовать, в чем допустила большую ошибку. Калибры-то в разных странах были разными, и снабжение патронами подразделений с трофейным оружием стало настоящей головной болью для снабженцев. Конечно, немцы находили из этого положения подчас очень оригинальные выходы. Так, отправляли трофейное оружие своим союзникам или вооружали им полицаев. Например, полицаям на территории СССР часто выдавались французские винтовки Лебеля и Бертье, причем с крайне ограниченным запасом патронов. То есть вроде бы человек и вооружен, и в то же время, если он сбежит к партизанам, потеря невелика. Все равно с десятком-другим патронов много не навоюешь!

Ну а сегодня, в условиях распространения международного терроризма, такой договор о стандартизации основных видов боеприпасов и запрете всех остальных, во-первых, нанесет по нему сильный удар, а во-вторых, даст новый стимул промышленности пополнить свои арсеналы. Важно и такое обстоятельство, как "гуманизм" боеприпасов. Еще Луи Буссенар писал в свое время о "гуманных пулях". И современный уровень развития военной науки вполне позволяет создать пули, которые бы безусловно выводя противника из строя, тем не менее не разрушались бы в его теле на отдельные фрагменты и не наносили бы ранений, вызывающих повышенный уровень страданий.

Один-два международных калибра для автоматического оружия, один-два для пулеметов, три калибра для пистолетов (и пистолетов-пулеметов) — и этого будет вполне достаточно. Ведь всерьез сегодня воевать никто (что бы там ни заявляли политики и ни писали наши и зарубежные СМИ) не собирается. То есть для разборок между великими державами стрелковые боеприпасы практически и не нужны — там уровень ракет и стелс-бомбардировщиков. А вот для стрельбы по разным маргиналам и антисоциальным элементам, поставившим терроризм во главу угла своей деятельности, как раз большего-то и не надо!

Конечно, террористы смогут захватывать новое оружие и боеприпасы к нему в бою. Но введение в него контрольных микрочипов сделает его несанкционированное использование попросту невозможным и еще более дорогим. А это выгодно прежде всего для стран с развитой промышленностью. У них появится еще одна возможность контролировать более отсталые государства, которым просто придется покупать себе оружие (если оно им понадобится) уже по значительно более высокой цене.

Так что пока еще мы делаем только первые шаги на пути к международной унификации вооружения и боеприпасов, но… делаем. А это уже хорошо!

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Темы патрон оружие Армия-2018 вооружение концерн Калашников
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