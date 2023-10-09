В сфере литий-ионных аккумуляторов смартфоны занимают центральное место. Однако в связи с этим разгорелась дискуссия: не вредит ли длительная или ночная зарядка аккумулятору?
На срок службы аккумулятора телефона влияют несколько факторов, в том числе дата изготовления и химический возраст. Последний связан с постепенной деградацией батареи под воздействием таких факторов, как перепады температуры, режимы зарядки и разрядки, а также общее использование.
Со временем химическое старение литий-ионных батарей приводит к снижению емкости, срока службы и производительности.
Для полной зарядки большинства современных смартфонов требуется от 30 минут до двух часов.
Зарядка телефона на ночь не только не нужна, но и ускоряет старение аккумулятора. Для увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется избегать полных циклов зарядки (от 0% до 100%).
Samsung утверждает: частая зарядка аккумулятора до 100% может негативно сказаться на общем сроке службы батареи.
Аналогичным образом, длительное нахождение смартфонов iPhone в режиме полной зарядки может негативно сказаться на состоянии аккумулятора.
Вместо полной зарядки рекомендуется заряжать аккумулятор до 80% и не допускать снижения заряда ниже 20%.
Несмотря на то что телефон, скорее всего, имеет встроенные функции защиты аккумулятора, осторожный подход может продлить срок его службы. Вот некоторые способы защиты аккумулятора телефона:
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