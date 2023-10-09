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Олег Логинов

Apple и Samsung рассказали, почему нельзя заряжать телефон всю ночь

2:41
Наука

В сфере литий-ионных аккумуляторов смартфоны занимают центральное место. Однако в связи с этим разгорелась дискуссия: не вредит ли длительная или ночная зарядка аккумулятору?

Apple и Samsung рассказали, почему нельзя заряжать телефон всю ночь
Фото: Openverse

На срок службы аккумулятора телефона влияют несколько факторов, в том числе дата изготовления и химический возраст. Последний связан с постепенной деградацией батареи под воздействием таких факторов, как перепады температуры, режимы зарядки и разрядки, а также общее использование.

Со временем химическое старение литий-ионных батарей приводит к снижению емкости, срока службы и производительности.

Нужно ли заряжать телефон на ночь?

Для полной зарядки большинства современных смартфонов требуется от 30 минут до двух часов.

Зарядка телефона на ночь не только не нужна, но и ускоряет старение аккумулятора. Для увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется избегать полных циклов зарядки (от 0% до 100%).

Samsung утверждает: частая зарядка аккумулятора до 100% может негативно сказаться на общем сроке службы батареи.

Аналогичным образом, длительное нахождение смартфонов iPhone в режиме полной зарядки может негативно сказаться на состоянии аккумулятора.

Вместо полной зарядки рекомендуется заряжать аккумулятор до 80% и не допускать снижения заряда ниже 20%.

Советы по продлению срока службы аккумулятора

Несмотря на то что телефон, скорее всего, имеет встроенные функции защиты аккумулятора, осторожный подход может продлить срок его службы. Вот некоторые способы защиты аккумулятора телефона:

  • Устанавливайте последние обновления программного обеспечения, чтобы воспользоваться преимуществами улучшенной производителем эффективности работы аккумулятора.
  • Используйте оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, чтобы убедиться в их соответствии стандартам безопасности.
  • Не подвергайте телефон воздействию высоких температур, как рекомендуют компании Apple и Samsung.
  • Ограничьте зарядку до 80% от полной емкости и не допускайте снижения заряда ниже 20%.
  • Не оставляйте телефон подключенным к зарядному устройству на длительное время, например на ночь.
  • Во время зарядки держите телефон в хорошо проветриваемом помещении, не накрывайте его одеялами, подушками или телом.
  • Если телефон чрезмерно нагревается или у него наблюдается выпуклость или вздутие задней панели, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.

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Можно ли заряжать телефон всю ночь?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы технологии
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