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Екатерина Варфоломеева

Животные с самой короткой продолжительностью жизни: вот кто ловит каждый момент

2:30
Наука

Нам часто говорят, что "жизнь слишком коротка" и надо "ловить момент", но по сравнению с другими обитателями Земли, люди проводят здесь гораздо больше времени, чем большинство других существ, но какое животное имеет самую короткую продолжительность жизни?

Животные с самой короткой продолжительностью жизни: вот кто ловит каждый момент
Фото: openverse

Сложно утверждать однозначно. Исследователям трудно подробно изучать краткосрочную жизнь, и существует множество видов, которые все ещё не были полностью изучены. Тем не менее, подёнки являются сильными претендентами на звание животного с наименьшей продолжительностью жизни. 

Эти водные насекомые начинают свою жизнь как яйца, затем они становятся нимфами и проводят время под водой до двух лет. Затем они развивают крылья для заключительных стадий своего жизненного цикла, которые несутся на размножение. Многие поденки в своей крылатой форме живут менее 24 часов, а некоторые даже не переживают 5 минут.

Большинство видов подёнок переходят из воды на сушу и воздух, а затем размножаются. У них нет ни функционального рта, ни пищеварительной системы на любой из этих стадий, и вместо этого они выживают за счет энергетических запасов, накопленных в детстве

"Без громоздкой пищеварительной системы у самок внутри тела больше места для яиц. Я видел особей, настолько полных яиц, что они находились даже в их головах. Имея иногда более 10 000 яиц на одну самку, они могут эффективно использовать свою короткую взрослую жизнь", - сообщил Люк Якобус, исследователь подёнок и профессор биологии в Университете Индианы.

Семифигурные карликовые бычки известны своей удивительно короткой продолжительностью жизни среди всех известных позвоночных, согласно данным Австралийского музея. Эти рыбы завершают свой жизненный цикл в течение всего двух месяцев. Три недели они проводят в молодом личиночном состоянии в открытом океане, а затем на одной-двух неделях на рифе, чтобы созреть, прежде чем прожить во взрослом состоянии не более трех с половиной недель.

Итак, хотя интересно задавать вопрос "почему" подёнки имеют такую короткую жизнь, лучше всего спросить: "Почему бы и нет?" Эволюция сделала свой выбор, и эта стратегия оказалась эффективной для подёнок. Они существуют уже миллионы лет - и вполне успешно. 

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Животные с самой короткой и самой длинной продолжительностью жизни
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы животные
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