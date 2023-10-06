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Екатерина Варфоломеева

Люди знают гораздо больше о глубинах океана, чем привыкли думать

3:36
Наука

Глубокое море, согласно исследователю океана Джону Копли, стало настоящим "царством мифов и тьмы". Джон Копли провел множество погружений в самые загадочные уголки морских глубин и каждый раз удивляется странным формам жизни, которые процветают там. За последние 25 лет он посещал самые глубокие гидротермальные источники в мире, исследовал ледяную "полночную зону" Антарктиды и изучал впечатляющие подводные горные цепи по всей планете.

Люди знают гораздо больше о глубинах океана, чем привыкли думать
Фото: Openverse

Как профессор исследования океана и научной коммуникации в Университете Саутгемптона в Великобритании, Копли уделяет много внимания разрешению вопросов и мифов, окружающих глубоководное море. 

"Мы знаем гораздо больше о глубоком океане и его обитателях, чем о Луне или Марсе", — считает Джон Копли.

Существует распространённое мнение, что у нас больше знаний о Луне или Марсе, чем о океанских глубинах. Это верно только в очень ограниченном смысле — в наличии детальных карт их поверхности. Потому что океаны покрыты водой, которая блокирует радар и заставляет нас использовать гидролокаторы в глубоком океане. Кроме того, наши знания о глубоком океане гораздо более обширны, чем о других местах.

Много исследований посвящено тому, как эффективно управлять добычей полезных ископаемых, если она будет продолжаться. В глубоком океане существуют типы экосистем, для которых дополнительные исследования не требуются, потому что мы знаем, что они очень уязвимы. Мы знаем, что существует риск вымирания видов, например, в активных гидротермальных источниках, так как это маленькая среда обитания всего 50 квадратных километров с более чем 400 видами животных, не встречающимися нигде еще. Но Копли уверен, что люди увидят защиту активных гидротермальных источников, потому что учёные говорили об этом уже давно.

Гидротермальные источники являются одними из самых уязвимых мест в глубоком океане и являются домом для 400 видов животных, которых не встречается нигде ещё.

По мнению Джона Копли, изменение климата крайне опасно для обитателей океана. Особенно учёного беспокоит дезоксигенация — уменьшение уровня кислорода, так как глубоководным животным необходим кислород, который они получают из морской воды. Кислород переносится течениями, формирующимися в полярных регионах, опускаются и распространяются в глубины океана. В результате изменения климата океан нагревается, и это уменьшает его способность переносить растворённый кислород. При более высокой температуре вода, обитающая в ней, живёт более активно и потребляет больше кислорода, что усугубляет проблему. Кроме того, мы знаем, что течения, переносящие кислород в глубокие океанские области, ослабевают из-за растворения ледяных покровов и снижения солености воды, что затрудняет образование плотной воды, необходимой для поддержания кислорода. Этим потокам требуется столетия, чтобы завершить свой путь, и это означает, что подобные изменения, будут иметь последствия в течение долгого времени. К 2400 году уровень кислорода в океанах будет на 10% ниже, чем в доиндустриальную эпоху, что может вызвать широкие и необратимые последствия.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы наука экология
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