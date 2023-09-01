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Олег Логинов

Обман детектора лжи: какие приемы используют шпионы

2:32
Наука

Научные исследования подтверждают, что детектор лжи — это устройство или методика, предназначенные для выявления признаков недостоверности информации, предоставляемой человеком. Основная идея детекторов лжи заключается в том, что во время лжи у человека могут возникать физиологические и психологические реакции, отличные от тех, которые он проявляет во время говорения правды.

Обман детектора лжи: какие приемы используют шпионы
Фото: Openverse

Один из таких индикаторов — изменение пульса и артериального давления. Когда человек лжет, его нервная система активизируется, что вызывает увеличение сердечного ритма и давления. Другим симптомом является изменение ритма дыхания. Лжецы часто задерживают дыхание или дышат неравномерно из-за напряжения. Тем не менее, шпионы, прошедшие специальное обучение, овладели умением контролировать свои физиологические реакции. Практика и самоконтроль помогают им скрывать признаки обмана.

Агенты разрабатывают навыки релаксации и управления дыханием, чтобы сохранять спокойствие во время допроса. Они также обучаются управлять пульсом и кровяным давлением, чтобы не вызывать подозрений. Помимо физиологических реакций, детекторы лжи также анализируют вербальные и невербальные сигналы. Эмпирические исследования показывают, что лжецы часто допускают ошибки в ответах, используют сложные структуры предложений или уклоняются от прямых вопросов. Они также могут выдавать нервозность, например, моргая часто или нервно двигаясь. Шпионы, изучая искусство манипуляции, изучают эти признаки и учатся управлять ими.

Агенты тренируются отвечать на вопросы без излишних деталей, чтобы не вызывать подозрений. Они также осваивают управление жестами и мимикой, чтобы не выдать свои эмоции. Кроме того, они изучают психологию допрашивающего, чтобы предугадать его вопросы и заранее к ним подготовиться. Но даже при всех усилиях шпионов, детекторы лжи не лишены недостатков. Они способны давать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Люди могут быть ошибочно обвинены в лжи, и некоторые способны успешно обмануть детекторы лжи. Поэтому агенты также изучают методы обхода этих устройств, включая использование контрмер и маскировку физиологических реакций.

Справка:


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Как обмануть детектор лжи | CRASH ZONE |
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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