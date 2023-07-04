Ученые ищут жизнь на окраине Млечного Пути

3:49 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Фосфор является одним из шести необходимых элементов для жизни на Земле, вместе с азотом, углеродом, водородом, кислородом и серой. До сих пор фосфор был единственным из этих элементов, отсутствующим в самых дальних уголках нашей галактики. Обнаружение фосфора на таком большом расстоянии от центра галактики может расширить обитаемую зону галактики примерно на 22 тыс. световых лет.

Фото: pixabay.com

Исследователи сообщили об этом 8 июня на собрании Американского астрономического общества в Альбукерке. Это, в свою очередь, может стимулировать астрономов искать планеты и возможную жизнь в задних уголках Млечного Пути. Команда направила два радиотелескопа на прохладное пылевое газовое облако на краю галактики. Облако находится на крайне низкой температуре, около мину 248 градусов по Цельсию, всего на 25 градусов выше абсолютного нуля. Оно находится примерно в 74 тыс. световых годах от галактического центра, что почти втрое больше расстояния от Земли до ядра Млечного Пути.

Попытка обнаружить фосфор в этом отдаленном облаке была небольшим шансом, говорит астрохимик Люси Зиури из Университета Аризоны в Тусоне. Этот элемент образуется только в результате сверхновых взрывов. Однако во внешней части Млечного Пути материала не так много, поэтому там не может быть звезд, достаточно больших для того, чтобы они завершили свою жизнь в массивных взрывах, выбрасывающих элементы в окружающее пространство. За пределами 49 тыс. световых лет от центра галактики известно только одно остаточное облако от сверхновой, говорит Зиури.

Один из способов, с помощью которого фосфор мог попасть во внешнюю галактику, — это "галактический фонтан", который запустила сверхновая, находящаяся ближе к центру, говорит Зиури.

"Сверхновая взрывается, материал выбрасывается из галактической плоскости, затем оседает около галактического края".

В этой области материал будет очень разбавленным, но, как говорит Зиури, "если происходят различные сверхновые взрывы, они будут продолжать загрязнять внешнюю галактику".

"Обнаружение молекул, содержащих фосфор, кажется очевидным и убедительным", — говорит Франческо Фонтани из Итальянского института астрофизики во Флоренции, который не участвовал в исследовании.

Он наблюдал некоторые из других необходимых для жизни элементов во внешней галактике, но никогда не наблюдал фосфор. Поскольку астрономы до сих пор не находили шесть необходимых для жизни элементов так далеко от галактического центра, они предполагали, что область, где может существовать жизнь в Млечном Пути, известная как обитаемая зона галактики, распространяется максимум до самой удаленной сверхновой, найденной на расстоянии около 52 тыс. световых лет от галактического центра.

"Эта находка, вместе с предыдущими обнаружениями органических молекул на подобных больших расстояниях от галактического центра, подтверждает идею, что внешние границы обитаемой зоны галактики могут быть шире, чем мы предполагали ранее", — говорит Фонтани.

Для того чтобы жизнь могла возникнуть так далеко от центра галактики, там должны существовать планеты. До сих пор они были наблюдаемы только относительно близко к солнечной системе — большинство из них находятся в нескольких тысячах световых лет.

"Я не думаю, что мы сейчас знаем, могут ли они формироваться на больших расстояниях от центра галактики", — говорит Зиури.

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